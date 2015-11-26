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Ted Nugent

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16 авг 2021 : 		 TED NUGENT предлагает 5 000 за стрелка по оленям

15 авг 2021 : 		 TED NUGENT об уходе из NRA

10 авг 2021 : 		 TED NUGENT: «Технологии отваживают людей от практики на гитаре»

5 авг 2021 : 		 TED NUGENT ушел из NRA

29 июл 2021 : 		 TED NUGENT: «Не хочу я вашей дозы!»

25 июл 2021 : 		 TED NUGENT: «Любое слово Байдена не имеет отношения к правде»

19 июл 2021 : 		 TED NUGENT считает, что в США не существует проблем с оружием

5 июл 2021 : 		 TED NUGENT: «Ну камон, какой я расист!»

1 июл 2021 : 		 TED NUGENT: «В ЗСРнР меня не берут из-за NRA»

23 июн 2021 : 		 TED NUGENT: «Те, кто меня хейтят, просто сатанисты!»

19 июн 2021 : 		 TED NUGENT — о Боне Скотте: «Вечно молодой, вечно п..»

17 июн 2021 : 		 TED NUGENT планирует запись альбома

16 июн 2021 : 		 TED NUGENT: «Люди постоянно спрашивают: Что, чёрт возьми, творится в Америке?»

15 июн 2021 : 		 TED NUGENT: «Если вы за Байдена, то точно с гнильцой»

13 июн 2021 : 		 TED NUGENT: «Почему я не поеду в туры в 2021 году»

11 июн 2021 : 		 TED NUGENT: «Это БэЛэМэ лезли в Капитолий!»

10 июн 2021 : 		 TED NUGENT: «В США нет системного расизма!»

31 май 2021 : 		 TED NUGENT — о том, как избежать массовой стрельбы

26 май 2021 : 		 TED NUGENT: «Мы опасно скользим по краю марксизма»

24 май 2021 : 		 TED NUGENT хвалит Такера Карлсона

19 май 2021 : 		 TED NUGENT — о трансгендерах в спорте

14 май 2021 : 		 TED NUGENT: «Как я победил COVID»

13 май 2021 : 		 TED NUGENT о борьбе с COVID-19: «Я ещё никогда так не боялся за свою жизнь»

7 май 2021 : 		 TED NUGENT лечится альтернативным препаратом от COVID-19

29 апр 2021 : 		 TED NUGENT: «Пандемия реальна, и больные есть»

23 апр 2021 : 		 TED NUGENT: «Я никогда не утверждал, что COVID-19 — фейк!»
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|||| 16 авг 2021

TED NUGENT предлагает 5 000 за стрелка по оленям



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Как сообщает Fox 13 Tampa Bay, легендарный рокер TED NUGENT объявил награду за информацию, которая может помочь арестовать человека или людей, ответственных за стрельбу по оленям из лука.

По меньшей мере четыре оленя были застрелены в общине Лэнсбрук в Палм Харбор. В Интернете появилось несколько тревожных фотографий, в том числе фотография оленя со стрелой в шее, торчащей с другой стороны, фотография оленя со стрелой в задней левой ноге и фотография олененка со стрелой в задней правой ноге. Олененок умер от полученных травм ранее на этой неделе.

Nugent, заядлый охотник, предлагает награду в 5 000 долларов за любую информацию, которая может помочь арестовать человека или людей, ответственных за это.

«Как и все, у кого есть совесть, душа и хоть какой-то интеллект, мы возмущены, мы рассержены и хотим привлечь виновных вандалов к ответственности», — заявил TED NUGENT телеканалу Fox 13.

TED NUGENT Pledges $5,000 For Information On Florida Deer Shootings





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КомментарииСкрыть/показать 2 )

gravitgroove


16 авг 2021, 22:43		нашим чинушан пpиготовиться, а заодно Аpни и Хэтфилду

ElectricRetard


16 авг 2021, 22:47		В Америке только Тэд имеет право палить по животине, совсем обнаглели!!1


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