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Ted Nugent

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14 янв 2021 : 		 TED NUGENT: «Члены БэЛэМэ устроили насильственные акты в Вашингтоне»

30 дек 2020 : 		 TED NUGENT: «2020 — это полный 3,14здец!»

27 дек 2020 : 		 TED NUGENT: «Байдена выбрали мёртвые души!»

11 дек 2020 : 		 TED NUGENT: «Только зомби могут голосовать за Джо»

3 дек 2020 : 		 TED NUGENT — о коленопреклоняющих: «Дебилы, б...»

28 ноя 2020 : 		 TED NUGENT: «Голосовало слишком много мёртвых душ»

24 ноя 2020 : 		 TED NUGENT: «Нефиг считать, сколько у меня будет людей на День благодарения»

10 ноя 2020 : 		 TED NUGENT — о победе Джо Байдена: «Дьяволы собираются захватить контроль над Америкой»

20 окт 2020 : 		 TED NUGENT: «Трамп — величайший президент США!»

22 сен 2020 : 		 TED NUGENT не замечает расизма: «Цвет кожи не имеет значения для всех, кого я знаю»

16 авг 2020 : 		 TED NUGENT призвал своих поклонников «не голосовать за Бонни и Клайда»

4 авг 2020 : 		 TED NUGENT: «Движение "Black Lives Matter" не имеет ничего общего с жизнями чернокожих»

22 июл 2020 : 		 TED NUGENT — о Трампе: «Он не какой-то мудозвон»

23 июн 2020 : 		 TED NUGENT: «Не деритесь с копами — и останетесь жить»

13 июн 2020 : 		 TED NUGENT — о лучшем гитаристе всех времён

5 июн 2020 : 		 TED NUGENT о борьбе Трампа с Твиттером

28 май 2020 : 		 TED NUGENT: «Дональд Трамп — это божественное вмешательство!»

24 май 2020 : 		 TED NUGENT: «Дональду Трампу даю рейтинг А+»

19 май 2020 : 		 TED NUGENT: «Будет чудом, если я куда-то поеду на гастроли, кроме США»

9 май 2020 : 		 TED NUGENT: «У либералов аллергия на здравый смысл и логику»

4 май 2020 : 		 TED NUGENT: «Keith Richards, может, и был пьян на каждой записи, но у него всё под контролем!»

15 апр 2020 : 		 TED NUGENT: «Дональд Трамп — величайший лидер в истории человечества!»

15 ноя 2018 : 		 TED NUGENT: «Канадцы совсем съехали с катушек», легализовав марихуану

6 окт 2018 : 		 TED NUGENT выпустит новый альбом в ноябре

11 сен 2017 : 		 TED NUGENT подверг критике комментарии Bach'a

25 авг 2017 : 		 TED NUGENT: «Facebook недовешивает»
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TED NUGENT: «Члены БэЛэМэ устроили насильственные акты в Вашингтоне»



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TED NUGENT в рамках шоу "Spirit Campfire" выразил свою позицию по событиям шестого января в Вашингтоне:

«Дональд Трамп не подстрекал к насилию. Я читал его речь неоднократно. Ноль подстрекательства к насилию или преступному поведению. Он хотел сделать заявление, как и Мартин Лютер Кинг-младший, о том, что многие — миллионы — американцев пойдут к нашему дому, в Капитолий в Вашингтоне, округ Колумбия, и сделают единое заявление, что мы верим в Дональда Трампа, мы верим в добрые дела, которые он совершил, и что мы боимся, что цунами доказательств фальсифицированной, коррумпированной, манипулятивной оргии голосования просто нельзя будет игнорировать. Выборы, проведённые парнем [ссылка на вновь избранного президента Джо Байдена], который никогда не агитировал, который не получил больше голосов, чем Барак Обама; он не получил больше голосов, чем президент Трамп. В дело вступили чемоданы, а люди, которые должны были следить за голосами, были выброшены из комнаты; есть видеозаписи. [Примечание редактора: это заявление было опровергнуто]. Есть показания под присягой и письменные показания людей, которые были изгнаны с избирательных участков, чья работа заключалась в том, чтобы [следить за подсчётом голосов]. Я могу продолжить.

Я думаю, что все знают, что во время недавних выборов применялись всевозможные уловки, и Дональд Трамп хотел, чтобы американцы, которые в это верят, были свидетелями этого и знали об этом, выступили с мирным протестом против Первой поправки. И я в равной степени убеждён в тех заявлениях, которые я только что сделал, что в этот мирный протест проникли террористы "Антифа" и БэЛэМэ, и именно они инициировали это насилие. [Примечание редактора: это утверждение также было опровергнуто].

Неужели какие-то чрезмерно усердные трамписты вышли из-под контроля? Я не верю, что они кому-то навредили; я не верю, что они что-то повредили. И если они это сделали, и если я увижу доказательства этого, я признаю это. Никто не чист, ни одна душа не застрахована от ошибки.

Но я верю, что странная, маниакальная борьба за закрытие этого президента, за закрытие меня, за закрытие [консервативной фигуры в социальных сетях] Кэндис Оуэнс — это самое неамериканское проявление культуры лишений, которую я когда-либо видел в своей жизни».

TED NUGENT Says





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КомментарииСкрыть/показать 3 )

industrialist


14 янв 2021, 14:42		В штатах как и везде: нищета, ковид, нет бля, у них свет клином сошелся на защите гастеров и нергитосов

Flaming


14 янв 2021, 16:19		Чего-то этот ватник опоздал с заклинаниями.
Трампу уже импичмент вынесен. 19-го, или раньше, наверняка отрешат.
Игра сыграна.
Плешивый будет должен своему обосравшемуся ставленнику компенсацию.
Короче в РФ опять цены повысят.

Dimas


14 янв 2021, 17:02		этот старый синяк совсем из ума выжил


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