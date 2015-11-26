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AC/DC

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Малкольм Янг: «Первый вокалист AC/DC был очень плох»



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The Coda Collection опубликовали ранее не публиковавшееся интервью с одним из основателей AC/DC, покойным Малькольмом Янгом. В рамках беседы он поведал о том, какими были ранние концерты группы, как Бон Скотт вписался в состав и о многом другом. Выдержки из беседы приведены ниже.

О ранних концертах AC/DC в начале 1970-х:

«Мы просто пытались развлечь людей. Когда мы начинали как группа, владельцы клуба сказали нам: "Мы хотим, чтобы люди танцевали, чтобы они больше выпивали". Вот как мы начинали — заводили людей, чтобы они потели и пили. Мы оставались теми же. Люди платили деньги за билеты, и мы никогда этого не забывали. Всё, что было после этого, было бонусом. Мы были просто клубной группой. По мере того, как всё развивается, ты тоже развиваешься».

О том, как Бон Скотт вписался в группу:

«Бон по сути взял на себя ответственность, если честно. Он был старше и уже участвовал в другой группе. Он был человеком с опытом. Мы написали одну или две песни, и он поощрял нас писать больше. Он сказал: "У меня есть идея насчёт чёртовой жены, с которой я расстался: "She's Got Balls". Мы уже написали несколько треков, но когда он пришёл, у нас появился вокалист с опытом. Мы держали ухо востро. Он подтолкнул нас немного дальше. Когда ушёл первый вокалист Дэйв Эванс, люди ликовали, так что мы просто импровизировали. Он был очень плох. Бон пришёл через неделю. У него были свои песни, идеи, мотивация. Он был серьёзен. Мы были рады такому человеку. Мы были просто счастливы играть. У него были большие планы».

MALCOLM YOUNG Bashes Original AC/DC Singer DAVE EVANS In Never-Before-Published Interview:





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КомментарииСкрыть/показать 2 )

Ress


2 апр 2021, 12:16		А где ссылка на соус?

nabastak_


2 апр 2021, 12:21		поет неинтересно, но чтоб очень плох.. хз.


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