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*TED NUGENT: «Ну что, вакцинированные овцы, как вы там?» 143
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Ted Nugent

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18 окт 2021 : 		 TED NUGENT — об охоте

12 окт 2021 : 		 TOM MORELLO — о дружбе с TED'ом NUGENT'ом

6 окт 2021 : 		 TED NUGENT: «Ну что, вакцинированные овцы, как вы там?»

30 сен 2021 : 		 TED NUGENT: «БэЛэМэ — террористы!»

31 авг 2021 : 		 TED NUGENT: «Байден не может подобрать слова, а если и подбирает, то это глупость»

25 авг 2021 : 		 TED NUGENT: «Маски не работают!»

17 авг 2021 : 		 TED NUGENT: «Я был рождён с правом хранить и носить оружие»

16 авг 2021 : 		 TED NUGENT предлагает 5 000 за стрелка по оленям

15 авг 2021 : 		 TED NUGENT об уходе из NRA

10 авг 2021 : 		 TED NUGENT: «Технологии отваживают людей от практики на гитаре»

5 авг 2021 : 		 TED NUGENT ушел из NRA

29 июл 2021 : 		 TED NUGENT: «Не хочу я вашей дозы!»

25 июл 2021 : 		 TED NUGENT: «Любое слово Байдена не имеет отношения к правде»

19 июл 2021 : 		 TED NUGENT считает, что в США не существует проблем с оружием

5 июл 2021 : 		 TED NUGENT: «Ну камон, какой я расист!»

1 июл 2021 : 		 TED NUGENT: «В ЗСРнР меня не берут из-за NRA»

23 июн 2021 : 		 TED NUGENT: «Те, кто меня хейтят, просто сатанисты!»

19 июн 2021 : 		 TED NUGENT — о Боне Скотте: «Вечно молодой, вечно п..»

17 июн 2021 : 		 TED NUGENT планирует запись альбома

16 июн 2021 : 		 TED NUGENT: «Люди постоянно спрашивают: Что, чёрт возьми, творится в Америке?»

15 июн 2021 : 		 TED NUGENT: «Если вы за Байдена, то точно с гнильцой»

13 июн 2021 : 		 TED NUGENT: «Почему я не поеду в туры в 2021 году»

11 июн 2021 : 		 TED NUGENT: «Это БэЛэМэ лезли в Капитолий!»

10 июн 2021 : 		 TED NUGENT: «В США нет системного расизма!»

31 май 2021 : 		 TED NUGENT — о том, как избежать массовой стрельбы

26 май 2021 : 		 TED NUGENT: «Мы опасно скользим по краю марксизма»
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|||| сегодня

TED NUGENT — об охоте



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По данным газеты Milwaukee Journal Sentinel, TED NUGENT присоединился к республиканцам Висконсина в среду, чтобы прорекламировать недавно представленный ими пакет из 13 законопроектов, которые объявят открытый сезон охоты на журавлей, обитающих на песчаных холмах, и позволят любому человеку в возрасте 18 лет и старше носить в скрытом виде огнестрельное оружие без разрешения.

«Мой отец брал своих детей на охоту, чтобы ему не приходилось охотиться для своих детей. А теперь я беру на охоту своих детей и внуков, потому что это фактор стимула, фактор возбуждения, вызов быть самым лучшим, кем ты можешь быть, настраиваясь на свои обязанности по управлению, сохранению, практическому участию в естественном, возобновляемом сезоне сбора урожая, чтобы, празднуя День благодарения, ты знал, откуда взялась эта индейка, ты знал, откуда взялась эта оленина, ты знал, откуда взялась эта форель. И я здесь, не представляющий никаких убеждений Ted Nugent — я не настолько дерзок. Я адекватно самоуверенный, но не настолько самоуверенный, чтобы думать, что у меня может быть мнение о возобновляемом Божьем творении. Я говорю от имени тех миллионов и миллионов американских семей, которые ведут такой образ жизни, занимаясь сохранением природы, что в буквальном смысле является делом рук Божьих. Когда их чрезмерно регулируют, люди уходят. Люди перестают в этом участвовать. Мы собираемся очистить их от произвольного, карательного, капризного, чрезмерного регулирования».

TED NUGENT Says He Has A





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