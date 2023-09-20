20 сен 2023



TED NUGENT: «То, что глава Rolling Stone приписывал мне, творил он сам»



TED NUGENT не смог пройти мимо разгоревшегося скандала с Янном Веннером и в программе "The Nightly Nuge" так высказался на этот счет:



«Янн Веннер по праву и с большим удовольствием создал журнал Rolling Stone, чтобы прославить артистов, которым никогда не воздавалось должное, за исключением меня и нас здесь, в "Nightly Nuge" на "My Real America's Voice", что музыка, которая трогает нашу душу, пришла от черных героев, у которых было больше души, потому что им пришлось освободиться от проклятия рабства и музыкально отпраздновать свободу. Но он был исключен из совета Зала Славы Рок-н-Ролла из-за расистских и женоненавистнических нападок, согласно которым чернокожие и женщины-музыканты недостаточно артистичны, чтобы ссылаться на них в своей книге об истории рок-н-ролла, которая явно предвзята, столь явно расистская и столь явно женоненавистническая. И именно в этих делах он всегда обвинял меня, и именно поэтому, после того как в 1979 году я появился на обложке журнала Rolling Stone с пистолетом Walther PPK... Ян Веннер, основатель журнала Rolling Stone, — маниакальный противник оружия, противник Первой поправки, даже как издатель журнала... И когда он наконец узнал, что я был на обложке его журнала, категорического противника оружия и абсолютно левого и марксистского направления... Достаточно посмотреть на содержание — просто посмотрите на их содержание. Давайте почитаем статьи. Они всегда неправильные. Что это было? Заявления об изнасиловании в университете Дьюка. Rolling Stone запустил эту историю, и она оказалась на 100 процентов ложной».



На вопрос ведущего, был ли Rolling Stone "настолько левым в 79-м году", Ted сказал:



«Нет, нет, но он был. Там уже было много, много статей, которые отклонялись далеко, далеко от прав на вторую поправку, консервативных ценностей, выступали за наркотики, за мир и любовь. Я за мир и любовь, но только не в том случае, если вы с комфортом употребляете наркотики, потому что тогда вы не сможете достичь ни того, ни другого».



По словам музыканты, с ним "связалась девушка, которая была на встрече, когда Ян Веннер наконец-то увидел на обложке мою фотографию с автоматом Walther PPK 380...



«Эта девушка, которая была там, пришла на концерт — это было в Филадельфии или Питтсбурге. Она сказала: "Я была на встрече, когда Янн Веннер просто набросился на нас, потому что не мог поверить, что мы взяли на обложку фото этой деревенщины, правого члена NRA с оружием". И она сказала: "Никогда больше мы не имеем права говорить о карьере TED NUGENT ничего, кроме негативна, должны подвергать его критике и выдвигать ложные обвинения". Вот что она мне сказала, и вот что они сделали после выхода этой обложки. Они распространяют лживые утверждения о том, что я уклонялся от призыва, что является ложью. Они утверждают, что у меня был секс с Кортни Лав, что является ложью. У меня есть доказательства того, что у меня не было секса с Кортни Лав, потому что у меня до сих пор есть обе руки и я не болен бешенством. Дело в том, что он всегда повторял самые мерзкие обвинения - [что] я презираю коренных американцев, чего я никогда не делал. Что я расист, а это не так. Что я гомофоб, а это не так. Дело в том, что Янна Веннера в конце концов выгнали из совета директоров Зала славы рок-н-ролла, в который он постарался, чтобы я не попал, потому что он в действительности совершал расистские и женоненавистнические нападки на женщин и чернокожих, и совет его выгнал, что доказывает, что его обвинения в адрес консервативного парня были на самом деле тем, в чем он был сам виноват. Кстати, разве не таков modus operandi демократической партии и левых? Они всегда обвиняют других людей в том, в чем сами явно виновны. А Янн Веннер попался, и адиос, мофо!»







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