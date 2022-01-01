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*Лидер BEHEMOTH: «Я люблю женщин» 26
*Вокалист MOONSPELL: «Я ни о чём не жалею» 19
*Гитарист METALLICA: «"Junior Dad" не хуже "Ride The Lightnin... 17
*Вокалистка ARCH ENEMY: «Да быть веганом в туре — как два пал... 14
*Бывший басист MEGADETH: «Ты понимаешь, кто твои друзья, а кт... 13
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AC/DC

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13 авг 2022 : 		 Новые фигурки AC/DC

18 июл 2022 : 		 EXODUS исполняют AC/DC

10 июн 2022 : 		 Оригинальный вокалист AC/DC: «Мы верили, что были лучшими в мире»

4 май 2022 : 		 Оригинальный вокалист AC/DC представил новое видео

21 мар 2022 : 		 Бывший вокалист AC/DC записал кавер-версию Элвиса

28 янв 2022 : 		 SLASH: «Axl в AC/DC меня просто поразил»

13 янв 2022 : 		 Вокалист RUN-DMC: «Я люблю AC/DC»

21 дек 2021 : 		 Гитарист AC/DC выбрал рок-бога

18 дек 2021 : 		 Бывший вокалист AC/DC исполняет AC/DC

8 дек 2021 : 		 "Back In Black" — лучший альбом Австралии

6 дек 2021 : 		 Принц Уильям заявил, что слушает AC/DC перед встречами

6 дек 2021 : 		 SLASH рад, что Brian, Phil и Cliff вернулись в AC/DC

1 дек 2021 : 		 SIMON WRIGHT — о появлении в составе AC/DC

25 ноя 2021 : 		 Бывший барабанщик AC/DC: «С возвращением Brian'a и Phil'a всё встало на свои места»

18 ноя 2021 : 		 PHIL LEWIS — об Axl'е Rose в AC/DC

5 ноя 2021 : 		 Модели грузовиков AC/DC доступны для покупки

4 ноя 2021 : 		 CHRIS SLADE: «Я не говорил ни с кем из группы после окончания тура "Rock Or Bust"

29 окт 2021 : 		 AC/DC набрали миллиард

29 окт 2021 : 		 DEE SNIDER — о последнем альбоме AC/DC

18 окт 2021 : 		 GayC/DC вместе с вокалисткой WELL HUNG HEART исполняют AC/DC

14 окт 2021 : 		 Доступна фигурка лидера AC/DC

1 окт 2021 : 		 Новое видео AC/DC

18 авг 2021 : 		 Оригинальный вокалист AC/DC выпустил новую песню

19 июл 2021 : 		 Крафт от AC/DC

4 июл 2021 : 		 Лидер AC/DC: «Смерть Бона стала для нас шоком»

25 июн 2021 : 		 Бывший вокалист AC/DC: «Мы никогда не думали, что группа станет такой известной»
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Новые фигурки AC/DC



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NECA в ноябре выпустит новые фигурки музыкантов AC/DC — будут доступны Bon Scott и Angus Young времён "Highway To Hell".

* 8 inches (20,32 cm)
* Made of plastic and fabric
* Based on the famous musician
* Fully articulated
* Real fabric clothing

Box Contents

* Bon Scott figure
* 2 Head sculpts
* Microphone










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