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Малкольм Янг: «Первый вокалист AC/DC был очень плох»



The Coda Collection опубликовали ранее не публиковавшееся интервью с одним из основателей AC/DC, покойным Малькольмом Янгом. В рамках беседы он поведал о том, какими были ранние концерты группы, как Бон Скотт вписался в состав и о многом другом. Выдержки из беседы приведены ниже.



О ранних концертах AC/DC в начале 1970-х:



«Мы просто пытались развлечь людей. Когда мы начинали как группа, владельцы клуба сказали нам: "Мы хотим, чтобы люди танцевали, чтобы они больше выпивали". Вот как мы начинали — заводили людей, чтобы они потели и пили. Мы оставались теми же. Люди платили деньги за билеты, и мы никогда этого не забывали. Всё, что было после этого, было бонусом. Мы были просто клубной группой. По мере того, как всё развивается, ты тоже развиваешься».



О том, как Бон Скотт вписался в группу:



«Бон по сути взял на себя ответственность, если честно. Он был старше и уже участвовал в другой группе. Он был человеком с опытом. Мы написали одну или две песни, и он поощрял нас писать больше. Он сказал: "У меня есть идея насчёт чёртовой жены, с которой я расстался: "She's Got Balls". Мы уже написали несколько треков, но когда он пришёл, у нас появился вокалист с опытом. Мы держали ухо востро. Он подтолкнул нас немного дальше. Когда ушёл первый вокалист Дэйв Эванс, люди ликовали, так что мы просто импровизировали. Он был очень плох. Бон пришёл через неделю. У него были свои песни, идеи, мотивация. Он был серьёзен. Мы были рады такому человеку. Мы были просто счастливы играть. У него были большие планы».







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