сегодня



CHRIS JERICHO мог бы заменить вокалиста AC/DC



В рамках недавней беседы с подкастом "AC/DC Beyond The Thunder" вокалист FOZZY Chris Jericho ответил на вопрос о том, смог бы он заменить Brian'a Johnson'a в туре "Rock Or Bust":



«Я бы мог. Это прям моя епархия!»



После чего очень тепло отозвался об Axl'е Rose, который и отыграл с командой оставшиеся концерты в туре "Rock Or Bust".

























+0 -0



просмотров: 192