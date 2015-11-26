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все новости группы
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США
29 апр 2021 :
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TED NUGENT: «Пандемия реальна, и больные есть»
23 апр 2021 :
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TED NUGENT: «Я никогда не утверждал, что COVID-19 — фейк!»
21 апр 2021 :
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DEE SNIDER, ALEX SKOLNICK и TRACII GUNS глумятся над тем, что TED NUGENT заболел
21 апр 2021 :
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TED NUGENT заболел COVID-19: «Я думал, что помру»
21 апр 2021 :
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TED NUGENT: «А чего это страну не закрывали из-за 18 других ковидов?»
26 мар 2021 :
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TED NUGENT: «Дональд Трамп дал мне имя»
25 мар 2021 :
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TED NUGENT: «Я не расист, расист — не я!»
24 мар 2021 :
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TED NUGENT: «Спонсора лишили!»
16 мар 2021 :
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TED NUGENT: «Байден — зомби!»
15 мар 2021 :
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TED NUGENT: «Байден — это худший человек из всех возможных, кто может представлять Америку»
8 фев 2021 :
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TED NUGENT: «Ох, кто мне только не предлагал!»
27 янв 2021 :
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TED NUGENT: «Страну ждут приступы фейкового расизма!»
20 янв 2021 :
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TED NUGENT — о Трампе: «Я у алтаря этого великого человека»
14 янв 2021 :
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TED NUGENT: «Члены БэЛэМэ устроили насильственные акты в Вашингтоне»
30 дек 2020 :
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TED NUGENT: «2020 — это полный 3,14здец!»
27 дек 2020 :
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TED NUGENT: «Байдена выбрали мёртвые души!»
11 дек 2020 :
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TED NUGENT: «Только зомби могут голосовать за Джо»
3 дек 2020 :
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TED NUGENT — о коленопреклоняющих: «Дебилы, б...»
28 ноя 2020 :
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TED NUGENT: «Голосовало слишком много мёртвых душ»
24 ноя 2020 :
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TED NUGENT: «Нефиг считать, сколько у меня будет людей на День благодарения»
10 ноя 2020 :
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TED NUGENT — о победе Джо Байдена: «Дьяволы собираются захватить контроль над Америкой»
20 окт 2020 :
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TED NUGENT: «Трамп — величайший президент США!»
22 сен 2020 :
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TED NUGENT не замечает расизма: «Цвет кожи не имеет значения для всех, кого я знаю»
16 авг 2020 :
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TED NUGENT призвал своих поклонников «не голосовать за Бонни и Клайда»
4 авг 2020 :
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TED NUGENT: «Движение "Black Lives Matter" не имеет ничего общего с жизнями чернокожих»
22 июл 2020 :
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TED NUGENT — о Трампе: «Он не какой-то мудозвон»
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сегодня
TED NUGENT: «Пандемия реальна, и больные есть»
TED NUGENT, у которого недавно был диагностирован COVID-19, в недавнем интервью поменял точку зрения на пандемию:
«В прошлом в нашей стране и во всём мире были гораздо более тяжёлые условия и проблемы со здоровьем, но никто никогда не закрывал семейные закусочные и не закрывал целые экономические союзы в Соединенных Штатах Америки. Вот во что я верю, и я буду продолжать верить в то, что это мистификация. Но пандемия реальна, и люди, которые болеют, реальны».
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