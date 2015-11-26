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Вокалист AC/DC о том, говорил ли он недавно с Angus'ом



В рамках программы "Joe Walsh's Old Fashioned Rock N' Roll Radio Show", у вокалиста AC/DC Brian'a Johnson'a спросили, как он справляется с коронакризисом, на что он ответил:



«Я думаю, что всё происходящее заставило нас осознать, что многое мы воспринимаем как должное. Когда ты идёшь на концерт или куда-то ещё и слышишь, как кто-то берёт аккорд как ты сам, просто выбивая сопли и от которого идёт дрожь по спине. А сейчас услышать, как начинает группа, услышать музыку вживую — думаю, что многие по этому скучают».



На вопрос о том, общался ли он с Angus'ом Young'ом, Brian ответил:



«На самом деле это самое безумное. Его жена Ella отлично готовит. И всё, о чём мы говорили, так это о булочках. Никакого разговора про музыку. Angus в безопасности и чувствует себя хорошо. Знаю, что и Phil тоже в порядке. А Cliff живёт в горах Северной Каролины... Он охотник, стрелок и ловит рыбу. И я не знаю, где Stevie. Он где-то здесь».













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