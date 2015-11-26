сегодня



Лидер AC/DC : «Смерть Бона стала для нас шоком»



В рамках одной из бесед с Apple Music's Essentials Radio лидер AC/DC Angus Young ответил на вопрос о том, как группа справилась со смертью Бона Скотта:



«Это буквально повергло в шок, потому что ты всегда думаешь, что люди вокруг тебя... И в особенности когда ты молодой, ты почти бесстрашен и немного... Я не знаю, что это такое, когда ты молод, ты ведь не думаешь о смерти. Так что это был своего рода шок для всех нас, и он повлиял на всех по-разному. Но единственным элементом, который, возможно, скрепил всё для меня, стал Малкольм, потому что через несколько недель он позвонил мне и спросил: "Что ты делаешь?" А я просто ответил: "Я просто хандрю, Мэл". А он мне говорит: "Слушай, почему бы нам вдвоем не сделать то, что мы делали раньше?", а мы тогда были в репетиционной комнате. Странно — это было одно из последних мест, где мы видели Бона, именно на репточке. И он сказал: "Почему бы нам двоим не вернуться туда и не поработать над песнями и идеями, просто посидеть и сделать это?". И я подумал: "Хорошо, я попробую". Мы сделали это вдвоём, что помогло нам идти вперёд на протяжении всего процесса, потому что он сказал: "Мы не будем ни о чём думать. Мы просто сделаем это. Мы не будем думать о том, что мы будем делать. Мы отключим менеджеров, людей из звукозаписывающей компании, и так далее. Мы просто отгородимся от всего этого и просто сосредоточимся на том, чтобы воплотить в жизнь идеи этих песен". Вот этим мы и занялись».







</div>





+1 -0



просмотров: 661

