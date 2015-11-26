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Ted Nugent

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22 июл 2020 : 		 TED NUGENT — о Трампе: «Он не какой-то мудозвон»

23 июн 2020 : 		 TED NUGENT: «Не деритесь с копами — и останетесь жить»

13 июн 2020 : 		 TED NUGENT — о лучшем гитаристе всех времён

5 июн 2020 : 		 TED NUGENT о борьбе Трампа с Твиттером

28 май 2020 : 		 TED NUGENT: «Дональд Трамп — это божественное вмешательство!»

24 май 2020 : 		 TED NUGENT: «Дональду Трампу даю рейтинг А+»

19 май 2020 : 		 TED NUGENT: «Будет чудом, если я куда-то поеду на гастроли, кроме США»

9 май 2020 : 		 TED NUGENT: «У либералов аллергия на здравый смысл и логику»

4 май 2020 : 		 TED NUGENT: «Keith Richards, может, и был пьян на каждой записи, но у него всё под контролем!»

15 апр 2020 : 		 TED NUGENT: «Дональд Трамп — величайший лидер в истории человечества!»

15 ноя 2018 : 		 TED NUGENT: «Канадцы совсем съехали с катушек», легализовав марихуану

6 окт 2018 : 		 TED NUGENT выпустит новый альбом в ноябре

11 сен 2017 : 		 TED NUGENT подверг критике комментарии Bach'a

25 авг 2017 : 		 TED NUGENT: «Facebook недовешивает»

29 ноя 2016 : 		 TED NUGENT рад смерти Кастро

11 ноя 2016 : 		 TED NUGENT о победе Трампа

3 авг 2016 : 		 TED NUGENT против Хиллари

29 июл 2016 : 		 TED NUGENT: «Трамп не идеален, а вот Клинтон — лгунья!»

30 май 2016 : 		 TED NUGENT согласился, что конец Принса был «жалок»
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|||| сегодня

TED NUGENT — о Трампе: «Он не какой-то мудозвон»



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TED NUGENT в недавней беседе в программе "America This Week With Eric Bolling" поговорил о Дональде Трампе и назвал его не ‘каким-то обычным политическим мудозвоном’:

«Я вижу, что Дональд Дж. Трамп, аллилуйя, не является сторонником сложившегося положения вещей, политиком, злоупотребляющим властью, преступником, обычным мудозвоном-политиком. Он чертовски жёсткий, трудолюбивый, сильный в делах человек, который вернул нас к Богу, семье, стране, трудовой этике, независимости — понимаете, к "The Man In The Arena". Ты надрываешь задницу, чтобы выйти в плюс, зарабатывать своими силами, жить по средствам, откладывать на чёрный день — все эти радикальные, экстремальные вещи. И он из моих — я и правда люблю этого парня. Он пришёл как раз вовремя. И я говорю за всех моих друзей-охотников, всех моих друзей-музыкантов, за мою группу, мою команду, мою семью, моих соседей, полицейских, с которыми я тренируюсь, героев войны, с которыми я охочусь, — я говорю от имени сердца и души этой страны!»

TED NUGENT Says He Loves DONALD TRUMP: He Is



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КомментарииСкрыть/показать 1 )

Максим.Игоревич


22 июл 2020, 13:16		...а вполне конкретный мудозвон!


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