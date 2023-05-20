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*Новый альбом U.D.O. выйдет летом 17
*DAVID COVERDALE — о причинах разрыва отношений с JOHN'ом SYK... 17
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Ted Nugent

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На TED NUGENT подают в суд за дикого русского



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TED NUGENT в недавнем эпизоде The Nightly Nuge сказал, что родной штат музыканта, Мичиган, подает на него в суд. Углубившись в историю своих отношений с Департаментом природных ресурсов штата, он объяснил, что претензии к нему возникли из-за того, что он якобы содержал одичавших животных. В ответ он описал условия жизни своих питомцев и пояснил, что на самом деле они были одомашнены.

«Они подают на меня в суд. Штат Мичиган под руководством Гретхен Уитмер - этой ужасной коммунистки, члена банды Джо Байдена, пятиглавого картеля преступников — и ее адвокат — я даже не знаю ее имени. Эти люди каждый день нарушают свою клятву Конституции, и позвольте мне рассказать вам, что Департамент природных ресурсов, которому я плачу зарплату, охотники, рыбаки, трапперы и любители активного отдыха в Мичигане платят зарплату Департаменту природных ресурсов. И эти клоуны, эти идиоты подают на меня в суд за то, что у меня есть одичавший русский кабан.

Ну, я не хочу делать за кого-то работу, вы, наверное, ходили в колледж. Одичавший — это домашний скот, который сбежал. Мои свиньи в Санрайз Акрес. Они не сбежали. Это значит, что они не могут быть дикими. Вы подаете на меня в суд за то, чего не существует. А потом они назвали их русскими кабанами. Вы знаете, что такого вида, как русский кабан, не существует. Я видел, как канал "Дискавери" рассказывал о нашествии русского кабана. У них были кадры с подозреваемым! Кабан — это не вид. Единственные русские кабаны, которые существуют, это самцы свиней, которые живут в России, но они подают на меня в суд за то, что у меня есть русские кабаны, которых у меня нет!»

TED NUGENT Says He's Being Sued By The State Of Michigan -




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КомментарииСкрыть/показать 4 )

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20 май 2023
Вашингтон Ирвинг
Зачем к слову "коммунистка" добавлять "ужасная", разве коммунизм может быть не ужасным?
20 май 2023
gravitgroove
Вашингтон Ирвинг, может, анархо-комаунизм, например. Но для этого люди должны перестать быть животными, которые желают доминировать друг над другом и иметь больше, чем имеет сосед, ради того, чтобы просто быть круче. Мелочными и жадными должны перестать быть.
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20 май 2023
Вашингтон Ирвинг
gravitgroove, хорошие цели, и я не тот пессимист/нигилист, что скажет, что все это невозможно, нереально и т.д. Но я думаю, что Тед имел тот шизанутый красный коммунизм, что подкинул говна человечеству в прошлом веке.
20 май 2023
P
Petrovich Sexyy
Прочёл накуренным - пришёл в восторг!
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