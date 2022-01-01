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TED NUGENT — об украденных выборах



TED NUGENT в рамках "The Nightly Nuge" рассказал о своём видении состояния США:



«Состояние Союза. Состояние моих любимых Соединенных Штатов Америки, состояние единственного в истории человечества эксперимента по самоуправлению.



Этот президент разрушает всё, к чему он прикасается. Существует огромная ключевая армия хороших американских семей, которые стали свидетелями фактов, свидетельств по всей стране, видеоматериалов, подтверждающих, что Джо Байден на самом деле не является президентом Соединенных Штатов; он не был избран должным образом. Он и его партия демократов буквально уничтожили само понятие нации, открыв наши границы, потому что без надежных границ нет нации. И президент организовал вторжение в Америку. Преступность растёт, потому что партия демократов, либеральные окружные прокуроры и провалившаяся судебная система по всей стране ежедневно выпускают дьяволов, насильников, убийц, автоугонщиков, грабителей, растлителей детей, торговцев детьми в наши кварталы, а потом, глядя вам прямо в глаза, они говорят, что не знают, почему растёт уровень преступности. Экономика в руинах из-за политики правительства Соединенных Штатов.



Я скажу вам о положении дел в Союзе сегодня. Если бы не невероятная надежда и настойчивость, позитивный дух и упорство, неутомимый дух сурового индивидуализма, которые всё ещёе живы и процветают в этой стране, которые посвятили себя тому, чтобы остановить это принесённое себе бедствие измены, совершённой нашим правительством, не было бы никакой надежды. Но у меня есть большая надежда, потому что я знаю хорошие семьи этой страны. И мы защитим наши границы. Мы покончим с преступностью. Мы вложим сердце и душу в то, чтобы стать самыми лучшими, насколько это возможно, чтобы создать сильную экономику и снова укрепить вооружённые силы США, чтобы сдерживать нападения и атаки на эту великую нацию.



Меня зовут TED NUGENT. Сохраняйте надежду и бодрость духа, потому что зло, которым мы сейчас задушены, можно остановить и обратить вспять, если мы, народ, проголосуем и потребуем законного голосования, и потребуем конституционной ответственности от наших избранных служащих.



Боже, благослови хорошие семьи этой страны. Боже, благослови ядро Соединенных Штатов Америки. Боже, благослови героев, которые противостоят бешеной тирании нашего собственного правительства.



Я люблю Америку, я люблю настоящую Америку, и я никогда не перестану бороться за её возвращение в единственное последнее лучшее место. Боже, благослови настоящую Америку и настоящих американцев в колонне актива».













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