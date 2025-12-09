Arts
Новости
9 дек 2025 : 		 Лидер MEGADETH: «Из-за поведения одного в прошлом, я не могу собрать бывших»

8 дек 2025 : 		 Лидер MEGADETH о причинах записи песни METALLICA

3 дек 2025 : 		 Бывший барабанщик FEAR FACTORY: «Dave не был доволен моим ремиксом песни MEGADETH»

28 ноя 2025 : 		 DAVID ELLEFSON: «На Risk MEGADETH мы пошли влево, а остальной мир пошёл вправо»

19 ноя 2025 : 		 Лидер MEGADETH хочет дать последний концерт в космосе

17 ноя 2025 : 		 Лидер MEGADETH о пиве и долголетии

14 ноя 2025 : 		 Новое видео MEGADETH

12 ноя 2025 : 		 Лидер MEGADETH: «От трех до пяти буду прощаться, не меньше!»

7 ноя 2025 : 		 Тизер новой песни MEGADETH

31 окт 2025 : 		 MEGADETH записали кавер-версию METALLICA

26 окт 2025 : 		 Лидер MEGADETH: «Я нервничал, перед тем как впервые сыграть "Tipping Point"»

20 окт 2025 : 		 Drum-cam от MEGADETH

15 окт 2025 : 		 MEGADETH исполнили новую песню

5 окт 2025 : 		 За кулисами MEGADETH и MARTY FRIEDMAN

3 окт 2025 : 		 Новое видео MEGADETH

2 окт 2025 : 		 Видео полного выступления MEGADETH

29 сен 2025 : 		 Видео полного выступления MEGADETH

26 сен 2025 : 		 Тизер нового трека MEGADETH

12 сен 2025 : 		 DAVID ELLEFSON: «Я не ожидал такого объявления от MEGADETH»

6 сен 2025 : 		 Барабанщик MEGADETH устроил мастер-класс

26 авг 2025 : 		 DAVID ELLEFSON: «Я хотел бы участвовать в прощании MEGADETH»

21 авг 2025 : 		 MEGADETH близки к концу

20 авг 2025 : 		 Автор финальной обложки MEGADETH: «Работал с удовольствием!»

14 авг 2025 : 		 MEGADETH обещают последний альбом и тур

14 авг 2025 : 		 CHRIS ADLER: «Играть с MEGADETH для меня было очень важно»

30 июл 2025 : 		 Почему MEGADETH так названы?
Лидер MEGADETH: «Из-за поведения одного в прошлом, я не могу собрать бывших»



DAVE MUSTAINE в интервью "Trunk Nation With Eddie Trunk" ответил на вопрос о том, есть ли шанс на то, что на финальный концерт соберутся все бывшие участники группы:

«Ну, на самом деле я не могу этого сделать из-за поведения одного из участников группы в прошлом. Я просто не могу. Потому что, во-первых, было бы несправедливо по отношению к другим участникам группы, если бы я тоже не играл с ними. Но то, что мы сделали с [бывшим гитаристом MEGADETH] Marty [Friedman] в Японии [в начале 2024 года], было проще простого. Это было великолепно. И я люблю Marty. Мы расстались, и он пошел своей дорогой, а мы пошли своей. Но у меня были очень, очень напряженные отношения с ним, потому что это были мои первые отношения с гитаристом. Мои отношения с [бывшим гитаристом MEGADETH] Chris [Poland] были действительно замечательными, но не такими хорошими, как с Marty. Мои отношения с [бывшим гитаристом MEGADETH] Jeff [Young] были хорошими, но не такими хорошими, как с Marty. И у меня, наверное, не возникло бы проблем с игрой с любым из участников этих двух составов, если бы не тот факт, что [бывший барабанщик MEGADETH] Гар [Самуэльсон] умер, и [я] просто не собираюсь делать ничего, что каким-либо образом могло бы показаться несправедливым по отношению к другим участникам группы».

На вопрос, будет ли, по его мнению, финальное выступление MEGADETH объявлено последним концертом группы в истории, или же MEGADETH "тихо завершат" свою гастрольную карьеру без официального объявления о последнем выступлении, Dave ответил:

«Я не знаю. Я пошутил с нашим менеджментом и сказал: "Ребята, вам, наверное, стоит заказать какие-нибудь фальшивые концерты в конце тура, о которых я не знаю, чтобы я не пошел на последнее свидание и не рыдал, как гребаный слабак весом в 175 фунтов».






КомментарииСкрыть/показать 1 )

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).

9 дек 2025
С
Санчез
Боится, что священник начнет дрочить прямо на сцене?)
1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
