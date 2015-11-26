Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Новое видео IRON MAIDEN 56
*Угадай басиста MEGADETH 54
*Новый альбом IRON MAIDEN выйдет осенью 49
*Новое видео RAGE 44
*Новое видео U.D.O. 36
[= ||| все новости группы



*

Ted Nugent

*



19 июл 2021 : 		 TED NUGENT считает, что в США не существует проблем с оружием

5 июл 2021 : 		 TED NUGENT: «Ну камон, какой я расист!»

1 июл 2021 : 		 TED NUGENT: «В ЗСРнР меня не берут из-за NRA»

23 июн 2021 : 		 TED NUGENT: «Те, кто меня хейтят, просто сатанисты!»

19 июн 2021 : 		 TED NUGENT — о Боне Скотте: «Вечно молодой, вечно п..»

17 июн 2021 : 		 TED NUGENT планирует запись альбома

16 июн 2021 : 		 TED NUGENT: «Люди постоянно спрашивают: Что, чёрт возьми, творится в Америке?»

15 июн 2021 : 		 TED NUGENT: «Если вы за Байдена, то точно с гнильцой»

13 июн 2021 : 		 TED NUGENT: «Почему я не поеду в туры в 2021 году»

11 июн 2021 : 		 TED NUGENT: «Это БэЛэМэ лезли в Капитолий!»

10 июн 2021 : 		 TED NUGENT: «В США нет системного расизма!»

31 май 2021 : 		 TED NUGENT — о том, как избежать массовой стрельбы

26 май 2021 : 		 TED NUGENT: «Мы опасно скользим по краю марксизма»

24 май 2021 : 		 TED NUGENT хвалит Такера Карлсона

19 май 2021 : 		 TED NUGENT — о трансгендерах в спорте

14 май 2021 : 		 TED NUGENT: «Как я победил COVID»

13 май 2021 : 		 TED NUGENT о борьбе с COVID-19: «Я ещё никогда так не боялся за свою жизнь»

7 май 2021 : 		 TED NUGENT лечится альтернативным препаратом от COVID-19

29 апр 2021 : 		 TED NUGENT: «Пандемия реальна, и больные есть»

23 апр 2021 : 		 TED NUGENT: «Я никогда не утверждал, что COVID-19 — фейк!»

21 апр 2021 : 		 DEE SNIDER, ALEX SKOLNICK и TRACII GUNS глумятся над тем, что TED NUGENT заболел

21 апр 2021 : 		 TED NUGENT заболел COVID-19: «Я думал, что помру»

21 апр 2021 : 		 TED NUGENT: «А чего это страну не закрывали из-за 18 других ковидов?»

26 мар 2021 : 		 TED NUGENT: «Дональд Трамп дал мне имя»

25 мар 2021 : 		 TED NUGENT: «Я не расист, расист — не я!»

24 мар 2021 : 		 TED NUGENT: «Спонсора лишили!»
Показать далее
| - |

|||| 19 июл 2021

TED NUGENT считает, что в США не существует проблем с оружием



*
zoom
*
* *
Американский рокер Ted Nugent утверждает, что в недавнем росте насильственных преступлений и насилия с применением оружия в Америке виноваты рецидивисты.

Согласно данным, предоставленным Белым домом, в 2020 году число убийств выросло на 30% по сравнению с предыдущим годом. В первом квартале этого года уровень убийств по всей стране был на 24% выше, чем за тот же период 2020 года, и на 49% выше, чем два года назад.

Nugent, который является членом правления Национальной стрелковой ассоциации, затронул этот острый вопрос во время своего выступления на YouTube 12 июля:

«Даллас, Техас, — позор вам. Закон такой же, как в Сан-Франциско и Лос-Анджелесе: если вы украли товар на сумму менее 950 долларов, вас не будут преследовать. Это безумие. "Преступность вышла из-под контроля". Потому что вы поощряете преступное поведение. Они не преследуют людей, пойманных с оружием в Чикаго, Детройте, Нью-Йорке, Нью-Джерси или Калифорнии, они не преследуют людей, нарушающих один из тысяч законов об оружии, но следующий закон об оружии остановит их.

Плохие парни должны сидеть в тюрьме. Если они стреляют или режут людей ножом, мне всё равно, даже если они промахиваются, это опасный, порочный, злой поступок. Мы не хотим, чтобы по нашим улицам ходили люди, способные на опасные, порочные, злые поступки. Мы хотим, чтобы они были либо мертвы, либо сели в клетку — навсегда.

Мы живём в условиях поощряемого рецидивизма [он имеет в виду показатель осуждённых преступников, которые совершают новое преступление и снова попадают в тюрьму]. Провальная судебная система, превозносящие преступность прокуроры и адвокаты провоцируют рецидивизм. Девяносто шесть процентов насильственных преступлений совершаются людьми, которые были выпущены за насильственные преступления. Вот небольшая идея от гитаристов: не выпускайте их.

В Америке нет проблем с оружием. В Америке существует проблема намеренно созданного рецидивизма. Вы хотите остановить девяносто шесть процентов насильственных преступлений? Не выпускайте их на свободу».

TED NUGENT:





Like!+1Dislike!-2


КомментарииСкрыть/показать

Сообщений нет



Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).


просмотров: 380

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2021 © Russian Darkside e-Zine.   Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом