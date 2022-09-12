сегодня



TED NUGENT: «Байден выполняет приказ сатанинских сил!»



TED NUGENT в интервью "The Nightly Nuge" ответил на вопрос, что он думает о недавнем заявлении Байдена о том, что сторонники движения MAGA (Make American Great Again) представляют угрозу стране:



«Что ж, я уделял внимание истории, несмотря на то, что учился в американской антиобразовательной системе. Потому что когда я закончил школу в 1967 году, я ничего не знал. Я знал, как подкрасться к оленю и белке с луком и стрелами. Я знал, как отлично выполнять работу по дому; этому меня научили мои мама и папа. Я знал, как быть вежливым, как быть продуктивным, как рано вставать и вкладывать всю душу в то, чтобы делать лучше всего то, на что я способен. Но я ничего не знал об истории. Я не мог сказать вам, что такое Освенцим. Я не мог сказать вам, что такое насилие в Нанкине. Я не мог сказать вам, кто такой Карл Маркс или Че Гевара, но теперь я знаю. И я собираюсь [поделиться с вами] образом Гитлера, Джо Байдена, злого тирана Китая, Карла Маркса — злых сил в истории, которые также использовали красный светящийся фон в своих речах ненависти.



Есть злая сила, контролирующая этого бездумного, бездушного зомби по имени Джо Байден, которая уверена, что американцы могут быть настолько глупы, необразованны и не разбираются в истории, что не увидят сплетения образов, жестов — я имею в виду сжатый кулак, как у Адольфа Гитлера, как у Мао Цзэдуна, как у Ленина и Маркса. Джо Байден — зло сам по себе, но он настолько бездумный, настолько бездушный, настолько наполнен ненавистью и яростью, что он даже не подозревает, что выполняет приказ сатанинских, злых сил».



На вопрос, кто, по его мнению, эти силы, музыкант ответил:



«Я полагаю, что это Клаус Шваб [основатель Всемирного экономического форума], это Билл Гейтс [основатель Microsoft] и это китайские силы, коммунистические силы. Банковский счёт Нэнси Пелоси, банковский счёт Джо Байдена, банковский счёт Хантера Байдена содержат всю информацию, которую нам нужно знать. Они не заработали эти деньги, они выманили их у трудолюбивых и честных американских семей, чтобы поддержать силы зла по всему миру, чтобы контролировать нашу землю, наше фермерство, наше сельское хозяйство, нашу продовольственную безопасность, нашу энергетическую безопасность, нашу инфраструктуру. Я к тому, что в Детройте главный сталелитейный завод принадлежит русским [смеётся], а все эти фермерские земли поглощаются Биллом Гейтсом и коммунистическими китайцами, потому что между злобным мышлением этих глобалистов нет никакой разницы».







+3 -1



( 4 ) просмотров: 664

