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AC/DC

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4 июл 2021 : 		 Лидер AC/DC: «Смерть Бона стала для нас шоком»

25 июн 2021 : 		 Бывший вокалист AC/DC: «Мы никогда не думали, что группа станет такой известной»

24 июн 2021 : 		 Бывший барабанщик AC/DC высоко оценил выступления AXL'a ROSE'a

15 июн 2021 : 		 Гитарист AC/DC рассказал о музыкантах, которые на него оказали влияние

13 июн 2021 : 		 Агент: «Как-то рассматривалась идея концертов AC/DC с голограммой Бона Скотта

9 июн 2021 : 		 Новое видео AC/DC

1 июн 2021 : 		 ANGUS не верит в конец AC/DC

28 май 2021 : 		 Оригинальный вокалист AC/DC выпустил сборник лучшего

24 май 2021 : 		 Барабанщик DEF LEPPARD вспоминает Бона Скотта

30 апр 2021 : 		 AC/DC получили три номинации

23 апр 2021 : 		 AC/DC выпустят цветной винил

14 апр 2021 : 		 Вокалист AC/DC выпускает биографию

3 апр 2021 : 		 Вокалист, который почти заменил Бона Скотта

2 апр 2021 : 		 Малкольм Янг: «Первый вокалист AC/DC был очень плох»

22 мар 2021 : 		 DAVE GROHL — о встрече с AC/DC: «Это был один из крутейших вечеров в моей жизни»

18 мар 2021 : 		 Лидер AC/DC — о первом визите в США

5 мар 2021 : 		 AC/DC сотрудничают с Heart Of Bone

3 мар 2021 : 		 Бон Скотт считал Brian'а Johnson'a лучшим вокалистом

2 мар 2021 : 		 SIMON WRIGHT: «Звонки от AC/DC? Не было ничего»

25 фев 2021 : 		 Лидер AC/DC отрицает, что Бон Скотт имел отношение к "Back In Black"

19 фев 2021 : 		 Гитарист AC/DC вновь похвалил фронтмена GUNS N' ROSES

16 фев 2021 : 		 ANGUS YOUNG — о фирменном стиле AC/DC

4 фев 2021 : 		 CHRIS JERICHO мог бы заменить вокалиста AC/DC

31 янв 2021 : 		 Авторы AC/DC в чартах

29 янв 2021 : 		 Басист AC/DC готов к концертам

24 янв 2021 : 		 Вышли нереализованные треки вокалиста AC/DC
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Лидер AC/DC: «Смерть Бона стала для нас шоком»



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В рамках одной из бесед с Apple Music's Essentials Radio лидер AC/DC Angus Young ответил на вопрос о том, как группа справилась со смертью Бона Скотта:

«Это буквально повергло в шок, потому что ты всегда думаешь, что люди вокруг тебя... И в особенности когда ты молодой, ты почти бесстрашен и немного... Я не знаю, что это такое, когда ты молод, ты ведь не думаешь о смерти. Так что это был своего рода шок для всех нас, и он повлиял на всех по-разному. Но единственным элементом, который, возможно, скрепил всё для меня, стал Малкольм, потому что через несколько недель он позвонил мне и спросил: "Что ты делаешь?" А я просто ответил: "Я просто хандрю, Мэл". А он мне говорит: "Слушай, почему бы нам вдвоем не сделать то, что мы делали раньше?", а мы тогда были в репетиционной комнате. Странно — это было одно из последних мест, где мы видели Бона, именно на репточке. И он сказал: "Почему бы нам двоим не вернуться туда и не поработать над песнями и идеями, просто посидеть и сделать это?". И я подумал: "Хорошо, я попробую". Мы сделали это вдвоём, что помогло нам идти вперёд на протяжении всего процесса, потому что он сказал: "Мы не будем ни о чём думать. Мы просто сделаем это. Мы не будем думать о том, что мы будем делать. Мы отключим менеджеров, людей из звукозаписывающей компании, и так далее. Мы просто отгородимся от всего этого и просто сосредоточимся на том, чтобы воплотить в жизнь идеи этих песен". Вот этим мы и занялись».

AC/DC





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