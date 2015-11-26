Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Гитарист BLACK SABBATH не рад появлению песни с DIO 28
*TED NUGENT: «Байден — зомби!» 27
*GENE SIMMONS: «Почему я продолжаю утверждать, что рок мёртв» 24
*MIKE SHINODA: «LINKIN PARK сыграли роль в разрушении границ ... 23
*DANKO JONES: «Schaffer — белый нацик и за-лу-па!» 22
[= ||| все новости группы



*

Ted Nugent

*



26 мар 2021 : 		 TED NUGENT: «Дональд Трамп дал мне имя»

25 мар 2021 : 		 TED NUGENT: «Я не расист, расист — не я!»

24 мар 2021 : 		 TED NUGENT: «Спонсора лишили!»

16 мар 2021 : 		 TED NUGENT: «Байден — зомби!»

15 мар 2021 : 		 TED NUGENT: «Байден — это худший человек из всех возможных, кто может представлять Америку»

8 фев 2021 : 		 TED NUGENT: «Ох, кто мне только не предлагал!»

27 янв 2021 : 		 TED NUGENT: «Страну ждут приступы фейкового расизма!»

20 янв 2021 : 		 TED NUGENT — о Трампе: «Я у алтаря этого великого человека»

14 янв 2021 : 		 TED NUGENT: «Члены БэЛэМэ устроили насильственные акты в Вашингтоне»

30 дек 2020 : 		 TED NUGENT: «2020 — это полный 3,14здец!»

27 дек 2020 : 		 TED NUGENT: «Байдена выбрали мёртвые души!»

11 дек 2020 : 		 TED NUGENT: «Только зомби могут голосовать за Джо»

3 дек 2020 : 		 TED NUGENT — о коленопреклоняющих: «Дебилы, б...»

28 ноя 2020 : 		 TED NUGENT: «Голосовало слишком много мёртвых душ»

24 ноя 2020 : 		 TED NUGENT: «Нефиг считать, сколько у меня будет людей на День благодарения»

10 ноя 2020 : 		 TED NUGENT — о победе Джо Байдена: «Дьяволы собираются захватить контроль над Америкой»

20 окт 2020 : 		 TED NUGENT: «Трамп — величайший президент США!»

22 сен 2020 : 		 TED NUGENT не замечает расизма: «Цвет кожи не имеет значения для всех, кого я знаю»

16 авг 2020 : 		 TED NUGENT призвал своих поклонников «не голосовать за Бонни и Клайда»

4 авг 2020 : 		 TED NUGENT: «Движение "Black Lives Matter" не имеет ничего общего с жизнями чернокожих»

22 июл 2020 : 		 TED NUGENT — о Трампе: «Он не какой-то мудозвон»

23 июн 2020 : 		 TED NUGENT: «Не деритесь с копами — и останетесь жить»

13 июн 2020 : 		 TED NUGENT — о лучшем гитаристе всех времён

5 июн 2020 : 		 TED NUGENT о борьбе Трампа с Твиттером

28 май 2020 : 		 TED NUGENT: «Дональд Трамп — это божественное вмешательство!»

24 май 2020 : 		 TED NUGENT: «Дональду Трампу даю рейтинг А+»
Показать далее
| - |

|||| сегодня

TED NUGENT: «Дональд Трамп дал мне имя»



*
zoom
*
* *
В рамках недавнего эфира на Facebook TED NUGENT поделился своей любовью к музыке:

«Я каждый день играю на гитаре, я люблю то, чем я занимаюсь. Мне нравятся мои новые песни. И многие люди спрашивают: "Почему ты не выпускаешь альбомы?" Но два года назад я записал убойную пластинку "The Music Made Me Do It". Там классные убойные треки, но сейчас нет никакой музыкальной индустрии. Ты должен быть каким-то ушлёпком на досрочке, поющим мусорную поп-туфту, или как они называют — кантри-музыку — что на самом деле не имеет никакого отношения к кантри. Это поп-музыка — как из мультяшек. Так что я не могу оценить новую музыку.

Мне нравится душевность, высшая энергетика, дерзость, сексуальность, сокрушительный ритм-н-блюзовый рок-н-ролл. И я, Greg Smith и Jason Hartless — мы производим такого рода дерьмишко. И новая пластинка будет в мае или июне.

Президент Дональд Трамп дал название моей новой пластинке. И она будет называться "Handsome Devil"».

TED NUGENT Says DONALD TRUMP Came Up With Title Of His Upcoming Studio Album



Like!+2Dislike!-1


КомментарииСкрыть/показать 2 )

Tomahawk


26 мар 2021, 10:21		На таких людях держится страна.

CosmicBear


26 мар 2021, 14:09		2023. "Дональд Трамп, Тед Ньюджент и System Of A Dawn объединились в прогрессив-кантри-мат-метал супергруппу "God bless you, The Talk About Politics!"

2023. Тед Ньюджент "Я бы назвал жанр, в котором мы играем, New-Djent"

2023. Серж Танкян и Джон Долмаян "Наконец-то мы сможем спокойно поговорить о политике!"





Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).


просмотров: 514

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2021 © Russian Darkside e-Zine.   Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом