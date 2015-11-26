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все новости группы
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США
15 мар 2021 :
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TED NUGENT: «Байден — это худший человек из всех возможных, кто может представлять Америку»
8 фев 2021 :
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TED NUGENT: «Ох, кто мне только не предлагал!»
27 янв 2021 :
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TED NUGENT: «Страну ждут приступы фейкового расизма!»
20 янв 2021 :
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TED NUGENT — о Трампе: «Я у алтаря этого великого человека»
14 янв 2021 :
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TED NUGENT: «Члены БэЛэМэ устроили насильственные акты в Вашингтоне»
30 дек 2020 :
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TED NUGENT: «2020 — это полный 3,14здец!»
27 дек 2020 :
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TED NUGENT: «Байдена выбрали мёртвые души!»
11 дек 2020 :
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TED NUGENT: «Только зомби могут голосовать за Джо»
3 дек 2020 :
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TED NUGENT — о коленопреклоняющих: «Дебилы, б...»
28 ноя 2020 :
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TED NUGENT: «Голосовало слишком много мёртвых душ»
24 ноя 2020 :
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TED NUGENT: «Нефиг считать, сколько у меня будет людей на День благодарения»
10 ноя 2020 :
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TED NUGENT — о победе Джо Байдена: «Дьяволы собираются захватить контроль над Америкой»
20 окт 2020 :
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TED NUGENT: «Трамп — величайший президент США!»
22 сен 2020 :
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TED NUGENT не замечает расизма: «Цвет кожи не имеет значения для всех, кого я знаю»
16 авг 2020 :
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TED NUGENT призвал своих поклонников «не голосовать за Бонни и Клайда»
4 авг 2020 :
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TED NUGENT: «Движение "Black Lives Matter" не имеет ничего общего с жизнями чернокожих»
22 июл 2020 :
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TED NUGENT — о Трампе: «Он не какой-то мудозвон»
23 июн 2020 :
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TED NUGENT: «Не деритесь с копами — и останетесь жить»
13 июн 2020 :
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TED NUGENT — о лучшем гитаристе всех времён
5 июн 2020 :
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TED NUGENT о борьбе Трампа с Твиттером
28 май 2020 :
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TED NUGENT: «Дональд Трамп — это божественное вмешательство!»
24 май 2020 :
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TED NUGENT: «Дональду Трампу даю рейтинг А+»
19 май 2020 :
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TED NUGENT: «Будет чудом, если я куда-то поеду на гастроли, кроме США»
9 май 2020 :
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TED NUGENT: «У либералов аллергия на здравый смысл и логику»
4 май 2020 :
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TED NUGENT: «Keith Richards, может, и был пьян на каждой записи, но у него всё под контролем!»
15 апр 2020 :
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TED NUGENT: «Дональд Трамп — величайший лидер в истории человечества!»
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сегодня
TED NUGENT: «Байден — это худший человек из всех возможных, кто может представлять Америку»
TED NUGENT в рамках недавнего чата на Facebook высказал следующее мнение:
«Я верю в "Come And Take It", я верю во Вторую поправку, я верю в данное Богом право и в индивидуальный, чистый, естественный человеческий инстинкт самозащиты. И когда у вас есть кучка марксистских, коммунистических предателей, заражающих наше правительство, которые на самом деле заявляют, что собираются конфисковать наше огнестрельное оружие и нарушить свою священную клятву Конституции, посягая на наше право хранить и носить оружие, то представили нашей великой нации говорят: "Да, ублюдки, ну, придите и заберите это у нас". И поэтому я не могу выполнить требование декларации независимости 2021 года, так как право держать и носить оружие гарантировано Второй поправкой к Биллю о правах Конституции США. Ясная и самоочевидная истина, данное Богом индивидуальное право, чистый инстинкт самозащиты от любого зла, какую бы форму оно ни принимало, особенно когда оно выглядит, звучит и смущает нас как президент Соединенных Штатов, который не может сформулировать предложение и является является самым худшим человеком, который только может представлять Соединенные Штаты Америки».
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Dimas
jesus666
Ress
НELLECTOR
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