сегодня



AC/DC помогут выучить алфавит



Дети, да и взрослые тоже, скоро смогут учить алфавит с помощью AC/DC благодаря новой книге, выходящей в Австралии.



Книга "AC/DC AB/CD High-Voltage Alphabet" — детище австралийской компании по мерчендайзингу/туроператорского агентства/рекорд-лейбла Love Police — появится на полках магазинов 11 ноября.



Первая запись в книге гласит:



«А — Angus [Young], который считает, что это к удаче — носить школьную форму и ходить как утка».



Басист Cliff Williams попал в центр внимания под буквой C:



«C — Cliff, который играет на бас-гитаре, любит только 4 ноты и имеет красивое лицо».



Основатель Love Police Брайан Таранто обещает, что книга понравится любому поклоннику AC/DC или музыки в целом:



«Да, это детская книга, но любой поклонник AC/DC или музыки найдёт что-то на каждой странице... Мы с нетерпением ждём возможности обучить ещё одно поколение рок-н-ролльщиков!»



Love Police уже публиковали книги с алфавитом на музыкальную тему: в 2007 году это была "M Is For Metal", а в 2008 году — "Never Mind Your Ps and Qs: Here's The Punk Alphabet".







+0 -0



просмотров: 153