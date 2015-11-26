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Ted Nugent

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10 авг 2021 : 		 TED NUGENT: «Технологии отваживают людей от практики на гитаре»

5 авг 2021 : 		 TED NUGENT ушел из NRA

29 июл 2021 : 		 TED NUGENT: «Не хочу я вашей дозы!»

25 июл 2021 : 		 TED NUGENT: «Любое слово Байдена не имеет отношения к правде»

19 июл 2021 : 		 TED NUGENT считает, что в США не существует проблем с оружием

5 июл 2021 : 		 TED NUGENT: «Ну камон, какой я расист!»

1 июл 2021 : 		 TED NUGENT: «В ЗСРнР меня не берут из-за NRA»

23 июн 2021 : 		 TED NUGENT: «Те, кто меня хейтят, просто сатанисты!»

19 июн 2021 : 		 TED NUGENT — о Боне Скотте: «Вечно молодой, вечно п..»

17 июн 2021 : 		 TED NUGENT планирует запись альбома

16 июн 2021 : 		 TED NUGENT: «Люди постоянно спрашивают: Что, чёрт возьми, творится в Америке?»

15 июн 2021 : 		 TED NUGENT: «Если вы за Байдена, то точно с гнильцой»

13 июн 2021 : 		 TED NUGENT: «Почему я не поеду в туры в 2021 году»

11 июн 2021 : 		 TED NUGENT: «Это БэЛэМэ лезли в Капитолий!»

10 июн 2021 : 		 TED NUGENT: «В США нет системного расизма!»

31 май 2021 : 		 TED NUGENT — о том, как избежать массовой стрельбы

26 май 2021 : 		 TED NUGENT: «Мы опасно скользим по краю марксизма»

24 май 2021 : 		 TED NUGENT хвалит Такера Карлсона

19 май 2021 : 		 TED NUGENT — о трансгендерах в спорте

14 май 2021 : 		 TED NUGENT: «Как я победил COVID»

13 май 2021 : 		 TED NUGENT о борьбе с COVID-19: «Я ещё никогда так не боялся за свою жизнь»

7 май 2021 : 		 TED NUGENT лечится альтернативным препаратом от COVID-19

29 апр 2021 : 		 TED NUGENT: «Пандемия реальна, и больные есть»

23 апр 2021 : 		 TED NUGENT: «Я никогда не утверждал, что COVID-19 — фейк!»

21 апр 2021 : 		 DEE SNIDER, ALEX SKOLNICK и TRACII GUNS глумятся над тем, что TED NUGENT заболел

21 апр 2021 : 		 TED NUGENT заболел COVID-19: «Я думал, что помру»
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|||| 10 авг 2021

TED NUGENT: «Технологии отваживают людей от практики на гитаре»



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TED NUGENT в рамках недавней беседы ответил на вопрос, почему в современном роке отсутствует душа:

«Огромное человеческое спасибо Фредди Меркьюри за его талант и душевность, музыкальное творчество и авантюризм, которые так обогатили жизнь каждого. Музыка QUEEN и музыкальное видение и дух Фредди Меркьюри обогатили мир. Это саундтрек, эти волшебные произведения группы QUEEN, просто одарённых виртуозов. И их трудовая этика — чтобы достичь такого уровня успеха и несдерживаемого музыкального эпатажа, требуется невероятная трудовая этика человека на арене. Итак, салют группе QUEEN и Фредди Меркьюри. Но как же это пророчески прозвучало. Потому что эти слова имеют железную силу, и мы с вами живём в то ужасное время, когда технологии буквально отваживают людей от занятий на гитаре, чтобы вы могли играть как Джими Хендрикс, Эдди Ван Хален, Billy Gibbons и Tommy Shaw, мои друзья по музыкальному миру DAMN YANKEES и все невероятные музыканты в моей жизни. Я всегда был окружён лучшими из лучших.

Но нет, музыка не потеряла свою душу. Самая серьёзная, самая мощно влияющая музыка сегодня — это VAN HALEN, MONTROSE, ZZ TOP, FOREIGNER, QUEEN, THE [ROLLING] STONES, THE BEATLES, THE WHO, THE KINKS, LED ZEPPELIN, DAMN YANKEES, музыка Ted'a Nugent'a, BLACKFOOT, BROWNVILLE STATION, AC/DC. Я имею в виду, что вся эта музыка настолько раскрепощена в своей ярости, душевности и раскованности. FOO FIGHTERS создают отличные вещи, а GRETA VAN FLEET из Мичигана создают отличные вещи. Вот и всё».

TED NUGENT:





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КомментарииСкрыть/показать 5 )

Санчез


11 авг 2021, 05:30		Надо же, новость про Теда, и ноль комментов, срача нет, не порядок

CosmicBear


11 авг 2021, 05:34		Подожди, ещё не вечер

Санчез


11 авг 2021, 05:35		CosmicBear. жду

CosmicBear


11 авг 2021, 06:52		Ждём
https://i.pinimg.com/originals/e0/36/64/e036647fd9ad4adbd4ebf347a9b409a7.jpg

Svarg_1349


11 авг 2021, 16:38		Нихуя не понял, что он хотел сказать. Но я скажу ГВФ - говно полное. И вообще эти старики кроме фуфаек кого-нибудь еще знают?


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