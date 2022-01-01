Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*IHSAHN: «THE WEEKND мрачнее большинства современных металлис... 15
*Умер барабанщик FOO FIGHTERS 13
*Новое видео CREMATORY 13
*Вокалистка ARCH ENEMY завершила запись дебюта 11
*Новое видео UDO DIRKSCHNEIDER 9
*Бывший гитарист JUDAS PRIEST ответил нынешнему 9
*Вокалист DREAM THEATER: «Не пою я под фанеру, на!» 8
*Бывший гитарист MANOWAR назвал JOEY DEMAIO тираном 8
*Названа предполагаемая причина смерти барабанщика FOO FIGHTE... 7
*Участники CHILDREN OF BODOM не горят желанием насчёт концерт... 7
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*IHSAHN: «THE WEEKND мрачнее большинства современных металлис... 15
*Умер барабанщик FOO FIGHTERS 13
*Новое видео CREMATORY 13
*Вокалистка ARCH ENEMY завершила запись дебюта 11
*Новое видео UDO DIRKSCHNEIDER 9
[= ||| все новости группы



*

Ted Nugent

*



30 мар 2022 : 		 TED NUGENT — о случившемся на Оскаре: «Сделай так белый, он бы сел»

12 мар 2022 : 		 TED NUGENT — о цензуре социальных сетей

5 мар 2022 : 		 TED NUGENT — об украденных выборах

3 мар 2022 : 		 TED NUGENT — об электромобилях

23 фев 2022 : 		 TED NUGENT — о протестующих канадских дальнобойщиках

18 фев 2022 : 		 TED NUGENT: «Говард Стерн — придурок, не уважающий альтернативные точки зрения»

15 фев 2022 : 		 Новая песня TED NUGENT

13 фев 2022 : 		 TED NUGENT о транс-спортсменах: «Это оружие Сатаны!»

10 фев 2022 : 		 TED NUGENT: «Сегодня музыканты уже не так преданы своему делу»

8 фев 2022 : 		 TED NUGENT не будет требовать COVID-паспорта на шоу

2 фев 2022 : 		 TED NUGENT: «Удивительно, что меня ещё на забанили»

27 янв 2022 : 		 TED NUGENT: «Буш тот еще ...ист!»

25 янв 2022 : 		 TED NUGENT хвалит BRUCE'a SPRINGSTEEN'a

20 янв 2022 : 		 TED NUGENT: «Мне ровно на ЗСРнР»

14 янв 2022 : 		 TED NUGENT: «Какой хейт в адрес Joan? Я же хвалил её!»

11 янв 2022 : 		 TED NUGENT — о событиях шестого января

6 янв 2022 : 		 TED NUGENT: «Я люблю лесбиянок — это коктейль из чудес!»

31 дек 2021 : 		 TED NUGENT: «Гнилые людишки правят бал в ЗСРнР!»

24 дек 2021 : 		 TED NUGENT: «Новый сингл отправил Байдену»

23 дек 2021 : 		 TED NUGENT — Алеку Болдуину: «Гнить тебе в тюрьме вечность!»

22 дек 2021 : 		 TED NUGENT о победе над COVID-19: «Я слушал правительство и делал наоборот»

21 дек 2021 : 		 TED NUGENT: «Я встречался с DAVID'ом LEE ROTH'ом, но он был не в себе»

17 дек 2021 : 		 TED NUGENT: «Именно веганы виноваты в большинстве смертей животных»

17 дек 2021 : 		 TOM MORELLO о дружбе с TED'ом NUGENT'ом

14 дек 2021 : 		 TED NUGENT — о DEE SNIDER'е: «Как можно в один прекрасный день просто решить и стать м*даком?»

11 дек 2021 : 		 TED NUGENT: «SEBASTIAN BACH хотел быть больше поп-певцом, чем рок-вокалистом»
Показать далее
| - |

|||| сегодня

TED NUGENT — о случившемся на Оскаре: «Сделай так белый, он бы сел»



zoom
TED NUGENT обсудил инцидент, во время которого Уилл Смит влепил пощёчину Крису Року на церемонии вручения премии Оскар за то, что тот «якобы оскорбил» больную жену Смита:

«Во-первых, преступления чёрных против чёрных весьма заметны [смеётся] — они повсюду, куда бы вы ни пошли, даже на церемонии вручения "Оскара". Мы получили глобальную трансляцию преступления "чёрный против чёрного".

Хорошо, есть ряд моментов, которые я хотел бы рассмотреть. Во-первых, у Криса Рока было несколько блестящих выступлений, в которых он показал неспособность его культуры адекватно и правильно реагировать, когда его останавливает полиция, и как не быть убитым. Поэтому мы аплодируем Крису Року за те редкие моменты, когда в его жизни появлялась логика.

