10 авг 2021



TED NUGENT : «Технологии отваживают людей от практики на гитаре»



TED NUGENT в рамках недавней беседы ответил на вопрос, почему в современном роке отсутствует душа:



«Огромное человеческое спасибо Фредди Меркьюри за его талант и душевность, музыкальное творчество и авантюризм, которые так обогатили жизнь каждого. Музыка QUEEN и музыкальное видение и дух Фредди Меркьюри обогатили мир. Это саундтрек, эти волшебные произведения группы QUEEN, просто одарённых виртуозов. И их трудовая этика — чтобы достичь такого уровня успеха и несдерживаемого музыкального эпатажа, требуется невероятная трудовая этика человека на арене. Итак, салют группе QUEEN и Фредди Меркьюри. Но как же это пророчески прозвучало. Потому что эти слова имеют железную силу, и мы с вами живём в то ужасное время, когда технологии буквально отваживают людей от занятий на гитаре, чтобы вы могли играть как Джими Хендрикс, Эдди Ван Хален, Billy Gibbons и Tommy Shaw, мои друзья по музыкальному миру DAMN YANKEES и все невероятные музыканты в моей жизни. Я всегда был окружён лучшими из лучших.



Но нет, музыка не потеряла свою душу. Самая серьёзная, самая мощно влияющая музыка сегодня — это VAN HALEN, MONTROSE, ZZ TOP, FOREIGNER, QUEEN, THE [ROLLING] STONES, THE BEATLES, THE WHO, THE KINKS, LED ZEPPELIN, DAMN YANKEES, музыка Ted'a Nugent'a, BLACKFOOT, BROWNVILLE STATION, AC/DC. Я имею в виду, что вся эта музыка настолько раскрепощена в своей ярости, душевности и раскованности. FOO FIGHTERS создают отличные вещи, а GRETA VAN FLEET из Мичигана создают отличные вещи. Вот и всё».













