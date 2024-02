AC/DC àíîíñèðîâàëè òóð

сегодн€



AC/DC анонсировали тур



AC/DC объ€вили даты первого за восемь лет тура:



Ђћы рады наконец-то объ€вить о европейском туре "Power Up". Angus, Brian, Stevie, and Matt присоединитс€ Chris Chaney, чтобы продолжить дело лиффа.



¬ рамках тура мы выступим в √ермании, »талии, »спании, Ќидерландах, јвстрии, Ўвейцарии, јнглии, —ловакии, Ѕельгии, ‘ранции и »рландии этим летом. ћы не можем дождатьс€, когда увидим вас всех на концертах!ї



ƒаты выступлений:



May 17 - Gelsenkirchen, Germany, Veltins Arena *

May 21 - Gelsenkirchen, Germany, Veltins Arena *

May 25 - Reggio Emilia, Italy, RCF Arena

May 29 - Seville, Spain, La Cartuja Stadium

June 05 - Amsterdam, The Netherlands, Johan Cruyff Arena

June 09 - Munich, Germany, Olympic Stadium *

June 12 - Munich, Germany, Olympic Stadium *

June 16 - Dresden, Germany, Messe *

June 23 - Vienna, Austria, Ernst Happel Stadium

June 26 - Vienna, Austria, Ernst Happel Stadium

June 29 - Zurich, Switzerland, Letzigrund Stadium

July 03 - London, England, Wembley Stadium

July 07 - London, England, Wembley Stadium

July 13 - Hockenheim, Germany, Ring *

July 17 - Stuttgart, Germany, Wasen *

July 21 - Bratislava, Slovakia, Old Airport

July 27 - Nuremberg, Germany, Zeppelinfeld *

July 31 - Hannover, Germany, Messe *

August 09 - Dessel, Belgium, Festivalpark Stenehei

August 13 - Paris, France, Hippodrome Paris Longchamp

August 17 - Dublin, Ireland, Croke Park **









