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AC/DC

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21 июл 2020 : 		 "The Story Of Back In Black"

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|||| 13 окт 2020

ANGUS YOUNG: AC/DC это группа Малькольма



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AC/DC разместили на официальном YouTube-аккаунте новый трейлер к альбому "Power Up", выходящему тринадцатого ноября, в котором Angus Young говорит о том, что несмотря на физическое отсутствие Малькольма, его дух все равно присутствует на новой пластинке.

Трек-лист:

01. Realize

02. Rejection

03. Shot In The Dark

04. Through The Mists Of Time

05. Kick You When You’re Down

06. Witch's Spell

07. Demon Fire

08. Wild Reputation

09. No Man’s Land

10. Systems Down

11. Money Shot

12. Code Red

ANGUS YOUNG: AC/DC Was MALCOLM YOUNG















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