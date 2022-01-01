TED NUGENT: «AR-15 — не штурмовая винтовка. Молотками убивают больше!»

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все новости группы
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США
27 янв 2022 :
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TED NUGENT: «Буш тот еще ...ист!»
25 янв 2022 :
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TED NUGENT хвалит BRUCE'a SPRINGSTEEN'a
20 янв 2022 :
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TED NUGENT: «Мне ровно на ЗСРнР»
14 янв 2022 :
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TED NUGENT: «Какой хейт в адрес Joan? Я же хвалил её!»
11 янв 2022 :
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TED NUGENT — о событиях шестого января
6 янв 2022 :
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TED NUGENT: «Я люблю лесбиянок — это коктейль из чудес!»
31 дек 2021 :
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TED NUGENT: «Гнилые людишки правят бал в ЗСРнР!»
24 дек 2021 :
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TED NUGENT: «Новый сингл отправил Байдену»
23 дек 2021 :
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TED NUGENT — Алеку Болдуину: «Гнить тебе в тюрьме вечность!»
22 дек 2021 :
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TED NUGENT о победе над COVID-19: «Я слушал правительство и делал наоборот»
21 дек 2021 :
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TED NUGENT: «Я встречался с DAVID'ом LEE ROTH'ом, но он был не в себе»
17 дек 2021 :
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TED NUGENT: «Именно веганы виноваты в большинстве смертей животных»
17 дек 2021 :
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TOM MORELLO о дружбе с TED'ом NUGENT'ом
14 дек 2021 :
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TED NUGENT — о DEE SNIDER'е: «Как можно в один прекрасный день просто решить и стать м*даком?»
11 дек 2021 :
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TED NUGENT: «SEBASTIAN BACH хотел быть больше поп-певцом, чем рок-вокалистом»
3 дек 2021 :
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TED NUGENT: «Я не пишу песни, я их эякулирую»
2 дек 2021 :
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TED NUGENT: «Если вы против Кайла Риттенхауса, вы на стороне зла!»
1 дек 2021 :
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TED NUGENT: «Политкорректность — это отказ от человечности»
24 ноя 2021 :
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TED NUGENT: «Байден... Что ты такое?»
22 ноя 2021 :
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TED NUGENT: «Кайл правильно застрелил этих мародеров!»
18 ноя 2021 :
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TED NUGENT — о словах Simmons'a: «И тебя вылечу»
15 ноя 2021 :
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Видео с текстом от TED NUGENT
28 окт 2021 :
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TED NUGENT: «Я помолюсь за протухшего, мерзкого, гнилого уродца Алека Болдуина»
18 окт 2021 :
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TED NUGENT — об охоте
12 окт 2021 :
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TOM MORELLO — о дружбе с TED'ом NUGENT'ом
6 окт 2021 :
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TED NUGENT: «Ну что, вакцинированные овцы, как вы там?»
30 сен 2021 :
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TED NUGENT: «БэЛэМэ — террористы!»
31 авг 2021 :
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TED NUGENT: «Байден не может подобрать слова, а если и подбирает, то это глупость»
25 авг 2021 :
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TED NUGENT: «Маски не работают!»
17 авг 2021 :
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TED NUGENT: «Я был рождён с правом хранить и носить оружие»
16 авг 2021 :
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TED NUGENT предлагает 5 000 за стрелка по оленям
15 авг 2021 :
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TED NUGENT об уходе из NRA
10 авг 2021 :
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TED NUGENT: «Технологии отваживают людей от практики на гитаре»
5 авг 2021 :
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TED NUGENT ушел из NRA
29 июл 2021 :
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TED NUGENT: «Не хочу я вашей дозы!»
25 июл 2021 :
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TED NUGENT: «Любое слово Байдена не имеет отношения к правде»
19 июл 2021 :
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TED NUGENT считает, что в США не существует проблем с оружием
5 июл 2021 :
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TED NUGENT: «Ну камон, какой я расист!»
1 июл 2021 :
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TED NUGENT: «В ЗСРнР меня не берут из-за NRA»
23 июн 2021 :
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TED NUGENT: «Те, кто меня хейтят, просто сатанисты!»
19 июн 2021 :
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TED NUGENT — о Боне Скотте: «Вечно молодой, вечно п..»
17 июн 2021 :
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TED NUGENT планирует запись альбома
16 июн 2021 :
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TED NUGENT: «Люди постоянно спрашивают: Что, чёрт возьми, творится в Америке?»
