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Ted Nugent

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15 мар 2021 : 		 TED NUGENT: «Байден — это худший человек из всех возможных, кто может представлять Америку»

8 фев 2021 : 		 TED NUGENT: «Ох, кто мне только не предлагал!»

27 янв 2021 : 		 TED NUGENT: «Страну ждут приступы фейкового расизма!»

20 янв 2021 : 		 TED NUGENT — о Трампе: «Я у алтаря этого великого человека»

14 янв 2021 : 		 TED NUGENT: «Члены БэЛэМэ устроили насильственные акты в Вашингтоне»

30 дек 2020 : 		 TED NUGENT: «2020 — это полный 3,14здец!»

27 дек 2020 : 		 TED NUGENT: «Байдена выбрали мёртвые души!»

11 дек 2020 : 		 TED NUGENT: «Только зомби могут голосовать за Джо»

3 дек 2020 : 		 TED NUGENT — о коленопреклоняющих: «Дебилы, б...»

28 ноя 2020 : 		 TED NUGENT: «Голосовало слишком много мёртвых душ»

24 ноя 2020 : 		 TED NUGENT: «Нефиг считать, сколько у меня будет людей на День благодарения»

10 ноя 2020 : 		 TED NUGENT — о победе Джо Байдена: «Дьяволы собираются захватить контроль над Америкой»

20 окт 2020 : 		 TED NUGENT: «Трамп — величайший президент США!»

22 сен 2020 : 		 TED NUGENT не замечает расизма: «Цвет кожи не имеет значения для всех, кого я знаю»

16 авг 2020 : 		 TED NUGENT призвал своих поклонников «не голосовать за Бонни и Клайда»

4 авг 2020 : 		 TED NUGENT: «Движение "Black Lives Matter" не имеет ничего общего с жизнями чернокожих»

22 июл 2020 : 		 TED NUGENT — о Трампе: «Он не какой-то мудозвон»

23 июн 2020 : 		 TED NUGENT: «Не деритесь с копами — и останетесь жить»

13 июн 2020 : 		 TED NUGENT — о лучшем гитаристе всех времён

5 июн 2020 : 		 TED NUGENT о борьбе Трампа с Твиттером

28 май 2020 : 		 TED NUGENT: «Дональд Трамп — это божественное вмешательство!»

24 май 2020 : 		 TED NUGENT: «Дональду Трампу даю рейтинг А+»

19 май 2020 : 		 TED NUGENT: «Будет чудом, если я куда-то поеду на гастроли, кроме США»

9 май 2020 : 		 TED NUGENT: «У либералов аллергия на здравый смысл и логику»

4 май 2020 : 		 TED NUGENT: «Keith Richards, может, и был пьян на каждой записи, но у него всё под контролем!»

15 апр 2020 : 		 TED NUGENT: «Дональд Трамп — величайший лидер в истории человечества!»
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TED NUGENT: «Байден — это худший человек из всех возможных, кто может представлять Америку»



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TED NUGENT в рамках недавнего чата на Facebook высказал следующее мнение:

«Я верю в "Come And Take It", я верю во Вторую поправку, я верю в данное Богом право и в индивидуальный, чистый, естественный человеческий инстинкт самозащиты. И когда у вас есть кучка марксистских, коммунистических предателей, заражающих наше правительство, которые на самом деле заявляют, что собираются конфисковать наше огнестрельное оружие и нарушить свою священную клятву Конституции, посягая на наше право хранить и носить оружие, то представили нашей великой нации говорят: "Да, ублюдки, ну, придите и заберите это у нас". И поэтому я не могу выполнить требование декларации независимости 2021 года, так как право держать и носить оружие гарантировано Второй поправкой к Биллю о правах Конституции США. Ясная и самоочевидная истина, данное Богом индивидуальное право, чистый инстинкт самозащиты от любого зла, какую бы форму оно ни принимало, особенно когда оно выглядит, звучит и смущает нас как президент Соединенных Штатов, который не может сформулировать предложение и является является самым худшим человеком, который только может представлять Соединенные Штаты Америки».

TED NUGENT Says JOE BIDEN Is



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КомментарииСкрыть/показать 4 )

Dimas


15 мар 2021, 16:45		старый алкаш совсем вразнос пошел

jesus666


15 мар 2021, 17:19		Он бабки получает за свои высеры?😂

Ress


15 мар 2021, 17:31		Прав дед, только у рабов никогда не будет оружия. Но ничего, 4 года потерпеть, потом опять республиканец придёт порядок наведЕ.

НELLECTOR


15 мар 2021, 17:56		Новой публике на Дарксайде ещё не надоело обсуждать Оленевода, так что у треда есть будущее)


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