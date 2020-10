30 окт 2020



Гитарист AC/DC заявил, что некоторым идеям риффов из нового альбома уже лет 20



В новом интервью австралийскому ABC гитарист AC/DC Angus Young подтвердил, что его покойный брат, основатель ритм-гитары AC/DC Малькольм Янг, незримо участвовал в создании долгожданного альбома группы, получившего название "Power Up". Малкольм, умерший три года назад от последствий деменции в возрасте 64 лет, заявлен соавтором всех 12 треков на "Power Up".



Angus поведал:



«Множество идей у нас с Малкольмом было за эти годы. Это были идеи, над которыми мы вместе работали. В то время мы всегда говорили: "О да, мы должны добраться до этого". Мы всегда откладывали в сторону песни, которые мы всегда считали хорошими песнями в стиле AC/DC. Так что с этим альбомом это как раз тот случай: "Хорошо, я просмотрю и найду много тех идей, над которыми мы работали вдвоём, и которые, как мы всегда считали, должны были выйти в виде треков AC/DC».



Несмотря на то, что идеи риффов, которые в итоге появились в "Power Up", были отложены молодыми братьями на долгие годы, Angus уверен в их качестве:



«Я могу вспомнить несколько идей, которые, вероятно, относятся к 90-м. В то время были хорошие, сильные идеи. Я имею в виду, что многие из них я держал в своей голове, и я всегда в какой-то момент говорил: "О, мы должны добраться до этого трека, и до этого".



Angus также заявил, что у него есть «несколько коробок» идей с сессий сочинения со своим братом, которые не вошли в их прошлые записи:



«Мы много чего сделали вместе за эти годы. Многое из того, что мы бы назвали: "Это определённо трек AC/DC, он сработает, он будет успешным».



















