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TED NUGENT : «Члены БэЛэМэ устроили насильственные акты в Вашингтоне»



TED NUGENT в рамках шоу "Spirit Campfire" выразил свою позицию по событиям шестого января в Вашингтоне:



«Дональд Трамп не подстрекал к насилию. Я читал его речь неоднократно. Ноль подстрекательства к насилию или преступному поведению. Он хотел сделать заявление, как и Мартин Лютер Кинг-младший, о том, что многие — миллионы — американцев пойдут к нашему дому, в Капитолий в Вашингтоне, округ Колумбия, и сделают единое заявление, что мы верим в Дональда Трампа, мы верим в добрые дела, которые он совершил, и что мы боимся, что цунами доказательств фальсифицированной, коррумпированной, манипулятивной оргии голосования просто нельзя будет игнорировать. Выборы, проведённые парнем [ссылка на вновь избранного президента Джо Байдена], который никогда не агитировал, который не получил больше голосов, чем Барак Обама; он не получил больше голосов, чем президент Трамп. В дело вступили чемоданы, а люди, которые должны были следить за голосами, были выброшены из комнаты; есть видеозаписи. [Примечание редактора: это заявление было опровергнуто]. Есть показания под присягой и письменные показания людей, которые были изгнаны с избирательных участков, чья работа заключалась в том, чтобы [следить за подсчётом голосов]. Я могу продолжить.



Я думаю, что все знают, что во время недавних выборов применялись всевозможные уловки, и Дональд Трамп хотел, чтобы американцы, которые в это верят, были свидетелями этого и знали об этом, выступили с мирным протестом против Первой поправки. И я в равной степени убеждён в тех заявлениях, которые я только что сделал, что в этот мирный протест проникли террористы "Антифа" и БэЛэМэ, и именно они инициировали это насилие. [Примечание редактора: это утверждение также было опровергнуто].



Неужели какие-то чрезмерно усердные трамписты вышли из-под контроля? Я не верю, что они кому-то навредили; я не верю, что они что-то повредили. И если они это сделали, и если я увижу доказательства этого, я признаю это. Никто не чист, ни одна душа не застрахована от ошибки.



Но я верю, что странная, маниакальная борьба за закрытие этого президента, за закрытие меня, за закрытие [консервативной фигуры в социальных сетях] Кэндис Оуэнс — это самое неамериканское проявление культуры лишений, которую я когда-либо видел в своей жизни».













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