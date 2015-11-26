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AC/DC

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Гитарист AC/DC опроверг слухи, что на новом альбоме можно услышать Малькольма Янга



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В недавнем интервью с Китом Ротом, ведущим Ozzy's Boneyard, гитарист Angus Young AC/DC рассказал о том, как появился альбом "Power Up":

«Наш менеджмент связался с нами в 2018 году и сказал: "Вы готовы сделать альбом?" У меня было много материала от [покойного ритм-гитариста AC/DC] Малькольма [Янга], а также мой собственный, над которым мы работали все эти годы, и у нас его было довольно много, так что я подумал: "Я соберу целую кучу этих идей, и мы посмотрим, кто захочет быть частью этого и отправится в студию". Это было здорово, потому что все хотели участвовать в проекте: Брайан, Клифф, Фил, Стиви и я. Было здорово, что мы смогли снова собраться вместе и сделать несколько новых рок-н-ролльных мелодий, чтобы мир мог их услышать».

На вопрос о том, должен ли был "Power Up" выйти ранее, ещё до того, как в марте разразилась пандемия коронавируса, Brian ответил:

«Мы снимали видео в Голландии, а затем провели около двух с половиной недель — может быть, даже больше — репетируя с полным аккомпанементом, со всеми бигудями. Мы поймали такой кайф, играя вместе для альбома, и это была слишком хорошая возможность, чтобы её упустить. Мы собрались вместе, и это было похоже на удар молнии. Это было фантастически. А потом, сразу после этого, альбом должен был готовиться к выходу и т. п., но затем, в течение примерно четырёх дней после того, как мы все разъехались, ударил COVID, и всё застопорилось. Так что из уважения к болезни и всему подобному они немного притормозили, чтобы посмотреть, что произойдёт. Мы думали, что всё закончится через пять-шесть недель, но этого не произошло».

Относительно того, какой другой альбом AC/DC наиболее близок по музыке к "Power Up", Angus сказал следующее :

«Когда вы его слушаете, это AC/DC — вы слышите это сразу же. Мы всегда стремились к тому, что у нас получается, по большей части. Нам хотелось, чтобы люди, услышав наши песни впервые, сразу же сказали: "Это они. Нет больше никого похожего на них"».

Angus также ответил на слух о том, что гитару Малкольма можно услышать на "Power Up":

«Вклад Малкольма — это в основном идеи песен, которые он придумал со мной. Так что по большей части это и есть вклад Малкольма во весь альбом. Его дух присутствует, и ты всегда его чувствуешь. Он здесь, особенно со мной — он всегда часть моих мыслей. Я всегда думаю о нём. Как и все остальные».

По словам Angus'a, для AC/DC нет конца и края, и фэны могут ожидать от группы гораздо большей активности в будущем:

«Я продолжаю этим заниматься. Это часть меня. По крайней мере, я так думаю. Мне нравится создавать музыку для AC/DC и исполнять её. И я делаю это так долго. Думаю, я умею это лучше всего на свете. Я даже думаю, что знаю музыку лучше, чем то, чему я научился в школьные годы».

"Power Up" был записан в течение шести недель в августе и сентябре 2018 года в Warehouse Studios в Ванкувере с продюсером Бренданом О'Брайеном, который также работал над "Black Ice" 2008 года и "Rock Or Bust" 2014 года.

AC/DC












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