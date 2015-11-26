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AC/DC

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1 дек 2020 : 		 Новый альбом AC/DC вторую неделю первый

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24 ноя 2020 : 		 ANGUS YOUNG: «Я хочу, чтобы все песни AC/DC имели узнаваемое звучание»

23 ноя 2020 : 		 AC/DC — самые быстрые
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CHRIS JERICHO мог бы заменить вокалиста AC/DC



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В рамках недавней беседы с подкастом "AC/DC Beyond The Thunder" вокалист FOZZY Chris Jericho ответил на вопрос о том, смог бы он заменить Brian'a Johnson'a в туре "Rock Or Bust":

«Я бы мог. Это прям моя епархия!»

После чего очень тепло отозвался об Axl'е Rose, который и отыграл с командой оставшиеся концерты в туре "Rock Or Bust".

CHRIS JERICHO Says He Could Have Pulled Off Replacing BRIAN JOHNSON On AC/DC











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