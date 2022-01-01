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*Лидер SKILLET: «Христиане 50 лет молились за запрет абортов» 28
*Вокалист BENEDICTION — о том, как хотел наложить на себя рук... 17
*YNGWIE MALMSTEEN — о вокалистах, с которыми он работал: «Каж... 17
*Умер вокалист THE BLACK DAHLIA MURDER 12
*Новое видео BEHEMOTH 11
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Ted Nugent

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17 май 2022 : 		 TED NUGENT призвал «крушить черепа демократов»

14 май 2022 : 		 TED NUGENT — о возможном запрете абортов

12 май 2022 : 		 TED NUGENT ответил Joan Jett

5 май 2022 : 		 Видео с выступления TED NUGENT

4 май 2022 : 		 TED NUGENT: «Я и METALLICA люблю, и SLAYER с MEGADETH!»

29 апр 2022 : 		 Новое видео TED NUGENT

29 апр 2022 : 		 TED NUGENT: «Все, кто против Трампа, — против хорошей жизни в USA»

21 апр 2022 : 		 TED NUGENT: «COVID-19 — величайшая афера»

18 апр 2022 : 		 TED NUGENT поддержал доктора Оза (не путать с Ozzy)

10 апр 2022 : 		 TED NUGENT — о законе "Don't Say Gay"

7 апр 2022 : 		 TED NUGENT ответил тем, кому не понравились его слова про Тейлора Хокинса

30 мар 2022 : 		 TED NUGENT — о случившемся на Оскаре: «Сделай так белый, он бы сел»

12 мар 2022 : 		 TED NUGENT — о цензуре социальных сетей

5 мар 2022 : 		 TED NUGENT — об украденных выборах

3 мар 2022 : 		 TED NUGENT — об электромобилях

23 фев 2022 : 		 TED NUGENT — о протестующих канадских дальнобойщиках

18 фев 2022 : 		 TED NUGENT: «Говард Стерн — придурок, не уважающий альтернативные точки зрения»

15 фев 2022 : 		 Новая песня TED NUGENT

13 фев 2022 : 		 TED NUGENT о транс-спортсменах: «Это оружие Сатаны!»

10 фев 2022 : 		 TED NUGENT: «Сегодня музыканты уже не так преданы своему делу»

8 фев 2022 : 		 TED NUGENT не будет требовать COVID-паспорта на шоу

2 фев 2022 : 		 TED NUGENT: «Удивительно, что меня ещё на забанили»

27 янв 2022 : 		 TED NUGENT: «Буш тот еще ...ист!»

25 янв 2022 : 		 TED NUGENT хвалит BRUCE'a SPRINGSTEEN'a

20 янв 2022 : 		 TED NUGENT: «Мне ровно на ЗСРнР»

14 янв 2022 : 		 TED NUGENT: «Какой хейт в адрес Joan? Я же хвалил её!»
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|||| 17 май 2022

TED NUGENT призвал «крушить черепа демократов»



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TED NUGENT в рамках выступления в Остине обратился к 8 000 зрителей:

«Подумайте о том, что сделали враги Америки за последние 14 месяцев. Они не пробирались в Белый дом — они лгали, они обманывали, они мошенничали, и каждый день демократы нарушают свою священную клятву Конституции. И если вы не можете впечатлить этим своих друзей, они не должны быть вашими друзьями.

Поэтому я безумно люблю вас, люди, но я бы любил вас ещё больше, если бы вы пошли дальше и просто разнесли черепа демократов, марксистов и коммунистов!»

Ted Nugent at the Trump rally yesterday: вЂњThink of what the enemies of America have done over the last 14 months .. I love you people madly, but IвЂ™d love you more if you went forward and just went berserk on the skulls of the Democrats and the marxists and the communists.вЂќ pic.twitter.com/8r1RVvpxon






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