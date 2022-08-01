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*Zakk Wylde и Charlie Benante — об участии в туре PANTERA 24
*Новое видео BEHEMOTH 23
*TIM 'RIPPER' OWENS: «Мне даже не позвонили!» 14
*Новый альбом RED HOT CHILI PEPPERS выйдет осенью 12
*ELLEFSON, YOUNG And POLAND сыграют "Killing Is My Business… ... 12
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Ted Nugent

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1 авг 2022 : 		 TED NUGENT любит Джо Байдена

18 июл 2022 : 		 TED NUGENT открыл тур

27 июн 2022 : 		 TED NUGENT: «Зачем налоговой столько оружия?»

21 июн 2022 : 		 TED NUGENT: «Полиция сама пускала людей шестого января»

15 июн 2022 : 		 TED NUGENT — о школьной безопасности

3 июн 2022 : 		 TED NUGENT: «AR-15 — не штурмовая винтовка. Молотками убивают больше!»

28 май 2022 : 		 TED NUGENT: «Почему ты был таким мooduck'ом, DEE SNIDER?»

26 май 2022 : 		 TED NUGENT — о стрельбе в Техасе

23 май 2022 : 		 TED NUGENT ответил за свои слова

17 май 2022 : 		 TED NUGENT призвал «крушить черепа демократов»

14 май 2022 : 		 TED NUGENT — о возможном запрете абортов

12 май 2022 : 		 TED NUGENT ответил Joan Jett

5 май 2022 : 		 Видео с выступления TED NUGENT

4 май 2022 : 		 TED NUGENT: «Я и METALLICA люблю, и SLAYER с MEGADETH!»

29 апр 2022 : 		 Новое видео TED NUGENT

29 апр 2022 : 		 TED NUGENT: «Все, кто против Трампа, — против хорошей жизни в USA»

21 апр 2022 : 		 TED NUGENT: «COVID-19 — величайшая афера»

18 апр 2022 : 		 TED NUGENT поддержал доктора Оза (не путать с Ozzy)

10 апр 2022 : 		 TED NUGENT — о законе "Don't Say Gay"

7 апр 2022 : 		 TED NUGENT ответил тем, кому не понравились его слова про Тейлора Хокинса

30 мар 2022 : 		 TED NUGENT — о случившемся на Оскаре: «Сделай так белый, он бы сел»

12 мар 2022 : 		 TED NUGENT — о цензуре социальных сетей

5 мар 2022 : 		 TED NUGENT — об украденных выборах

3 мар 2022 : 		 TED NUGENT — об электромобилях

23 фев 2022 : 		 TED NUGENT — о протестующих канадских дальнобойщиках

18 фев 2022 : 		 TED NUGENT: «Говард Стерн — придурок, не уважающий альтернативные точки зрения»
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|||| сегодня

TED NUGENT любит Джо Байдена



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TED NUGENT поменял строчки "Come And Take It" в честь Джо Байдена.




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1 авг 2022
n
nabastak_
Задорно)

просмотров: 137

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