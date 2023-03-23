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*Видео с выступления FEAR FACTORY 19
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Ted Nugent

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|||| 23 мар 2023

TED NUGENT: «Сатана сделал свой ход, теперь очередь Архистратига»



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TED NUGENT в программе "The Nightly Nuge" обратился к сторонникам Трампа и их реакции на возможный арест бывшего президента:

«Включите свет в грузовике. Включите свет на крыльце. Носите с собой фонарь. Мы должны стоять решительно. И если они хотят арестовать президента Трампа, мы не должны протестовать; мы не должны устраивать митинги... Потому что Антифа, Black Lives Matter и эти импортированные граждане Китая и Сомали, которые прибывают через нашу открытую границу, организованную бандой сатаны Байдена, готовы к битве».

Далее Nugent призвал к ненасильственным формам протеста в преддверии ареста Трампа на Манхэттене на этой неделе, предложив вместо демонстраций на улицах заявить о себе другими способами:

«Не вступайте в бой — пока. Оставайтесь мирными и излучайте позитивный, любящий, патриотический свет на тьму, которую несёт этот сатанинский окружной прокурор Манхэттена, и пусть они продемонстрируют свои карты, потому что если всё пойдёт так, как уже идёт, то траектория такова, что... мы выиграем эти выборы с великим президентом Трампом с огромным перевесом. Потому что Сатана сделал свой ход; теперь Архангел Михаил может сделать свой».






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КомментарииСкрыть/показать 3 )

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23 мар 2023
C
CherkKom
Маразматик жжет !!!
23 мар 2023
rassol
Мощно задвинул!
24 мар 2023
o
overgrin
А В США ебанутым везде дорога :-)

просмотров: 638

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