При всём уважении, я общался в Comedy Store с Ричардом Прайором, Родни Дэнджерфилдом, Сэмом Кинисоном и Робином Уильямсом, поэтому я знаю, что юмор должен быть непочтительным и возмутительным. Так что вся карьера Криса Рока основана на возмутительном и непочтительном. Конечно, Уилл Смит знает это. И в нашей культуре наступило другое время, когда если вы неуважительно отнеслись к моей женщине, я должен быть в состоянии ударить вас ножом прямо на улице. Сейчас на меня нападают, на мою семью, на мою мать, на мою жену, на моих детей нападают публично, потому что я "убиваю невинных животных", что, как я подозреваю, в жизни добросовестных семей рассматривается как барбекю. И знаете, что я делаю? Потому что я вооружён с 17 лет, и я тренировался с величайшими солдатами всех времён, а когда люди плюют в меня, когда они покушаются на честь членов моей семьи, знаете, что я делаю? Я отступаю и ухожу. Потому что, если нет реальной угрозы жизни, я не буду вступать в бой.

Так что здесь палка о двух концах. Во-первых, я большой поклонник Уилла Смита, и я большой поклонник Криса Рока во многих отношениях, когда мне хочется хорошенько посмеяться или увидеть суперактёра в блестящей роли, в которой Уилл Смит, кажется, доминирует на протяжении многих лет. Но идти вперёд и отбросить своё чувство социальных норм в кластербаке [sic] 2020 года и выйти на сцену, чтобы весь мир увидел, и дать пощёчину Крису Року / Уиллу — расставьте приоритеты. Вряд ли вы хотите оказаться на таком уровне.

Итак, есть все виды изменений, но я благодарю Уилла и Криса Рока, потому что общество должно увидеть, что есть элемент нашего общества, наиболее ярко проявившийся в мире Голливуда, где ваши и мои правила поведения неприменимы. Потому что давайте признаем это прямо сейчас: вы и я были бы арестованы. Если бы на месте Уилла Смита был белый парень, ударивший Криса Рока, его, вероятно, вывели бы в наручниках. Но я рад, что весь мир смог это увидеть.

Но те дни, когда мы защищали честь наших близких практически прошли. Потому что если ты защищаешь честь своей жены таким жестоким образом, ты должен сесть в тюрьму; тебя должны обвинить в нападении и нанесении побоев. Это было нападение и избиение по любому определению юрисдикции.

Избалованные голливудские сопляки оторвались от правил поведения для остального общества, и хорошо, что мы смогли это увидеть.

И вот моё последнее заявление: как я уже сказал, мы наконец-то увидели это, но знаете что? Почти никто этого не видел в прямом эфире, потому что "Оскар" настолько глуп, а люди, участвующие в нём, настолько оторваны от общества, что мамы и папы Америки больше не смотрят церемонию, потому что практически всё в Голливуде оскорбительно и противоречит традиционным семейным ценностям, которые сделали Америку великой, в то время как они осуждают тех из нас, кто покупает их продукцию. И это стало просто смехотворным.

Так что есть несколько моментов. Во-первых, я рад, что это произошло. Второе — я этого не видел. Номер три: я рад, что мои друзья поделились этим со мной. Но пусть мир знает, что король голый, и он — жирная свинья с бородавками».

Рок отказался подавать заявление в полицию в связи с нападением, согласно заявлению полицейского управления Лос-Анджелеса:

«Следственным подразделениям полиции Лос-Анджелеса известно об инциденте, произошедшем между двумя лицами во время церемонии вручения премии "Оскар", В результате инцидента один человек ударил другого. Пострадавший отказался подавать заявление в полицию.

Если вовлечённая сторона захочет подать заявление в полицию позднее, полиция Лос-Анджелеса будет готова предоставить отчёт о расследовании».

Академия кинематографических искусств и наук осудила Смита за пощёчину Року во время трансляции церемонии «Оскар» и заявила, что рассматривает этот вопрос:

«Академия осуждает действия г-на Смита на вчерашнем шоу. Мы официально начали проверку этого инцидента и рассмотрим дальнейшие действия и последствия в соответствии с нашими уставами, стандартами поведения и законодательством Калифорнии».

TED NUGENT:





Like!+3Dislike!-1


КомментарииСкрыть/показать 4 )
30 мар 2022, 18:09
То чувство, когда узнаешь о новостях от Тэда Нугента.
30 мар 2022, 19:40
ваще непонятны эти движения ,если они как все ,накуя концентрировать на них внимание? ,какая разница типо черный или белый? все равны.. тоже самое с этими питушками и трансгендерами .. это дает только превосходство одним над другими и наоборот ,раскол общества... разделяй и властвуй
30 мар 2022, 20:41
Внутренние проблемы Северо-американцев - это их багаж.
30 мар 2022, 21:07
Вот и "высококультурная" премия Оскар превратилась в ниггерские разборки.То ли ещё будет...


Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).
просмотров: 890

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2022 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом