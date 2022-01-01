17 май 2022



TED NUGENT призвал «крушить черепа демократов»



TED NUGENT в рамках выступления в Остине обратился к 8 000 зрителей:



«Подумайте о том, что сделали враги Америки за последние 14 месяцев. Они не пробирались в Белый дом — они лгали, они обманывали, они мошенничали, и каждый день демократы нарушают свою священную клятву Конституции. И если вы не можете впечатлить этим своих друзей, они не должны быть вашими друзьями.



Поэтому я безумно люблю вас, люди, но я бы любил вас ещё больше, если бы вы пошли дальше и просто разнесли черепа демократов, марксистов и коммунистов!»









Ted Nugent at the Trump rally yesterday: вЂњThink of what the enemies of America have done over the last 14 months .. I love you people madly, but IвЂ™d love you more if you went forward and just went berserk on the skulls of the Democrats and the marxists and the communists.вЂќ pic.twitter.com/8r1RVvpxon





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