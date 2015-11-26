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AC/DC

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|||| 14 фев 2019

Оригинальный фронтмен AC/DC: «Бону Скотту посчастливилось присоединиться к группе, которая была накалена докрасна»



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Jimmy Kay из канадского The Metal Voice поговорил с бывшим вокалистом AC/DC Dave'ом Evans'ом о сет-листе его мирового турне, создании AC/DC, музыке, которую он записал в составе AC/DC, и концертах, в которых он принимал участие вместе с группой. Эванс также развенчал многие мифы об Ангусе Янге и Боне Скотте. Небольшой фрагмент из беседы приведён ниже.

На вопрос о том, каким был Бон Скотт, Evans ответил следующее:

«Бону Скотту очень повезло присоединиться к группе, которая была накалена докрасна, как AC/DC. Бон был достаточно приятным парнем, между мной и ним никогда не было никаких проблем. Бон был парнем из 1960-х, ему тогда было 29, а нам, 21-летним, он казался древним. Бон был как хиппи. Бон в то время никому не был нужен, у него была группа под названием Fraternity — они распались, и он получил шанс присоединиться к AC/DC, и он отлично справился со своей задачей. Бон Скотт был актёром, потому что его первая группа Valentines, в которой он играл, была поп-группой, и он носил атласную одежду, он был поп-вокалистом, и он был хорош в этом. Затем, когда настала эра хиппи, он присоединился к Fraternity, и он выглядел как хиппи и преуспел в этом. Затем, когда он присоединился к AC/DC, они были рок-группой, тогда Бон снял рубашку и стал заниматься рок-музыкой. Бон Скотт был актёром, который мог играть разные роли, он был очень хорош в шоу-бизнесе, он знал, что от него требуется, и он проделал действительно хорошую работу и, конечно же, он сочинил несколько замечательных песен».

Original AC/DC Frontman DAVE EVANS -




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КомментарииСкрыть/показать 1 )

Possessed


14 фев 2019, 21:25		Бон-то был, есть и будет. А чего добился ты, Дейв?


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