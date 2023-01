3 янв 2023



BRIAN JOHNSON: «Я бы с удовольствием снова занялся музыкой»



AC/DC выпустили свой последний студийный альбом "Power Up" в ноябре 2020 года. Фронтмен Brian Johnson дал новое интервью сайту Cleveland.com, посвящённое его мемуарам "The Lives Of Brian".



Во время беседы Brian'a спросили, как он думает, получится ли поклонникам увидеть AC/DC на сцене или с другим альбомом, на что он ответил следующее:



«Я бы с удовольствием снова занялся музыкой, будь то выступление с кем-то в качестве гостя или живое выступление с ребятами. Я уже миллион раз слышал выражение "скорее ад замёрзнет", когда люди говорят: "Я больше не буду этого делать". Но я бы с радостью согласился. Я думаю, что все надеются создать больше музыки. Но сейчас я чувствую, что хочу запрыгнуть в свою гоночную машину, надеть шлем и просто поехать на гонки. Это немного похоже на музыку, немного похоже на начало шоу — опускается флаг, вся эта хрень прекращается, и есть только ты и множество других людей, которые пытаются ехать так быстро, как только могут. Думаю, мне всегда нравился этот элемент опасности».



Кроме того, Johnson рассказал о встрече с Боном Скоттом:



«Они выступали перед нами, когда я был в составе Geordie. Я думаю, в то время Бон ещё только учился своему ремеслу. Он играл на флейте и Fang был немного похожи на Jethro Tull. Это сильно отличалось от того, что он делал с AC/DC. Так здорово думать, что я встретил его и отыграл с ним два концерта, и самое замечательное, что он упомянул обо мне Ангусу и Малкольму, когда они говорили о рок-певцах. Скотт сказал: "Я встретил одного парня, который очень ценный". После этого я никогда его не видел, но было удивительно, что мы встретились».







