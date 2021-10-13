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TED NUGENT — об охоте



По данным газеты Milwaukee Journal Sentinel, TED NUGENT присоединился к республиканцам Висконсина в среду, чтобы прорекламировать недавно представленный ими пакет из 13 законопроектов, которые объявят открытый сезон охоты на журавлей, обитающих на песчаных холмах, и позволят любому человеку в возрасте 18 лет и старше носить в скрытом виде огнестрельное оружие без разрешения.



«Мой отец брал своих детей на охоту, чтобы ему не приходилось охотиться для своих детей. А теперь я беру на охоту своих детей и внуков, потому что это фактор стимула, фактор возбуждения, вызов быть самым лучшим, кем ты можешь быть, настраиваясь на свои обязанности по управлению, сохранению, практическому участию в естественном, возобновляемом сезоне сбора урожая, чтобы, празднуя День благодарения, ты знал, откуда взялась эта индейка, ты знал, откуда взялась эта оленина, ты знал, откуда взялась эта форель. И я здесь, не представляющий никаких убеждений Ted Nugent — я не настолько дерзок. Я адекватно самоуверенный, но не настолько самоуверенный, чтобы думать, что у меня может быть мнение о возобновляемом Божьем творении. Я говорю от имени тех миллионов и миллионов американских семей, которые ведут такой образ жизни, занимаясь сохранением природы, что в буквальном смысле является делом рук Божьих. Когда их чрезмерно регулируют, люди уходят. Люди перестают в этом участвовать. Мы собираемся очистить их от произвольного, карательного, капризного, чрезмерного регулирования».







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