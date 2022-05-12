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TED NUGENT ответил Joan Jett



TED NUGENT ответил Joan Jett:



«Все, что я сказал в интервью WRIF, так это то, что я люблю Joan и ее потрясающую рок-группу. У нее отличная рок-группа. Отличные песни. Лучшая гаражная группа, возможно, за исключением GREEN DAY. [Я люблю Joan] — вот и все, что я тогда сказал, только то, как я ее люблю. Но я использовал ее в качестве примера — наряду с Joni Mitchell. [Я люблю Joni Mitchell... Люди любят эту музыку. Люди любят Joan Jett и Joni Mitchell. Я люблю их. Я выразился, что люблю их. Но она не может быть в списке 100 лучших гитаристов — ни одна из них. Они играют на хороших струнных гитарах; они играют на хороших гитарах. Мне нравится. Они хороши. Но в топ-100 перед Rik Emmett из TRIUMPH? Это обман.



Joan Jett, я люблю тебя. Не расстраивайся. Она называет меня расистом и [говорит], что я завидую. Я даже не упоминал, что должен быть в списке. Давайте притворимся, что я не играю на гитаре. Давайте представим, что я просто клавишник или, может быть, конга-гей. Я никогда не упоминал свое имя [как исключенное из] списка 100 лучших гитаристов — хотя кто-то мог бы. Но Joan, может, ты просто расслабишься?



Может быть, пластика дошла до ее мозга (очевидно, имея в виду слухи о том, что она сделала пластическую операцию). Я не знаю. Я просто не думал, что она настолько глупа. Я никогда не говорил ничего о том, что она глупая. Я не думала, что она глупая; однако теперь мы знаем, какая она глупая.



Joan Jett и Joni Mitchell не могут быть в списке 100 лучших гитаристов выше, чем Derek St. Holmes или Rickey Medlocke или Jimmy McCarty или Mark Farner. Определенно. Или Jared Nichols. Или Chris Duarte. Это не желание высказать свое мнение. Здесь нет места для мнения. Я упоминаю гитаристов, которые являются монстрами-виртуозами мирового класса с неоспоримым музыкальным авторитетом и гитарным мастерством.



Как насчет того, что Paul Reed Smith — более качественный гитарист, чем Joni Mitchell или Joan. Не хочу задеть ваши чувства, ребята, но ваша барабанщица Joan — лучшая барабанщица, чем я. Я не должен быть в списке 100 лучших барабанщиков. Все мои барабанщики должны быть — все мои барабанщики потрясающие. [Смеется].



Но разве вы не видите, что происходит? Я думаю, они стремятся и достигают вечного терминального менструального цикла — знаете, того менструального цикла, из-за которого губернатор Вашингтона и Орегона считает, что в туалетах для мальчиков должны быть тампоны. Вот в чем дело — вы понимаете, к чему я? Это не то, что волнует нашу страну, но это именно то, куда они направляют нашу великую страну, нашу некогда великую страну.



Итак, Joan, просто расслабься, дорогая. Я люблю тебя. Ты делаешь отличную музыку. Но ты не гитарист из первой сотни. Ты должна это знать. Joni Mitchell, ты должна это знать — я люблю тебя, Joni. Но ты входишь в топ-100, может быть, в топ-20 фолк-певиц, безусловно. А Joan Jett была бы в... конечно, в Зале славы рок-н-ролла и, возможно, в двадцатке лучших гаражных групп. THE AMBOY DUKES были гаражной группой, так что это не минус, а плюс. NIRVANA, возможно, была бы гаражной группой номер один. BROWNSVILLE STATION — номер два. Joan Jett, возможно, номер три. GREEN DAY, возможно, три с половиной.



Видите, я не ругаю этих людей; я просто говорю вам правду. Я просто не думал, что они настолько глупы».



Он также в очередной раз отверг обвинения в том, что он уклонился от призыва, сказав:



«Нет, это не так. Меня не призвали, но и от призыва я не уклонялся. [В интервью High Times] я рассказывал историю о друге-барабанщике, который обделался и не знаю, что еще он сделал. Это смешная история. Плюс я передал эту историю журналисту — я ужасно щедр с этим термином — для журнала High Times. Вы собираетесь дать серьезное интервью журналу " High Times"?



Понимаете, они цепляются за эту ложь и ненависть, потому что у них больше ничего нет. Вот почему они абсолютно беспомощны в споре со мной».







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