Лидер MEGADETH: «Из-за поведения одного в прошлом, я не могу собрать бывших»



DAVE MUSTAINE в интервью "Trunk Nation With Eddie Trunk" ответил на вопрос о том, есть ли шанс на то, что на финальный концерт соберутся все бывшие участники группы:



«Ну, на самом деле я не могу этого сделать из-за поведения одного из участников группы в прошлом. Я просто не могу. Потому что, во-первых, было бы несправедливо по отношению к другим участникам группы, если бы я тоже не играл с ними. Но то, что мы сделали с [бывшим гитаристом MEGADETH] Marty [Friedman] в Японии [в начале 2024 года], было проще простого. Это было великолепно. И я люблю Marty. Мы расстались, и он пошел своей дорогой, а мы пошли своей. Но у меня были очень, очень напряженные отношения с ним, потому что это были мои первые отношения с гитаристом. Мои отношения с [бывшим гитаристом MEGADETH] Chris [Poland] были действительно замечательными, но не такими хорошими, как с Marty. Мои отношения с [бывшим гитаристом MEGADETH] Jeff [Young] были хорошими, но не такими хорошими, как с Marty. И у меня, наверное, не возникло бы проблем с игрой с любым из участников этих двух составов, если бы не тот факт, что [бывший барабанщик MEGADETH] Гар [Самуэльсон] умер, и [я] просто не собираюсь делать ничего, что каким-либо образом могло бы показаться несправедливым по отношению к другим участникам группы».



На вопрос, будет ли, по его мнению, финальное выступление MEGADETH объявлено последним концертом группы в истории, или же MEGADETH "тихо завершат" свою гастрольную карьеру без официального объявления о последнем выступлении, Dave ответил:



«Я не знаю. Я пошутил с нашим менеджментом и сказал: "Ребята, вам, наверное, стоит заказать какие-нибудь фальшивые концерты в конце тура, о которых я не знаю, чтобы я не пошел на последнее свидание и не рыдал, как гребаный слабак весом в 175 фунтов».











