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Ted Nugent

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28 ноя 2020 : 		 TED NUGENT: «Голосовало слишком много мёртвых душ»

24 ноя 2020 : 		 TED NUGENT: «Нефиг считать, сколько у меня будет людей на День благодарения»

10 ноя 2020 : 		 TED NUGENT — о победе Джо Байдена: «Дьяволы собираются захватить контроль над Америкой»

20 окт 2020 : 		 TED NUGENT: «Трамп — величайший президент США!»

22 сен 2020 : 		 TED NUGENT не замечает расизма: «Цвет кожи не имеет значения для всех, кого я знаю»

16 авг 2020 : 		 TED NUGENT призвал своих поклонников «не голосовать за Бонни и Клайда»

4 авг 2020 : 		 TED NUGENT: «Движение "Black Lives Matter" не имеет ничего общего с жизнями чернокожих»

22 июл 2020 : 		 TED NUGENT — о Трампе: «Он не какой-то мудозвон»

23 июн 2020 : 		 TED NUGENT: «Не деритесь с копами — и останетесь жить»

13 июн 2020 : 		 TED NUGENT — о лучшем гитаристе всех времён

5 июн 2020 : 		 TED NUGENT о борьбе Трампа с Твиттером

28 май 2020 : 		 TED NUGENT: «Дональд Трамп — это божественное вмешательство!»

24 май 2020 : 		 TED NUGENT: «Дональду Трампу даю рейтинг А+»

19 май 2020 : 		 TED NUGENT: «Будет чудом, если я куда-то поеду на гастроли, кроме США»

9 май 2020 : 		 TED NUGENT: «У либералов аллергия на здравый смысл и логику»

4 май 2020 : 		 TED NUGENT: «Keith Richards, может, и был пьян на каждой записи, но у него всё под контролем!»

15 апр 2020 : 		 TED NUGENT: «Дональд Трамп — величайший лидер в истории человечества!»

15 ноя 2018 : 		 TED NUGENT: «Канадцы совсем съехали с катушек», легализовав марихуану

6 окт 2018 : 		 TED NUGENT выпустит новый альбом в ноябре

11 сен 2017 : 		 TED NUGENT подверг критике комментарии Bach'a

25 авг 2017 : 		 TED NUGENT: «Facebook недовешивает»

29 ноя 2016 : 		 TED NUGENT рад смерти Кастро

11 ноя 2016 : 		 TED NUGENT о победе Трампа

3 авг 2016 : 		 TED NUGENT против Хиллари

29 июл 2016 : 		 TED NUGENT: «Трамп не идеален, а вот Клинтон — лгунья!»

30 май 2016 : 		 TED NUGENT согласился, что конец Принса был «жалок»
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|||| сегодня

TED NUGENT: «Голосовало слишком много мёртвых душ»



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TED NUGENT в своём шоу "Spirit Campfire" высказался на тему президентских выборов в США:

«Я впитывал, просматривал, анализировал, разжёвывал и срыгивал. Все доказательства, которые я мог найти — выборы были фальсификацией. Проголосовало ужасно много мёртвых душ; у меня нет точного числа, но проголосовало очень много давно умерших. Было много подозрительных бюллетеней, принесённых посреди ночи в гигантских ящиках и в огромных количествах, у нас есть свидетели и люди, которые фактически подписали показания под присягой соответственно, что эти ящики пришли заполненными тысячами и тысячами бюллетеней, в которых все были только за Джо Байдена. И я могу продолжать и продолжать. И полагаю, что все, кто не слишком глубоко засунул голову в задницу, в курсе об этих доказательствах.

Но я всё ещё борюсь за великого президента. Я верю в Дональда Трампа, и я действительно больше не верю в демократов. Я вижу, что они предлагают, я вижу, за что они выступают. Они собираются вернуть нас в Парижское соглашение, что означает, что мы должны платить за чужие загрязнения. Они вернут нас во Всемирную Организацию Здравоохранения, которая по сути является рукой коммунистического китайского правительства. Они откроют наши границы, потому что никому не нужны безопасные границы; это просто глупость, которую реализуют расисты!»

TED NUGENT Says





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КомментарииСкрыть/показать 1 )

resetius


28 ноя 2020, 14:30		Американский аналог нашей ПЖИВ (ака "демократическая партия") воспользовалась административным ресурсом и сфальсифицировала выборы. Хана теперь америке, сейчас эти бандиты завезут еще несколько миллионов негров и арабов, а полицейских заставят вставать на колено перед бандитами.


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