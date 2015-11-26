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TED NUGENT: «Дональд Трамп дал мне имя»
В рамках недавнего эфира на Facebook TED NUGENT поделился своей любовью к музыке:
«Я каждый день играю на гитаре, я люблю то, чем я занимаюсь. Мне нравятся мои новые песни. И многие люди спрашивают: "Почему ты не выпускаешь альбомы?" Но два года назад я записал убойную пластинку "The Music Made Me Do It". Там классные убойные треки, но сейчас нет никакой музыкальной индустрии. Ты должен быть каким-то ушлёпком на досрочке, поющим мусорную поп-туфту, или как они называют — кантри-музыку — что на самом деле не имеет никакого отношения к кантри. Это поп-музыка — как из мультяшек. Так что я не могу оценить новую музыку.
Мне нравится душевность, высшая энергетика, дерзость, сексуальность, сокрушительный ритм-н-блюзовый рок-н-ролл. И я, Greg Smith и Jason Hartless — мы производим такого рода дерьмишко. И новая пластинка будет в мае или июне.
Президент Дональд Трамп дал название моей новой пластинке. И она будет называться "Handsome Devil"».
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