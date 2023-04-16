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Ted Nugent

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|||| 16 апр 2023

TED NUGENT поедет в прощальный тур



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TED NUGENT опубликовал следующее сообщение:

«Это "Adios Mofo". Это мой последний тур. Теперь я всегда буду играть музыку. У меня есть новые записи, которые я собираюсь выпустить. Я не могу дождаться, когда смогу представить некоторые из моих новых песен. У меня есть инструментал под названием "Butter Fingers", он просто очень смачный. Вы больше никогда не сможете адекватно есть барбекю без песни "Butter Fingers", которая будет громко играть рядом с вашей грудин(к)ой.

Суть в том, что так я благодарю за невероятную музыкальную мечту. Музыкальная фантазия будет продолжаться, но я больше не поеду в турне, потому что отели — это тюрьма. [Смеется] Гостиничный номер — это для меня тюрьма. Мои собаки не позволят мне не провести с ними ни дня, поэтому [мои собаки] поедут со мной в этом году. Но логистика становится слишком сложной, когда у тебя есть собаки, внуки, дети и так много других забот.

Суть в том, что у американской мечты есть саундтрек, и с моими невероятными музыкантами за 65 лет я создал самый веселый, возбуждающий, побуждающий к действию саундтрек в истории мира.

Как и в прошлом году с "Detroit Muscle", это будет самое великое, самое насыщенное, самое плотное, самое динамичное, возмутительно веселое турне в моей жизни. Но "Adios Mofo"».




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КомментарииСкрыть/показать 1 )

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16 апр 2023
t
timekiller61
Давно пора деду на покой....

просмотров: 463

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