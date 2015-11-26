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TOM MORELLO — о дружбе с TED'ом NUGENT'ом



TOM MORELLO высказался в защиту своей дружбы с TED'ом NUGENT'ом:



«Я оставляю за собой право дружить с кем угодно. Я оставляю за собой право противостоять мнениям, с которыми я не согласен, с искренностью и любовью, или бросив кирпич. Это зависит от меня. Что касается Ted'а, я знаю, что он стал карикатурой на правых, но было несколько случаев, когда я с ним общался по вопросам, которые вас могут удивить. Но он всё ещё сумасшедший дядя Ted, который несёт всякую чушь.



Бывает важно поддерживать открытый диалог с людьми, с которыми вы не согласны, особенно в нашем глобальном сообществе разногласий. Но иногда не менее важно блокировать их».







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