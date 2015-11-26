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Ted Nugent

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10 фев 2022 : 		 TED NUGENT: «Сегодня музыканты уже не так преданы своему делу»

8 фев 2022 : 		 TED NUGENT не будет требовать COVID-паспорта на шоу

2 фев 2022 : 		 TED NUGENT: «Удивительно, что меня ещё на забанили»

27 янв 2022 : 		 TED NUGENT: «Буш тот еще ...ист!»

25 янв 2022 : 		 TED NUGENT хвалит BRUCE'a SPRINGSTEEN'a

20 янв 2022 : 		 TED NUGENT: «Мне ровно на ЗСРнР»

14 янв 2022 : 		 TED NUGENT: «Какой хейт в адрес Joan? Я же хвалил её!»

11 янв 2022 : 		 TED NUGENT — о событиях шестого января

6 янв 2022 : 		 TED NUGENT: «Я люблю лесбиянок — это коктейль из чудес!»

31 дек 2021 : 		 TED NUGENT: «Гнилые людишки правят бал в ЗСРнР!»

24 дек 2021 : 		 TED NUGENT: «Новый сингл отправил Байдену»

23 дек 2021 : 		 TED NUGENT — Алеку Болдуину: «Гнить тебе в тюрьме вечность!»

22 дек 2021 : 		 TED NUGENT о победе над COVID-19: «Я слушал правительство и делал наоборот»

21 дек 2021 : 		 TED NUGENT: «Я встречался с DAVID'ом LEE ROTH'ом, но он был не в себе»

17 дек 2021 : 		 TED NUGENT: «Именно веганы виноваты в большинстве смертей животных»

17 дек 2021 : 		 TOM MORELLO о дружбе с TED'ом NUGENT'ом

14 дек 2021 : 		 TED NUGENT — о DEE SNIDER'е: «Как можно в один прекрасный день просто решить и стать м*даком?»

11 дек 2021 : 		 TED NUGENT: «SEBASTIAN BACH хотел быть больше поп-певцом, чем рок-вокалистом»

3 дек 2021 : 		 TED NUGENT: «Я не пишу песни, я их эякулирую»

2 дек 2021 : 		 TED NUGENT: «Если вы против Кайла Риттенхауса, вы на стороне зла!»

1 дек 2021 : 		 TED NUGENT: «Политкорректность — это отказ от человечности»

24 ноя 2021 : 		 TED NUGENT: «Байден... Что ты такое?»

22 ноя 2021 : 		 TED NUGENT: «Кайл правильно застрелил этих мародеров!»

18 ноя 2021 : 		 TED NUGENT — о словах Simmons'a: «И тебя вылечу»

15 ноя 2021 : 		 Видео с текстом от TED NUGENT

28 окт 2021 : 		 TED NUGENT: «Я помолюсь за протухшего, мерзкого, гнилого уродца Алека Болдуина»
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|||| сегодня

TED NUGENT: «Сегодня музыканты уже не так преданы своему делу»



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TED NUGENT в рамках недавнего интервью Audio Ink Radio раскритиковал современных музыкантов:

«Сегодня музыканты уже не так преданы своему делу. Я знаю, что среди них есть много замечательных представителей. Возьмите, к примеру, Joe Bonamassa — он довольно молод, или Kid Rock, который не молод, но они как раз просто класс. И мне нравится то, что делают BIG & RICH. Мне нравится искренность Blake'a Shelton'a и Toby Keith'a, хотя я терпеть не могу большую часть кантри-музыки. И GRETA VAN FLEET проделали отличную работу, и всё, что делают FOO FIGHTERS, просто потрясающе. Но это не похоже на Ted'a Nugent'a, Bob'a Seger'a, AMBOY DUKES, ZZ TOP, CHEAP TRICK, MONTROSE или VAN HALEN. Смекаете? Мы просто больше репетировали, мы больше любили музыку.

Вот почему альбом "Detroit Muscle" будет очень важен для людей, которые любят этот огонь, этот вызов и веселье. Музыка должна быть весёлой. Даже когда вы рассказываете о коррупции и саботаже "Dog Eat Dog" на улицах центра города, о перевёрнутых полицейских машинах — да, я выявляю социальные проблемы, но я также мастер уходить от социального возмущения и заменять его на что-то весёлое и вызывающее, "We The People", средний палец вверх, скрежещущее возмущение брата фанка Motown!»

TED NUGENT Says Musicians Aren





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