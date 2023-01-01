Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*С Новым годом! 42
*DAVID LEE ROTH — об отношениях с Эдом 30
*OZZY OSBOURNE, ROB HALFORD, GLENN DANZIG вошли в список 200 ... 21
*Против STEVEN TYLER подали иск за домогательства. В 1973 19
*PANTERA: вид сзади от Rob'a 17
*MIKE PORTNOY с дочкой угадывают Beatles! 12
*DAVID REECE — об участии в ACCEPT: «Это была возможность, к... 10
*Видео полного выступления PANTERA 8
*Обложка и трек-лист нового альбома VICTOR SMOLSKI 6
*Вокалист VOIVOD — о выживании в меняющейся индустрии 6
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*С Новым годом! 42
*DAVID LEE ROTH — об отношениях с Эдом 30
*OZZY OSBOURNE, ROB HALFORD, GLENN DANZIG вошли в список 200 ... 21
*Против STEVEN TYLER подали иск за домогательства. В 1973 19
*PANTERA: вид сзади от Rob'a 17
[= ||| все новости группы



*

AC/DC

*



4 янв 2023 : 		 IGGY POP заявил, что ему предлагали стать вокалистом AC/DC

3 янв 2023 : 		 BRIAN JOHNSON: «Я бы с удовольствием снова занялся музыкой»

22 дек 2022 : 		 Вокалист AC/DC не будет обсуждать планы группы

14 дек 2022 : 		 Вокалист AC/DC — о первой встрече с Paul'ом McCartney: «Я совершенно лишился дара речи»

11 дек 2022 : 		 Тизер новой книги AC/DC

1 дек 2022 : 		 Вокалист AC/DC о потере слуха: «Это ужасная серая зона»

18 ноя 2022 : 		 Церковь, где снимали клип AC/DC, ушла с молотка

15 ноя 2022 : 		 Оригинальный вокалист AC/DC спел с хором

10 ноя 2022 : 		 Первый вокалист AC/DC не жалеет, что ушёл из группы

2 ноя 2022 : 		 Вокалист AC/DC: «На уйг политиков!»

29 окт 2022 : 		 Вокалист AC/DC заявил, что не хотел писать мемуары

28 окт 2022 : 		 BRIAN JOHNSON — о слухах насчёт авторства текстов в "Back in Black"

25 окт 2022 : 		 Вокалист AC/DC хотел бы снова заняться созданием музыки

24 окт 2022 : 		 BRIAN JOHNSON на смог смотреть на AXL'a ROSE'a в AC/DC

14 окт 2022 : 		 AC/DC помогут выучить алфавит

11 окт 2022 : 		 Новая монета в честь AC/DC

7 сен 2022 : 		 Биография вокалиста AC/DC выйдет осенью

1 сен 2022 : 		 Бывший барабанщик AC/DC: «Было здорово записать три альбома с группой»

13 авг 2022 : 		 Новые фигурки AC/DC

18 июл 2022 : 		 EXODUS исполняют AC/DC

10 июн 2022 : 		 Оригинальный вокалист AC/DC: «Мы верили, что были лучшими в мире»

4 май 2022 : 		 Оригинальный вокалист AC/DC представил новое видео

21 мар 2022 : 		 Бывший вокалист AC/DC записал кавер-версию Элвиса

28 янв 2022 : 		 SLASH: «Axl в AC/DC меня просто поразил»

13 янв 2022 : 		 Вокалист RUN-DMC: «Я люблю AC/DC»

21 дек 2021 : 		 Гитарист AC/DC выбрал рок-бога
Показать далее
| - |

|||| 3 янв 2023

BRIAN JOHNSON: «Я бы с удовольствием снова занялся музыкой»



zoom
AC/DC выпустили свой последний студийный альбом "Power Up" в ноябре 2020 года. Фронтмен Brian Johnson дал новое интервью сайту Cleveland.com, посвящённое его мемуарам "The Lives Of Brian".

Во время беседы Brian'a спросили, как он думает, получится ли поклонникам увидеть AC/DC на сцене или с другим альбомом, на что он ответил следующее:

«Я бы с удовольствием снова занялся музыкой, будь то выступление с кем-то в качестве гостя или живое выступление с ребятами. Я уже миллион раз слышал выражение "скорее ад замёрзнет", когда люди говорят: "Я больше не буду этого делать". Но я бы с радостью согласился. Я думаю, что все надеются создать больше музыки. Но сейчас я чувствую, что хочу запрыгнуть в свою гоночную машину, надеть шлем и просто поехать на гонки. Это немного похоже на музыку, немного похоже на начало шоу — опускается флаг, вся эта хрень прекращается, и есть только ты и множество других людей, которые пытаются ехать так быстро, как только могут. Думаю, мне всегда нравился этот элемент опасности».

Кроме того, Johnson рассказал о встрече с Боном Скоттом:

«Они выступали перед нами, когда я был в составе Geordie. Я думаю, в то время Бон ещё только учился своему ремеслу. Он играл на флейте и Fang был немного похожи на Jethro Tull. Это сильно отличалось от того, что он делал с AC/DC. Так здорово думать, что я встретил его и отыграл с ним два концерта, и самое замечательное, что он упомянул обо мне Ангусу и Малкольму, когда они говорили о рок-певцах. Скотт сказал: "Я встретил одного парня, который очень ценный". После этого я никогда его не видел, но было удивительно, что мы встретились».

BRIAN JOHNSON On New AC/DC Album -




Like!+4Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 720

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2023 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом