23 мар 2023



TED NUGENT: «Сатана сделал свой ход, теперь очередь Архистратига»



TED NUGENT в программе "The Nightly Nuge" обратился к сторонникам Трампа и их реакции на возможный арест бывшего президента:



«Включите свет в грузовике. Включите свет на крыльце. Носите с собой фонарь. Мы должны стоять решительно. И если они хотят арестовать президента Трампа, мы не должны протестовать; мы не должны устраивать митинги... Потому что Антифа, Black Lives Matter и эти импортированные граждане Китая и Сомали, которые прибывают через нашу открытую границу, организованную бандой сатаны Байдена, готовы к битве».



Далее Nugent призвал к ненасильственным формам протеста в преддверии ареста Трампа на Манхэттене на этой неделе, предложив вместо демонстраций на улицах заявить о себе другими способами:



«Не вступайте в бой — пока. Оставайтесь мирными и излучайте позитивный, любящий, патриотический свет на тьму, которую несёт этот сатанинский окружной прокурор Манхэттена, и пусть они продемонстрируют свои карты, потому что если всё пойдёт так, как уже идёт, то траектория такова, что... мы выиграем эти выборы с великим президентом Трампом с огромным перевесом. Потому что Сатана сделал свой ход; теперь Архангел Михаил может сделать свой».











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