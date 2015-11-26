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AC/DC

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30 окт 2020 : 		 Гитарист AC/DC заявил, что некоторым идеям риффов из нового альбома уже лет 20

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10 окт 2020 : 		 Новый альбом AC/DC будет доступен в виде бокс-сета

9 окт 2020 : 		 Гитарист AC/DC: «Этот альбом — посвящение Малькольму»

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29 сен 2020 : 		 AC/DC намекают

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26 авг 2020 : 		 Гитарист AC/DC: «Мы начинали писать "Back In Black" с Боном Скоттом на ударных»

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4 авг 2020 : 		 AC/DC: "The Story Of Back In Black"
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|||| 30 окт 2020

Гитарист AC/DC заявил, что некоторым идеям риффов из нового альбома уже лет 20



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В новом интервью австралийскому ABC гитарист AC/DC Angus Young подтвердил, что его покойный брат, основатель ритм-гитары AC/DC Малькольм Янг, незримо участвовал в создании долгожданного альбома группы, получившего название "Power Up". Малкольм, умерший три года назад от последствий деменции в возрасте 64 лет, заявлен соавтором всех 12 треков на "Power Up".

Angus поведал:

«Множество идей у нас с Малкольмом было за эти годы. Это были идеи, над которыми мы вместе работали. В то время мы всегда говорили: "О да, мы должны добраться до этого". Мы всегда откладывали в сторону песни, которые мы всегда считали хорошими песнями в стиле AC/DC. Так что с этим альбомом это как раз тот случай: "Хорошо, я просмотрю и найду много тех идей, над которыми мы работали вдвоём, и которые, как мы всегда считали, должны были выйти в виде треков AC/DC».

Несмотря на то, что идеи риффов, которые в итоге появились в "Power Up", были отложены молодыми братьями на долгие годы, Angus уверен в их качестве:

«Я могу вспомнить несколько идей, которые, вероятно, относятся к 90-м. В то время были хорошие, сильные идеи. Я имею в виду, что многие из них я держал в своей голове, и я всегда в какой-то момент говорил: "О, мы должны добраться до этого трека, и до этого".

Angus также заявил, что у него есть «несколько коробок» идей с сессий сочинения со своим братом, которые не вошли в их прошлые записи:

«Мы много чего сделали вместе за эти годы. Многое из того, что мы бы назвали: "Это определённо трек AC/DC, он сработает, он будет успешным».

AC/DC








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КомментарииСкрыть/показать 14 )

WarSong


30 окт 2020, 18:18		Мне кажется, риффам лет 45. Минимум.

Gustaff


30 окт 2020, 18:32		Да весь успех группы держится на "том" поколении. Недолго осталось.

Gustaff


30 окт 2020, 18:33		Но феномен популярности группы просто восхищает

kircore


30 окт 2020, 19:10		Да оно и слышно, как бы. Идей нет уже никаких и не будет. Просто зарабатывание бабла.
В отличие, например, от Judas Priest. Единственная группа из стариков, которая не скурвилась и не погрязла в самоповторах. Причём исключительно благодаря музыкальной эрудиции Хэлфорда.

Reflection


30 окт 2020, 19:33		Был тут один фанбой Accept, остался еще один фанбой Хэлфорда.

kircore


30 окт 2020, 19:37		-Был тут один фанбой Accept, остался еще один фанбой Хэлфорда.

У днарей Акцепт, может, и один фанбой, а у Хэлфорда их миллионы.
А ты, видимо, на Юру Хоя фапаешь.

Gustaff


30 окт 2020, 19:38		Ну а что Прист? Я конечно, считаю Пэйн Киллер (песня) олицетворением всего хэви, но они не чита австралийцам, увы.

Gustaff


30 окт 2020, 19:40		Давайте разбираться почему так

Evil Dmitry


30 окт 2020, 19:50		Денег у вас полно. Уйдите на пенсию. Посмотрите на Слейер.

Gustaff


30 окт 2020, 20:06		Да где там Слейер)

Red One


30 окт 2020, 20:15		1. Slayer лохи, зачем Богам смотреть на смертных.
2. Забыли Evil Дмитрия спросить, что им делать.
3. JP - группа двух песен.

Gustaff


30 окт 2020, 20:24		Тааак, чувствую, кое-кто отхватит пиздофффф

kircore


30 окт 2020, 21:39		Red One - человек одного комментария.

Red One


30 окт 2020, 23:56		который ты запомнишь на всю свою оставшуюся жизнь


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