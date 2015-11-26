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TED NUGENT : «Сегодня музыканты уже не так преданы своему делу»



TED NUGENT в рамках недавнего интервью Audio Ink Radio раскритиковал современных музыкантов:



«Сегодня музыканты уже не так преданы своему делу. Я знаю, что среди них есть много замечательных представителей. Возьмите, к примеру, Joe Bonamassa — он довольно молод, или Kid Rock, который не молод, но они как раз просто класс. И мне нравится то, что делают BIG & RICH. Мне нравится искренность Blake'a Shelton'a и Toby Keith'a, хотя я терпеть не могу большую часть кантри-музыки. И GRETA VAN FLEET проделали отличную работу, и всё, что делают FOO FIGHTERS, просто потрясающе. Но это не похоже на Ted'a Nugent'a, Bob'a Seger'a, AMBOY DUKES, ZZ TOP, CHEAP TRICK, MONTROSE или VAN HALEN. Смекаете? Мы просто больше репетировали, мы больше любили музыку.



Вот почему альбом "Detroit Muscle" будет очень важен для людей, которые любят этот огонь, этот вызов и веселье. Музыка должна быть весёлой. Даже когда вы рассказываете о коррупции и саботаже "Dog Eat Dog" на улицах центра города, о перевёрнутых полицейских машинах — да, я выявляю социальные проблемы, но я также мастер уходить от социального возмущения и заменять его на что-то весёлое и вызывающее, "We The People", средний палец вверх, скрежещущее возмущение брата фанка Motown!»







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