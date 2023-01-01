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Ted Nugent

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|||| 4 июл 2023

TED NUGENT — о современной американской музыке



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TED NUGENT в программе "The Nightly Nuge" высказался по поводу современной американской музыки:

«Слава Богу, я родился в 1948 году, потому что Чак Берри, Бо Диддли, Литтл Ричард, Джеймс Браун, Уилсон Пикетт, Motown Funk Brothers и все эти великие музыкальные авторитеты породили ту лучшую музыку, которую мы любим и сегодня. Так что я в какой-то степени испорчен, потому что я жил в настоящем водовороте, энергетическом вихре самой мощной музыки, основанной на профессиональной морали.

Причина, по которой мы любим AEROSMITH, AC/DC, ZZ TOP, HEART, JOURNEY, CHEAP TRICK, FOREIGNER и многие другие группы, которые я мог бы назвать... Я не могу переоценить ту невероятную звериную трудовую дисциплину, с которой мы практикуем, потому что музыка заставляет нас это делать. И когда мы были маленькими детьми, всё, чего мы хотели, это быть такими же крутыми, как Джеймс Браун, такими же энергичными, как Чак Берри, такими же душевными, как Motown Funk Brothers и Уилсон Пикетт, Хаулин Вулф, Мадди Уотерс, Моуз Эллисон и Лайтнин Хопкинс. Мы хотели добиться этой негритянской душевности, поэтому работоспособность была невероятной.

Сейчас по-прежнему есть группы, которые продолжают работать в этом направлении, например, GRETA VAN FLEET из Гранд-Рапидс, штат Мичиган. Есть и другие группы — конечно, FOO FIGHTERS с великим Dave'ом Grohl'ом; они по-прежнему играют зажигательную, по-настоящему душевную, крепкую музыку. Но я боюсь, что никогда уже не будет того, что было с THE [ROLLING] STONES, THE BEATLES, THE WHO, THE KINKS и LED ZEPPELIN, и что создали VAN HALEN, и что создали группа Ted Nugent и Ronnie Montrose, и что до сих пор делает Sammy Hagar, — очень много людей продолжает творить. Но большинство успешной музыки сегодня — кое-что из этого просто чудовищно.

Я не знаю, как зовут эту девушку с длинными ногами, но она берёт по тысяче баксов за билет или сколько там».

Когда соведущий назвал имя Тейлор Свифт, Ted продолжил:

«Точно, Тейлор Свифт. Но эта музыка, по мне, звучит как музыка из мультфильма. Она звучит так, как если бы я попал в детское мультипликационное шоу в субботу утром, скорее всего, я услышал бы песню № 1 в стиле кантри или песню № 1 в стиле поп, потому что всё это сделано для того, чтобы определённым образом подать вокал, определённым образом сменять аккорды и темп, которые они так тщательно выверяют, что это уже не выглядит органично и вдохновенно, сексуально и раскованно, искренне и правдоподобно.

Мне нравилось, когда мы находились на стадии экспериментов, пытаясь повторить то, что придумал Чак Берри, что придумал Литтл Ричард. И опять же, есть несколько великих артистов. Я сыграл несколько своих песен с группой Big & Rich, с группой Тоби Кита, и эти группы просто невероятны. Есть Тим Монтана; я играл "Cat Scratch Fever" с группой Тима Монтаны. Айра Дин, который был соавтором потрясающей песни Аарона Льюиса "Am I The Only One". Есть несколько великих музыкальных событий, которые всё ещё имеют место, — но не безграничный шквал невероятной музыки из конца 50-х, 60-х и 70-х. И даже POISON, и WARRANT, и — я не могу вспомнить всех этих... RATT и ещё некоторые группы той эпохи, они играли отлично — они были крутыми музыкантами. Но никогда больше не будет 1966 года, потому что это было настолько первично и сыро. Сейчас всё предсказуемо, и я боюсь, что это в основном "заготовки". Но только виновные должны чувствовать себя виноватыми, потому что есть несколько великих артистов, которые делают замечательную музыку. Но она просто не такая естественная и первобытная, как мои первоначальные вдохновители, вот почему я так цепляюсь за них».




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