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TED NUGENT : «Пандемия реальна, и больные есть»



TED NUGENT, у которого недавно был диагностирован COVID-19, в недавнем интервью поменял точку зрения на пандемию:



«В прошлом в нашей стране и во всём мире были гораздо более тяжёлые условия и проблемы со здоровьем, но никто никогда не закрывал семейные закусочные и не закрывал целые экономические союзы в Соединенных Штатах Америки. Вот во что я верю, и я буду продолжать верить в то, что это мистификация. Но пандемия реальна, и люди, которые болеют, реальны».







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