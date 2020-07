сегодня



TED NUGENT — о Трампе: «Он не какой-то мудозвон»



TED NUGENT в недавней беседе в программе "America This Week With Eric Bolling" поговорил о Дональде Трампе и назвал его не ‘каким-то обычным политическим мудозвоном’:



«Я вижу, что Дональд Дж. Трамп, аллилуйя, не является сторонником сложившегося положения вещей, политиком, злоупотребляющим властью, преступником, обычным мудозвоном-политиком. Он чертовски жёсткий, трудолюбивый, сильный в делах человек, который вернул нас к Богу, семье, стране, трудовой этике, независимости — понимаете, к "The Man In The Arena". Ты надрываешь задницу, чтобы выйти в плюс, зарабатывать своими силами, жить по средствам, откладывать на чёрный день — все эти радикальные, экстремальные вещи. И он из моих — я и правда люблю этого парня. Он пришёл как раз вовремя. И я говорю за всех моих друзей-охотников, всех моих друзей-музыкантов, за мою группу, мою команду, мою семью, моих соседей, полицейских, с которыми я тренируюсь, героев войны, с которыми я охочусь, — я говорю от имени сердца и души этой страны!»







