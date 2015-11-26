19 июл 2021



TED NUGENT считает, что в США не существует проблем с оружием



Американский рокер Ted Nugent утверждает, что в недавнем росте насильственных преступлений и насилия с применением оружия в Америке виноваты рецидивисты.



Согласно данным, предоставленным Белым домом, в 2020 году число убийств выросло на 30% по сравнению с предыдущим годом. В первом квартале этого года уровень убийств по всей стране был на 24% выше, чем за тот же период 2020 года, и на 49% выше, чем два года назад.



Nugent, который является членом правления Национальной стрелковой ассоциации, затронул этот острый вопрос во время своего выступления на YouTube 12 июля:



«Даллас, Техас, — позор вам. Закон такой же, как в Сан-Франциско и Лос-Анджелесе: если вы украли товар на сумму менее 950 долларов, вас не будут преследовать. Это безумие. "Преступность вышла из-под контроля". Потому что вы поощряете преступное поведение. Они не преследуют людей, пойманных с оружием в Чикаго, Детройте, Нью-Йорке, Нью-Джерси или Калифорнии, они не преследуют людей, нарушающих один из тысяч законов об оружии, но следующий закон об оружии остановит их.



Плохие парни должны сидеть в тюрьме. Если они стреляют или режут людей ножом, мне всё равно, даже если они промахиваются, это опасный, порочный, злой поступок. Мы не хотим, чтобы по нашим улицам ходили люди, способные на опасные, порочные, злые поступки. Мы хотим, чтобы они были либо мертвы, либо сели в клетку — навсегда.



Мы живём в условиях поощряемого рецидивизма [он имеет в виду показатель осуждённых преступников, которые совершают новое преступление и снова попадают в тюрьму]. Провальная судебная система, превозносящие преступность прокуроры и адвокаты провоцируют рецидивизм. Девяносто шесть процентов насильственных преступлений совершаются людьми, которые были выпущены за насильственные преступления. Вот небольшая идея от гитаристов: не выпускайте их.



В Америке нет проблем с оружием. В Америке существует проблема намеренно созданного рецидивизма. Вы хотите остановить девяносто шесть процентов насильственных преступлений? Не выпускайте их на свободу».







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