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TED NUGENT : «Голосовало слишком много мёртвых душ»



TED NUGENT в своём шоу "Spirit Campfire" высказался на тему президентских выборов в США:



«Я впитывал, просматривал, анализировал, разжёвывал и срыгивал. Все доказательства, которые я мог найти — выборы были фальсификацией. Проголосовало ужасно много мёртвых душ; у меня нет точного числа, но проголосовало очень много давно умерших. Было много подозрительных бюллетеней, принесённых посреди ночи в гигантских ящиках и в огромных количествах, у нас есть свидетели и люди, которые фактически подписали показания под присягой соответственно, что эти ящики пришли заполненными тысячами и тысячами бюллетеней, в которых все были только за Джо Байдена. И я могу продолжать и продолжать. И полагаю, что все, кто не слишком глубоко засунул голову в задницу, в курсе об этих доказательствах.



Но я всё ещё борюсь за великого президента. Я верю в Дональда Трампа, и я действительно больше не верю в демократов. Я вижу, что они предлагают, я вижу, за что они выступают. Они собираются вернуть нас в Парижское соглашение, что означает, что мы должны платить за чужие загрязнения. Они вернут нас во Всемирную Организацию Здравоохранения, которая по сути является рукой коммунистического китайского правительства. Они откроют наши границы, потому что никому не нужны безопасные границы; это просто глупость, которую реализуют расисты!»













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