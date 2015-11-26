16 авг 2021



TED NUGENT предлагает 5 000 за стрелка по оленям



Как сообщает Fox 13 Tampa Bay, легендарный рокер TED NUGENT объявил награду за информацию, которая может помочь арестовать человека или людей, ответственных за стрельбу по оленям из лука.



По меньшей мере четыре оленя были застрелены в общине Лэнсбрук в Палм Харбор. В Интернете появилось несколько тревожных фотографий, в том числе фотография оленя со стрелой в шее, торчащей с другой стороны, фотография оленя со стрелой в задней левой ноге и фотография олененка со стрелой в задней правой ноге. Олененок умер от полученных травм ранее на этой неделе.



Nugent, заядлый охотник, предлагает награду в 5 000 долларов за любую информацию, которая может помочь арестовать человека или людей, ответственных за это.



«Как и все, у кого есть совесть, душа и хоть какой-то интеллект, мы возмущены, мы рассержены и хотим привлечь виновных вандалов к ответственности», — заявил TED NUGENT телеканалу Fox 13.







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