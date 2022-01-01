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*Новое видео SCORPIONS 15
*TESTAMENT вернули в состав DAVE'а LOMBARDO 14
*BRUCE DICKINSON рассказал, как перевозил британских военных ... 14
*Новое видео ANNIHILATOR 13
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Ted Nugent

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5 мар 2022 : 		 TED NUGENT — об украденных выборах

3 мар 2022 : 		 TED NUGENT — об электромобилях

23 фев 2022 : 		 TED NUGENT — о протестующих канадских дальнобойщиках

18 фев 2022 : 		 TED NUGENT: «Говард Стерн — придурок, не уважающий альтернативные точки зрения»

15 фев 2022 : 		 Новая песня TED NUGENT

13 фев 2022 : 		 TED NUGENT о транс-спортсменах: «Это оружие Сатаны!»

10 фев 2022 : 		 TED NUGENT: «Сегодня музыканты уже не так преданы своему делу»

8 фев 2022 : 		 TED NUGENT не будет требовать COVID-паспорта на шоу

2 фев 2022 : 		 TED NUGENT: «Удивительно, что меня ещё на забанили»

27 янв 2022 : 		 TED NUGENT: «Буш тот еще ...ист!»

25 янв 2022 : 		 TED NUGENT хвалит BRUCE'a SPRINGSTEEN'a

20 янв 2022 : 		 TED NUGENT: «Мне ровно на ЗСРнР»

14 янв 2022 : 		 TED NUGENT: «Какой хейт в адрес Joan? Я же хвалил её!»

11 янв 2022 : 		 TED NUGENT — о событиях шестого января

6 янв 2022 : 		 TED NUGENT: «Я люблю лесбиянок — это коктейль из чудес!»

31 дек 2021 : 		 TED NUGENT: «Гнилые людишки правят бал в ЗСРнР!»

24 дек 2021 : 		 TED NUGENT: «Новый сингл отправил Байдену»

23 дек 2021 : 		 TED NUGENT — Алеку Болдуину: «Гнить тебе в тюрьме вечность!»

22 дек 2021 : 		 TED NUGENT о победе над COVID-19: «Я слушал правительство и делал наоборот»

21 дек 2021 : 		 TED NUGENT: «Я встречался с DAVID'ом LEE ROTH'ом, но он был не в себе»

17 дек 2021 : 		 TED NUGENT: «Именно веганы виноваты в большинстве смертей животных»

17 дек 2021 : 		 TOM MORELLO о дружбе с TED'ом NUGENT'ом

14 дек 2021 : 		 TED NUGENT — о DEE SNIDER'е: «Как можно в один прекрасный день просто решить и стать м*даком?»

11 дек 2021 : 		 TED NUGENT: «SEBASTIAN BACH хотел быть больше поп-певцом, чем рок-вокалистом»

3 дек 2021 : 		 TED NUGENT: «Я не пишу песни, я их эякулирую»

2 дек 2021 : 		 TED NUGENT: «Если вы против Кайла Риттенхауса, вы на стороне зла!»
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TED NUGENT — об украденных выборах



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TED NUGENT в рамках "The Nightly Nuge" рассказал о своём видении состояния США:

«Состояние Союза. Состояние моих любимых Соединенных Штатов Америки, состояние единственного в истории человечества эксперимента по самоуправлению.

Этот президент разрушает всё, к чему он прикасается. Существует огромная ключевая армия хороших американских семей, которые стали свидетелями фактов, свидетельств по всей стране, видеоматериалов, подтверждающих, что Джо Байден на самом деле не является президентом Соединенных Штатов; он не был избран должным образом. Он и его партия демократов буквально уничтожили само понятие нации, открыв наши границы, потому что без надежных границ нет нации. И президент организовал вторжение в Америку. Преступность растёт, потому что партия демократов, либеральные окружные прокуроры и провалившаяся судебная система по всей стране ежедневно выпускают дьяволов, насильников, убийц, автоугонщиков, грабителей, растлителей детей, торговцев детьми в наши кварталы, а потом, глядя вам прямо в глаза, они говорят, что не знают, почему растёт уровень преступности. Экономика в руинах из-за политики правительства Соединенных Штатов.

Я скажу вам о положении дел в Союзе сегодня. Если бы не невероятная надежда и настойчивость, позитивный дух и упорство, неутомимый дух сурового индивидуализма, которые всё ещёе живы и процветают в этой стране, которые посвятили себя тому, чтобы остановить это принесённое себе бедствие измены, совершённой нашим правительством, не было бы никакой надежды. Но у меня есть большая надежда, потому что я знаю хорошие семьи этой страны. И мы защитим наши границы. Мы покончим с преступностью. Мы вложим сердце и душу в то, чтобы стать самыми лучшими, насколько это возможно, чтобы создать сильную экономику и снова укрепить вооружённые силы США, чтобы сдерживать нападения и атаки на эту великую нацию.

Меня зовут TED NUGENT. Сохраняйте надежду и бодрость духа, потому что зло, которым мы сейчас задушены, можно остановить и обратить вспять, если мы, народ, проголосуем и потребуем законного голосования, и потребуем конституционной ответственности от наших избранных служащих.

Боже, благослови хорошие семьи этой страны. Боже, благослови ядро Соединенных Штатов Америки. Боже, благослови героев, которые противостоят бешеной тирании нашего собственного правительства.

Я люблю Америку, я люблю настоящую Америку, и я никогда не перестану бороться за её возвращение в единственное последнее лучшее место. Боже, благослови настоящую Америку и настоящих американцев в колонне актива».

TED NUGENT Peddles 2020 Election Conspiracy Theories And Falsehoods In His Personal





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