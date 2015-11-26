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Басист AC/DC : «Я дошёл до состояния, когда настал момент прощаться»



Басист AC/DC Cliff Williams был гостем программы "Striking A Chord" и рассказал, почему ушёл из группы четыре года назад:



«Это был мой конец с AC/DC. Я просто дошёл до состояния, когда подумал, что для меня настал момент прощаться. И мне было вполне комфортно с этим решением. Я понятия не имел, куда хотят идти ребята, у меня не было ни малейшего представления. Тот тур был очень сложен для завершения».



По словам Cliff'a, он принял решение участвовать в записи "Power Up" в качестве дани памяти Малкольму Янгу. На вопрос о каких-то планах относительно концертов он ответил:



«Планов нет, сейчас же никто не гастролирует. Когда мы собрались вместе в январе, сняли видео и репетировали недели две-три просто ради того, чтобы посмотреть, как всё будет, — получилось неплохо, мы сели поговорить и решили, что мы дадим несколько концертов, вот до чего всё дошло. Мы все этого хотели, но не могли ничего забронировать. Мы отправились тогда по домам — да, должно быть весело, мы отыграем несколько концертов — а потом мир перевернулся для всех. Так что пока ничего не планируется. Если мы сможем в следующем году, тогда мы сделаем это».













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