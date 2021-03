сегодня



TED NUGENT : «Байден — это худший человек из всех возможных, кто может представлять Америку»



TED NUGENT в рамках недавнего чата на Facebook высказал следующее мнение:



«Я верю в "Come And Take It", я верю во Вторую поправку, я верю в данное Богом право и в индивидуальный, чистый, естественный человеческий инстинкт самозащиты. И когда у вас есть кучка марксистских, коммунистических предателей, заражающих наше правительство, которые на самом деле заявляют, что собираются конфисковать наше огнестрельное оружие и нарушить свою священную клятву Конституции, посягая на наше право хранить и носить оружие, то представили нашей великой нации говорят: "Да, ублюдки, ну, придите и заберите это у нас". И поэтому я не могу выполнить требование декларации независимости 2021 года, так как право держать и носить оружие гарантировано Второй поправкой к Биллю о правах Конституции США. Ясная и самоочевидная истина, данное Богом индивидуальное право, чистый инстинкт самозащиты от любого зла, какую бы форму оно ни принимало, особенно когда оно выглядит, звучит и смущает нас как президент Соединенных Штатов, который не может сформулировать предложение и является является самым худшим человеком, который только может представлять Соединенные Штаты Америки».







+4 -4



( 4 ) просмотров: 748