15 июн 2021 :
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TED NUGENT: «Если вы за Байдена, то точно с гнильцой»
13 июн 2021 :
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TED NUGENT: «Почему я не поеду в туры в 2021 году»
11 июн 2021 :
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TED NUGENT: «Это БэЛэМэ лезли в Капитолий!»
10 июн 2021 :
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TED NUGENT: «В США нет системного расизма!»
31 май 2021 :
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TED NUGENT — о том, как избежать массовой стрельбы
26 май 2021 :
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TED NUGENT: «Мы опасно скользим по краю марксизма»
24 май 2021 :
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TED NUGENT хвалит Такера Карлсона
19 май 2021 :
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TED NUGENT — о трансгендерах в спорте
14 май 2021 :
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TED NUGENT: «Как я победил COVID»
13 май 2021 :
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TED NUGENT о борьбе с COVID-19: «Я ещё никогда так не боялся за свою жизнь»
7 май 2021 :
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TED NUGENT лечится альтернативным препаратом от COVID-19
29 апр 2021 :
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TED NUGENT: «Пандемия реальна, и больные есть»
23 апр 2021 :
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TED NUGENT: «Я никогда не утверждал, что COVID-19 — фейк!»
21 апр 2021 :
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DEE SNIDER, ALEX SKOLNICK и TRACII GUNS глумятся над тем, что TED NUGENT заболел
21 апр 2021 :
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TED NUGENT заболел COVID-19: «Я думал, что помру»
21 апр 2021 :
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TED NUGENT: «А чего это страну не закрывали из-за 18 других ковидов?»
26 мар 2021 :
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TED NUGENT: «Дональд Трамп дал мне имя»
25 мар 2021 :
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TED NUGENT: «Я не расист, расист — не я!»
24 мар 2021 :
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TED NUGENT: «Спонсора лишили!»
16 мар 2021 :
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TED NUGENT: «Байден — зомби!»
15 мар 2021 :
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TED NUGENT: «Байден — это худший человек из всех возможных, кто может представлять Америку»
8 фев 2021 :
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TED NUGENT: «Ох, кто мне только не предлагал!»
27 янв 2021 :
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TED NUGENT: «Страну ждут приступы фейкового расизма!»
20 янв 2021 :
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TED NUGENT — о Трампе: «Я у алтаря этого великого человека»
14 янв 2021 :
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TED NUGENT: «Члены БэЛэМэ устроили насильственные акты в Вашингтоне»
30 дек 2020 :
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TED NUGENT: «2020 — это полный 3,14здец!»
27 дек 2020 :
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TED NUGENT: «Байдена выбрали мёртвые души!»
11 дек 2020 :
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TED NUGENT: «Только зомби могут голосовать за Джо»
3 дек 2020 :
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TED NUGENT — о коленопреклоняющих: «Дебилы, б...»
28 ноя 2020 :
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TED NUGENT: «Голосовало слишком много мёртвых душ»
24 ноя 2020 :
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TED NUGENT: «Нефиг считать, сколько у меня будет людей на День благодарения»
10 ноя 2020 :
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TED NUGENT — о победе Джо Байдена: «Дьяволы собираются захватить контроль над Америкой»
20 окт 2020 :
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TED NUGENT: «Трамп — величайший президент США!»
22 сен 2020 :
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TED NUGENT не замечает расизма: «Цвет кожи не имеет значения для всех, кого я знаю»
16 авг 2020 :
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TED NUGENT призвал своих поклонников «не голосовать за Бонни и Клайда»
4 авг 2020 :
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TED NUGENT: «Движение "Black Lives Matter" не имеет ничего общего с жизнями чернокожих»
22 июл 2020 :
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TED NUGENT — о Трампе: «Он не какой-то мудозвон»
23 июн 2020 :
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TED NUGENT: «Не деритесь с копами — и останетесь жить»
13 июн 2020 :
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TED NUGENT — о лучшем гитаристе всех времён
5 июн 2020 :
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TED NUGENT о борьбе Трампа с Твиттером
28 май 2020 :
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TED NUGENT: «Дональд Трамп — это божественное вмешательство!»
24 май 2020 :
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TED NUGENT: «Дональду Трампу даю рейтинг А+»
19 май 2020 :
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TED NUGENT: «Будет чудом, если я куда-то поеду на гастроли, кроме США»
9 май 2020 :
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TED NUGENT: «У либералов аллергия на здравый смысл и логику»
4 май 2020 :
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TED NUGENT: «Keith Richards, может, и был пьян на каждой записи, но у него всё под контролем!»
15 апр 2020 :
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TED NUGENT: «Дональд Трамп — величайший лидер в истории человечества!»
