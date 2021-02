сегодня



Лидер AC/DC отрицает, что Бон Скотт имел отношение к "Back In Black"



В рамках недавнего интервью лидер AC/DC Angus Young опроверг давно циркулирующие слухи о том, что Бон Скотт принимал участие в создании некоторых песен для "Back In Black":



«В то время мы вдвоём с Малькольмом сочиняли материал, который стал основой для "Back In Black". Мы были в Лондоне на репточке, и Бон тоже заходил. И там были мы и ударная установка, Малькольм иногда за неё садился, а я брал в руки гитару и наигрывал риффы. Иной раз Мальком играл и заставлял меня наигрывать на ударных простейший ритм. Как бы то ни было, мы работали над тем, что потом стало вступлением к "Hells Bells". Пришёл Бон, и Малькольм сказал ему: "О, отлично. Ты можешь сесть за ударные?" Ведь Бон изначально был барабанщиком, так что он сел за установку, и мы смогли поработать над интро так, как нам хотелось. И ещё была тема "Have A Drink On Me" — рифф из этого трека наигрывал Малькольм. Так что мы работали над интро и тем, какой должна быть песня. Для демо Бон и записывался. Такое было. Но если разобраться, то единственное, что он помог нам сделать, — это записать то демо на ударных. И он нам как-то сказал, когда мы отключались в один из вечеров: "Слушайте, на следующей неделе надо бы". Он работал над какими-то текстами и сказал: "Надо на следующей неделе собраться нам троим и, быть может, пройтись по материалу". Но увы, он ушел раньше, чем это случилось.



Немного странно вспоминать об этом, потому что когда Бон присоединился к группе, первое, что он сделал, он позвал меня с Малькольмом и сказал: "Давайте!" и повёл к какому-то другу в студию, и когда мы пришли, он уселся за ударные и сказал: "Ну что ребята, давайте начнём играть". И Малькольм ему ответил: "Слушай, Бон, у нас и так есть отличный барабанщик. Так что мы не нуждаемся ещё в одном. Нам нужен отличный рок-н-ролльный вокалист". Но что касалось Бона, то, что ты видел, то и получал. У него был свой взгляд на вещи, и он был таким по своему характеру. Я к тому, что ты мог давать где-то концерты, он появлялся с какими-то людьми, а потом исчезал на несколько дней. И он мог надираться с кем-то в стельку. Он мог только что с ними познакомиться, но они уже были закадычными забулдыгами, смекаете?!»







