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*PAUL STANLEY наехал на Канье Уэста 14
*ROBERT FRIPP & TOYAH исполняют хит BRYAN ADAMS 13
*DAVE MUSTAINE: «Я единственный основатель MEGADETH — и точка... 13
*Вокалист SLIPKNOT сожалеет, что группа не общалась с Джоуи Д... 12
*Бывший барабанщик SEPULTURA гордится альбомом "Roots" 11
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AC/DC

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18 дек 2021 : 		 Бывший вокалист AC/DC исполняет AC/DC

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6 дек 2021 : 		 Принц Уильям заявил, что слушает AC/DC перед встречами

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25 ноя 2021 : 		 Бывший барабанщик AC/DC: «С возвращением Brian'a и Phil'a всё встало на свои места»

18 ноя 2021 : 		 PHIL LEWIS — об Axl'е Rose в AC/DC

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AC/DC помогут выучить алфавит



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Дети, да и взрослые тоже, скоро смогут учить алфавит с помощью AC/DC благодаря новой книге, выходящей в Австралии.

Книга "AC/DC AB/CD High-Voltage Alphabet" — детище австралийской компании по мерчендайзингу/туроператорского агентства/рекорд-лейбла Love Police — появится на полках магазинов 11 ноября.

Первая запись в книге гласит:

«А — Angus [Young], который считает, что это к удаче — носить школьную форму и ходить как утка».

Басист Cliff Williams попал в центр внимания под буквой C:

«C — Cliff, который играет на бас-гитаре, любит только 4 ноты и имеет красивое лицо».

Основатель Love Police Брайан Таранто обещает, что книга понравится любому поклоннику AC/DC или музыки в целом:

«Да, это детская книга, но любой поклонник AC/DC или музыки найдёт что-то на каждой странице... Мы с нетерпением ждём возможности обучить ещё одно поколение рок-н-ролльщиков!»

Love Police уже публиковали книги с алфавитом на музыкальную тему: в 2007 году это была "M Is For Metal", а в 2008 году — "Never Mind Your Ps and Qs: Here's The Punk Alphabet".




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