15 ноя 2018 :
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TED NUGENT: «Канадцы совсем съехали с катушек», легализовав марихуану
6 окт 2018 :
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TED NUGENT выпустит новый альбом в ноябре
11 сен 2017 :
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TED NUGENT подверг критике комментарии Bach'a
25 авг 2017 :
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TED NUGENT: «Facebook недовешивает»
29 ноя 2016 :
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TED NUGENT рад смерти Кастро
11 ноя 2016 :
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TED NUGENT о победе Трампа
3 авг 2016 :
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TED NUGENT против Хиллари
29 июл 2016 :
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TED NUGENT: «Трамп не идеален, а вот Клинтон — лгунья!»
30 май 2016 :
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TED NUGENT согласился, что конец Принса был «жалок»
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сегодня
TED NUGENT: «AR-15 — не штурмовая винтовка. Молотками убивают больше!»
TED NUGENT выступил против призыва ряда законодателей в Техасе и за его пределами повысить минимальный возраст для покупки штурмовых винтовок с 18 до 21 года.
Согласно федеральному закону, американцы, покупающие огнестрельное оружие у лицензированных дилеров, должны быть не моложе 21 года, что не позволило бы стрелку, виновному в массовом убийстве, произошедшем на прошлой неделе в городе Увальде, штат Техас, приобрести этот тип оружия через несколько дней после своего 18-летия (стрелок из Увальде использовал для совершения нападения винтовку AR-15, популярную серию полуавтоматического оружия, которая была куплена в магазине спортивных товаров). Это противоречит закону Техаса, который требует, чтобы покупатели любого вида огнестрельного оружия были не моложе 18 лет.
Ted прокомментировал:
«Один мой приятель, которого я уважаю, сказал: "Может быть, нам стоит сделать так, чтобы для покупки штурмового оружия вам был 21 год". Я ответил: "Стоп. Это не штурмовое оружие". Никто не использует штурмовое оружие ни в одном преступлении".
AR-15 — это не штурмовые винтовки. Нападение — это не железо. Нападение — это действие. Нападение — это то, что делают люди, а не то, что делает техника. А когда их называют штурмовым оружием — АК-47. Давайте поговорим об этом на минутку, хорошо? Ни один АК-47 никогда не был использован в преступлении в Соединенных Штатах Америки. "Ну, это смешно. Они повсюду. Нет, это не так. АК-47 — это автомат Калашникова". "А как же ограбление банка в Голливуде?" Это был СКС, который был незаконно переделан для стрельбы в автоматическом режиме. Само обладание им, обладание спусковым механизмом, обладание курком было уголовным преступлением.
Примите закон, который остановит убийства — не с помощью оружия. Внедорожниками в Ваукеше, тракторными прицепами в Майами, кадиллаками в Лос-Анджелесе. Каждый год куда больше людей убивают молотками!»
Кроме того, Ted затронул тему решения губернатора Техаса Грега Эббота и лейтенанта-губернатора Дэна Патрика отменить своё выступление на ежегодном съезде Национальной стрелковой ассоциации в Хьюстоне в прошлую пятницу. Он сказал:
«Почему они отказались от участия в съезде Национальной стрелковой ассоциации в Хьюстоне после убийства беса в Увалде, штат Техас... Почему они отказались от своего обязательства выступить в организации номер один в мире по защите гражданских прав, Национальной стрелковой ассоциации, отмечая наше данное Богом индивидуальное право, гарантированное Конституцией США, правдой, логикой и исключительно здравым смыслом, что отдельные человеческие существа имеют право хранить и носить оружие для защиты от зла, особенно во времена, когда зло управляет нашей страной?»
Затем он повторил, что не существует такого понятия, как «штурмовая винтовка», объяснив, что его «винтовка на белок» 22 калибра не является штурмовым оружием:
«Итак, [президент США] Джо Байден оставил миллиарды и миллиарды долларов самого современного военного оружия в руках талибов, включая тысячи прекрасных пулеметов, — пулеметов M4 — в руках талибов, но они хотят отобрать наши винтовки на белок. "Это же не винтовки на белок. Это оружие войны". Нет, это не так. Язык запрета на штурмовое оружие включает и винтовки на белок". "Ну это смешно". Не так ли? Потому что дело не в калибре или чём-то ещё.
Знаете, AR-15 — большинство из них, хотя они бывают разных калибров — у меня они разных калибров — но основной калибр AR-15 — 22. Угадайте, с чем мы охотимся на белок? Пулями 22-го калибра!»
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