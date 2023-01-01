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TED NUGENT: «Фигу вы меня отмените!»



TED NUGENT в программе "The Nightly Nuge" рассказал о готовящемся турне:



«В этом году, в 2023-м, я отправляюсь в турне с последним настоящим организованным туром в моей жизни — "Adios Mofo '23"... И я должен сказать вам, что концерты раскупаются направо и налево, за исключением некоторых уродов, которые считают, что мужчины должны заходить в женские туалеты и раздевалки, и которые думают, что состояние полного отупения — это желаемое состояние для ваших детей. Они протестовали. Я полагаю, что было шесть змей — это были змеи, которые протестовали против одного из моих концертов в Бирмингеме, штат Алабама, из всех городов. Мы продавали билеты направо и налево. Они отменили концерт, и ненавистники Nugent'a — а это фэн-клуб Майкла Мура, Хантера Байдена, — они фактически отменили концерт в Бирмингеме, но через час я организовал другой концерт за большие деньги через границу в Миссисипи. Так что если ты связываешься с дядей Ted'ом, ты проиграл. В этом году я собираюсь выстрелить из своего огнемёта и дать величайший концерт в своей жизни... Так что всем вам, кто злится, что я счастлив, хорошего дня, потому что фэн-клуб Майкла Мура, Джо Байдена, Хантера Байдена всегда расстраивается, когда хорошие люди счастливы. Так что приготовьтесь к величайшему туру в вашей жизни!»



Он упомянул некоторые конкретные «обвинения», которые привели к отмене его концерта в Бирмингеме:



«Это место называется Avondale Brewery в Бирмингеме, штат Алабама. И опять же, это просто безумная грань. Несколько змей выползли из-под скалы. Я полагаю, их было шесть или семь, и там были большие толстые мужчины, одетые как женщины, которые хотели спеть: "Я люблю, когда ты целуешь меня там, где я писаю". Такое им нравится, но они не любят мою музыку. Поэтому они протестовали. И владельцы прогнулись и они отменили мой концерт. Но опять же вы видите эту улыбку на моём лице? Вы не можете отменить меня.



Кстати, это 2023 год. Это будет величайший тур в моей жизни. Такое происходило на протяжении всей моей карьеры, потому что я выступаю за Бога, семью и страну. И, кстати, все обвинения ложны. Я никогда не встречался с Кортни Лав. Я не уклонялся от призыва. Я никогда не оскорблял коренных американцев. Я не гомофоб. У меня есть друзья-геи, и мы общаемся. Я не расист. Я чёрный. Я хочу сказать, что всё это просто абсурдно, потому что они не могут со мной дискутировать, поэтому им приходится лгать и ненавидеть. А потом The Huffington Post, CNN, MSNBC и журнал Rolling Stone продолжают лгать и обманывать. Все эти мерзкие обвинения на сто процентов ложны. Я совершил несколько ошибок в жизни, но они не упомянули ни одной из них. Они просто продолжают лгать.



Мои ненавистники — самые тупые существа, которые когда-либо существовали. И в пивоварню Avondale в Бирмингеме, штат Алабама, приходят хорошие семьи, действительно хорошие, добрые люди, много героев-военных, много героев-правоохранителей и просто хороших работящих, стоящих на своем американцев, которые говорят: "Боже, какие же вы глупые. Потому что я всё равно пойду на концерт Ted'a Nugent'a вечером, только не к вам". [Смеётся]. Тут и слова-то бессильны, остаётся лишь смеяться над ними».







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