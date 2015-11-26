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США
16 авг 2021 :
TED NUGENT предлагает 5 000 за стрелка по оленям 15 авг 2021 :
TED NUGENT об уходе из NRA 10 авг 2021 :
TED NUGENT: «Технологии отваживают людей от практики на гитаре» 5 авг 2021 :
TED NUGENT ушел из NRA 29 июл 2021 :
TED NUGENT: «Не хочу я вашей дозы!» 25 июл 2021 :
TED NUGENT: «Любое слово Байдена не имеет отношения к правде» 19 июл 2021 :
TED NUGENT считает, что в США не существует проблем с оружием 5 июл 2021 :
TED NUGENT: «Ну камон, какой я расист!» 1 июл 2021 :
TED NUGENT: «В ЗСРнР меня не берут из-за NRA» 23 июн 2021 :
TED NUGENT: «Те, кто меня хейтят, просто сатанисты!» 19 июн 2021 :
TED NUGENT — о Боне Скотте: «Вечно молодой, вечно п..» 17 июн 2021 :
TED NUGENT планирует запись альбома 16 июн 2021 :
TED NUGENT: «Люди постоянно спрашивают: Что, чёрт возьми, творится в Америке?» 15 июн 2021 :
TED NUGENT: «Если вы за Байдена, то точно с гнильцой» 13 июн 2021 :
TED NUGENT: «Почему я не поеду в туры в 2021 году» 11 июн 2021 :
TED NUGENT: «Это БэЛэМэ лезли в Капитолий!» 10 июн 2021 :
TED NUGENT: «В США нет системного расизма!» 31 май 2021 :
TED NUGENT — о том, как избежать массовой стрельбы 26 май 2021 :
TED NUGENT: «Мы опасно скользим по краю марксизма» 24 май 2021 :
TED NUGENT хвалит Такера Карлсона 19 май 2021 :
TED NUGENT — о трансгендерах в спорте 14 май 2021 :
TED NUGENT: «Как я победил COVID» 13 май 2021 :
TED NUGENT о борьбе с COVID-19: «Я ещё никогда так не боялся за свою жизнь» 7 май 2021 :
TED NUGENT лечится альтернативным препаратом от COVID-19 29 апр 2021 :
TED NUGENT: «Пандемия реальна, и больные есть» 23 апр 2021 :
TED NUGENT: «Я никогда не утверждал, что COVID-19 — фейк!»
21 апр 2021 :
DEE SNIDER, ALEX SKOLNICK и TRACII GUNS глумятся над тем, что TED NUGENT заболел 21 апр 2021 :
TED NUGENT заболел COVID-19: «Я думал, что помру» 21 апр 2021 :
TED NUGENT: «А чего это страну не закрывали из-за 18 других ковидов?» 26 мар 2021 :
TED NUGENT: «Дональд Трамп дал мне имя» 25 мар 2021 :
TED NUGENT: «Я не расист, расист — не я!» 24 мар 2021 :
TED NUGENT: «Спонсора лишили!» 16 мар 2021 :
TED NUGENT: «Байден — зомби!» 15 мар 2021 :
TED NUGENT: «Байден — это худший человек из всех возможных, кто может представлять Америку» 8 фев 2021 :
TED NUGENT: «Ох, кто мне только не предлагал!» 27 янв 2021 :
TED NUGENT: «Страну ждут приступы фейкового расизма!» 20 янв 2021 :
TED NUGENT — о Трампе: «Я у алтаря этого великого человека» 14 янв 2021 :
TED NUGENT: «Члены БэЛэМэ устроили насильственные акты в Вашингтоне» 30 дек 2020 :
TED NUGENT: «2020 — это полный 3,14здец!» 27 дек 2020 :
TED NUGENT: «Байдена выбрали мёртвые души!» 11 дек 2020 :
TED NUGENT: «Только зомби могут голосовать за Джо» 3 дек 2020 :
TED NUGENT — о коленопреклоняющих: «Дебилы, б...» 28 ноя 2020 :
TED NUGENT: «Голосовало слишком много мёртвых душ» 24 ноя 2020 :
TED NUGENT: «Нефиг считать, сколько у меня будет людей на День благодарения» 10 ноя 2020 :
TED NUGENT — о победе Джо Байдена: «Дьяволы собираются захватить контроль над Америкой» 20 окт 2020 :
TED NUGENT: «Трамп — величайший президент США!» 22 сен 2020 :
TED NUGENT не замечает расизма: «Цвет кожи не имеет значения для всех, кого я знаю» 16 авг 2020 :
TED NUGENT призвал своих поклонников «не голосовать за Бонни и Клайда» 4 авг 2020 :
TED NUGENT: «Движение "Black Lives Matter" не имеет ничего общего с жизнями чернокожих» 22 июл 2020 :
TED NUGENT — о Трампе: «Он не какой-то мудозвон» 23 июн 2020 :
TED NUGENT: «Не деритесь с копами — и останетесь жить» 13 июн 2020 :
TED NUGENT — о лучшем гитаристе всех времён 5 июн 2020 :
TED NUGENT о борьбе Трампа с Твиттером 28 май 2020 :
TED NUGENT: «Дональд Трамп — это божественное вмешательство!» 24 май 2020 :
TED NUGENT: «Дональду Трампу даю рейтинг А+» 19 май 2020 :
TED NUGENT: «Будет чудом, если я куда-то поеду на гастроли, кроме США» 9 май 2020 :
TED NUGENT: «У либералов аллергия на здравый смысл и логику» 4 май 2020 :
TED NUGENT: «Keith Richards, может, и был пьян на каждой записи, но у него всё под контролем!» 15 апр 2020 :
TED NUGENT: «Дональд Трамп — величайший лидер в истории человечества!» 15 ноя 2018 :
TED NUGENT: «Канадцы совсем съехали с катушек», легализовав марихуану 6 окт 2018 :
TED NUGENT выпустит новый альбом в ноябре 11 сен 2017 :
TED NUGENT подверг критике комментарии Bach'a 25 авг 2017 :
TED NUGENT: «Facebook недовешивает» 29 ноя 2016 :
TED NUGENT рад смерти Кастро 11 ноя 2016 :
TED NUGENT о победе Трампа 3 авг 2016 :
TED NUGENT против Хиллари 29 июл 2016 :
TED NUGENT: «Трамп не идеален, а вот Клинтон — лгунья!» 30 май 2016 :
TED NUGENT согласился, что конец Принса был «жалок»
16 авг 2021
предлагает 5 000 за стрелка по оленям TED NUGENT
Как сообщает Fox 13 Tampa Bay, легендарный рокер TED NUGENT объявил награду за информацию, которая может помочь арестовать человека или людей, ответственных за стрельбу по оленям из лука.
По меньшей мере четыре оленя были застрелены в общине Лэнсбрук в Палм Харбор. В Интернете появилось несколько тревожных фотографий, в том числе фотография оленя со стрелой в шее, торчащей с другой стороны, фотография оленя со стрелой в задней левой ноге и фотография олененка со стрелой в задней правой ноге. Олененок умер от полученных травм ранее на этой неделе.
Nugent, заядлый охотник, предлагает награду в 5 000 долларов за любую информацию, которая может помочь арестовать человека или людей, ответственных за это.
«Как и все, у кого есть совесть, душа и хоть какой-то интеллект, мы возмущены, мы рассержены и хотим привлечь виновных вандалов к ответственности», — заявил TED NUGENT телеканалу Fox 13. VIDEO
gravitgroove
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