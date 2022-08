сегодня



Новые фигурки AC/DC



NECA в ноябре выпустит новые фигурки музыкантов AC/DC — будут доступны Bon Scott и Angus Young времён "Highway To Hell".



* 8 inches (20,32 cm)

* Made of plastic and fabric

* Based on the famous musician

* Fully articulated

* Real fabric clothing



Box Contents



* Bon Scott figure

* 2 Head sculpts

* Microphone



















