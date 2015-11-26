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TED NUGENT : «Я не пишу песни, я их эякулирую»



TED NUGENT в рамках недавнего интервью в программе "The Jeremy White Show" рассказал о том, как создаёт новый материал:



«Я поглощён творческим процессом, но для меня это не процесс.



Люди всегда спрашивают меня: "Как ты пишешь песню?". И позвольте мне пояснить: я никогда не "писал" песни; я никогда не садился с ручкой и бумагой. У меня всегда под рукой гитара. Я играю на гитаре каждый день. И я не пишу песни, я не сочиняю песни — я их эякулирую. Я играю на гитаре, и мои руки находят свой дом... Я музыкальный монстр. Я беру гитару, и дерьмо взрывается, пламя вырывается из моей задницы, потому что я настолько непорочен. У меня нет никаких проблем. У меня нет запретов.



Самое лучшее в жизни происходит спонтанно, когда твои инстинкты провоцируют события. Это лучший способ описать мои песни. И я знаю, что некоторые из моих песен — "Wango Tango" и ряд других — весёлые, милые, глупые и сумасшедшие, но они исполняются так, как будто это саундтрек к жизненному пути».







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