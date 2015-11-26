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Ted Nugent

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3 дек 2021 : 		 TED NUGENT: «Я не пишу песни, я их эякулирую»

2 дек 2021 : 		 TED NUGENT: «Если вы против Кайла Риттенхауса, вы на стороне зла!»

1 дек 2021 : 		 TED NUGENT: «Политкорректность — это отказ от человечности»

24 ноя 2021 : 		 TED NUGENT: «Байден... Что ты такое?»

22 ноя 2021 : 		 TED NUGENT: «Кайл правильно застрелил этих мародеров!»

18 ноя 2021 : 		 TED NUGENT — о словах Simmons'a: «И тебя вылечу»

15 ноя 2021 : 		 Видео с текстом от TED NUGENT

28 окт 2021 : 		 TED NUGENT: «Я помолюсь за протухшего, мерзкого, гнилого уродца Алека Болдуина»

18 окт 2021 : 		 TED NUGENT — об охоте

12 окт 2021 : 		 TOM MORELLO — о дружбе с TED'ом NUGENT'ом

6 окт 2021 : 		 TED NUGENT: «Ну что, вакцинированные овцы, как вы там?»

30 сен 2021 : 		 TED NUGENT: «БэЛэМэ — террористы!»

31 авг 2021 : 		 TED NUGENT: «Байден не может подобрать слова, а если и подбирает, то это глупость»

25 авг 2021 : 		 TED NUGENT: «Маски не работают!»

17 авг 2021 : 		 TED NUGENT: «Я был рождён с правом хранить и носить оружие»

16 авг 2021 : 		 TED NUGENT предлагает 5 000 за стрелка по оленям

15 авг 2021 : 		 TED NUGENT об уходе из NRA

10 авг 2021 : 		 TED NUGENT: «Технологии отваживают людей от практики на гитаре»

5 авг 2021 : 		 TED NUGENT ушел из NRA

29 июл 2021 : 		 TED NUGENT: «Не хочу я вашей дозы!»

25 июл 2021 : 		 TED NUGENT: «Любое слово Байдена не имеет отношения к правде»

19 июл 2021 : 		 TED NUGENT считает, что в США не существует проблем с оружием

5 июл 2021 : 		 TED NUGENT: «Ну камон, какой я расист!»

1 июл 2021 : 		 TED NUGENT: «В ЗСРнР меня не берут из-за NRA»

23 июн 2021 : 		 TED NUGENT: «Те, кто меня хейтят, просто сатанисты!»

19 июн 2021 : 		 TED NUGENT — о Боне Скотте: «Вечно молодой, вечно п..»
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TED NUGENT: «Я не пишу песни, я их эякулирую»



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TED NUGENT в рамках недавнего интервью в программе "The Jeremy White Show" рассказал о том, как создаёт новый материал:

«Я поглощён творческим процессом, но для меня это не процесс.

Люди всегда спрашивают меня: "Как ты пишешь песню?". И позвольте мне пояснить: я никогда не "писал" песни; я никогда не садился с ручкой и бумагой. У меня всегда под рукой гитара. Я играю на гитаре каждый день. И я не пишу песни, я не сочиняю песни — я их эякулирую. Я играю на гитаре, и мои руки находят свой дом... Я музыкальный монстр. Я беру гитару, и дерьмо взрывается, пламя вырывается из моей задницы, потому что я настолько непорочен. У меня нет никаких проблем. У меня нет запретов.

Самое лучшее в жизни происходит спонтанно, когда твои инстинкты провоцируют события. Это лучший способ описать мои песни. И я знаю, что некоторые из моих песен — "Wango Tango" и ряд других — весёлые, милые, глупые и сумасшедшие, но они исполняются так, как будто это саундтрек к жизненному пути».

TED NUGENT:








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КомментарииСкрыть/показать 2 )

Evil Dmitry


3 дек 2021, 13:46		Хорошо, что он песни не высирает! :)

karm1ke


3 дек 2021, 14:08		Вот же незатыкаемый дед-дрочер


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