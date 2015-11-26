13 окт 2020



ANGUS YOUNG: AC/DC это группа Малькольма



AC/DC разместили на официальном YouTube-аккаунте новый трейлер к альбому "Power Up", выходящему тринадцатого ноября, в котором Angus Young говорит о том, что несмотря на физическое отсутствие Малькольма, его дух все равно присутствует на новой пластинке.



Трек-лист:



01. Realize



02. Rejection



03. Shot In The Dark



04. Through The Mists Of Time



05. Kick You When You’re Down



06. Witch's Spell



07. Demon Fire



08. Wild Reputation



09. No Man’s Land



10. Systems Down



11. Money Shot



12. Code Red

































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