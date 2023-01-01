9 сен 2023



TED NUGENT хвалит ALICE'a COOPER'a и CARLOS'a SANTANA за их позицию



TED NUGENT в программе "The Nightly Nuge" высказался по поводу недавних слов ALICE'a COOPER'a и CARLOS'a SANTANA (которые вызвали серьёзные нападки в обществе):



«Ну, начнём с того, что я безумно люблю обоих джентльменов. Я говорю о том, что обогащает нашу жизнь. Alice Cooper — великий, у него прекрасные фанаты, прекрасные музыканты, прекрасные песни, он прекрасный конферансье. Водевиль с рок-н-роллом. Кто не любит водевиль с рок-н-роллом? Alice Cooper — дорогой друг. К тому же с годами он становится всё более и более, можно сказать, христианским, что, возможно, побудило его выступить против антихристианских вещей — бича драг-квин, когда они поют маленьким мальчикам и девочкам: "Я люблю, когда ты целуешь меня в пипиську". Это просто извращение, это грех, это опасно, это преступно, это ужасно. И я думаю, что Alice Cooper проявил определённое мужество, когда выступил и произнёс самоочевидную истину, которая свидетельствует о нашей культурной отсталости в 2023 году, о том, что нам действительно приходится упоминать, что мужчины не могут забеременеть, а женщины не могут иметь эрегированный пенис, если только он не один из наших. Суть в том, что Alice Cooper наконец-то сделал шаг вперёд и признал правду о том, что есть только мужчины и женщины, о чём я и говорю на сцене, и именно поэтому мои зрители каждый вечер столь особенные, потому что они только из мужчин и женщин. Это прекрасное признание того, почему моя музыка так сексуальна.



И ещё Carlos Santana. Я люблю его. Он обогатил нашу жизнь своей чудесной музыкой. Это преданный, любящий, спокойный человек. Но недавно он также проявил мужество, когда признал то, что мы должны признать, что есть только мужчины и женщины, — это воистину позорное время для человечества. Но всё же, Carlos, я люблю тебя. Хорошая работа. И Alice Cooper, я люблю тебя. Отлично получилось!»







+2 -1



просмотров: 248

