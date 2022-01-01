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TED NUGENT — о случившемся на Оскаре: «Сделай так белый, он бы сел»



TED NUGENT обсудил инцидент, во время которого Уилл Смит влепил пощёчину Крису Року на церемонии вручения премии Оскар за то, что тот «якобы оскорбил» больную жену Смита:



«Во-первых, преступления чёрных против чёрных весьма заметны [смеётся] — они повсюду, куда бы вы ни пошли, даже на церемонии вручения "Оскара". Мы получили глобальную трансляцию преступления "чёрный против чёрного".



Хорошо, есть ряд моментов, которые я хотел бы рассмотреть. Во-первых, у Криса Рока было несколько блестящих выступлений, в которых он показал неспособность его культуры адекватно и правильно реагировать, когда его останавливает полиция, и как не быть убитым. Поэтому мы аплодируем Крису Року за те редкие моменты, когда в его жизни появлялась логика.



При всём уважении, я общался в Comedy Store с Ричардом Прайором, Родни Дэнджерфилдом, Сэмом Кинисоном и Робином Уильямсом, поэтому я знаю, что юмор должен быть непочтительным и возмутительным. Так что вся карьера Криса Рока основана на возмутительном и непочтительном. Конечно, Уилл Смит знает это. И в нашей культуре наступило другое время, когда если вы неуважительно отнеслись к моей женщине, я должен быть в состоянии ударить вас ножом прямо на улице. Сейчас на меня нападают, на мою семью, на мою мать, на мою жену, на моих детей нападают публично, потому что я "убиваю невинных животных", что, как я подозреваю, в жизни добросовестных семей рассматривается как барбекю. И знаете, что я делаю? Потому что я вооружён с 17 лет, и я тренировался с величайшими солдатами всех времён, а когда люди плюют в меня, когда они покушаются на честь членов моей семьи, знаете, что я делаю? Я отступаю и ухожу. Потому что, если нет реальной угрозы жизни, я не буду вступать в бой.



Так что здесь палка о двух концах. Во-первых, я большой поклонник Уилла Смита, и я большой поклонник Криса Рока во многих отношениях, когда мне хочется хорошенько посмеяться или увидеть суперактёра в блестящей роли, в которой Уилл Смит, кажется, доминирует на протяжении многих лет. Но идти вперёд и отбросить своё чувство социальных норм в кластербаке [sic] 2020 года и выйти на сцену, чтобы весь мир увидел, и дать пощёчину Крису Року / Уиллу — расставьте приоритеты. Вряд ли вы хотите оказаться на таком уровне.



Итак, есть все виды изменений, но я благодарю Уилла и Криса Рока, потому что общество должно увидеть, что есть элемент нашего общества, наиболее ярко проявившийся в мире Голливуда, где ваши и мои правила поведения неприменимы. Потому что давайте признаем это прямо сейчас: вы и я были бы арестованы. Если бы на месте Уилла Смита был белый парень, ударивший Криса Рока, его, вероятно, вывели бы в наручниках. Но я рад, что весь мир смог это увидеть.



Но те дни, когда мы защищали честь наших близких практически прошли. Потому что если ты защищаешь честь своей жены таким жестоким образом, ты должен сесть в тюрьму; тебя должны обвинить в нападении и нанесении побоев. Это было нападение и избиение по любому определению юрисдикции.



Избалованные голливудские сопляки оторвались от правил поведения для остального общества, и хорошо, что мы смогли это увидеть.



И вот моё последнее заявление: как я уже сказал, мы наконец-то увидели это, но знаете что? Почти никто этого не видел в прямом эфире, потому что "Оскар" настолько глуп, а люди, участвующие в нём, настолько оторваны от общества, что мамы и папы Америки больше не смотрят церемонию, потому что практически всё в Голливуде оскорбительно и противоречит традиционным семейным ценностям, которые сделали Америку великой, в то время как они осуждают тех из нас, кто покупает их продукцию. И это стало просто смехотворным.



Так что есть несколько моментов. Во-первых, я рад, что это произошло. Второе — я этого не видел. Номер три: я рад, что мои друзья поделились этим со мной. Но пусть мир знает, что король голый, и он — жирная свинья с бородавками».



Рок отказался подавать заявление в полицию в связи с нападением, согласно заявлению полицейского управления Лос-Анджелеса:



«Следственным подразделениям полиции Лос-Анджелеса известно об инциденте, произошедшем между двумя лицами во время церемонии вручения премии "Оскар", В результате инцидента один человек ударил другого. Пострадавший отказался подавать заявление в полицию.



Если вовлечённая сторона захочет подать заявление в полицию позднее, полиция Лос-Анджелеса будет готова предоставить отчёт о расследовании».



Академия кинематографических искусств и наук осудила Смита за пощёчину Року во время трансляции церемонии «Оскар» и заявила, что рассматривает этот вопрос:



«Академия осуждает действия г-на Смита на вчерашнем шоу. Мы официально начали проверку этого инцидента и рассмотрим дальнейшие действия и последствия в соответствии с нашими уставами, стандартами поведения и законодательством Калифорнии».













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