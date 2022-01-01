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Ted Nugent

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3 июн 2022 : 		 TED NUGENT: «AR-15 — не штурмовая винтовка. Молотками убивают больше!»

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TED NUGENT: «AR-15 — не штурмовая винтовка. Молотками убивают больше!»



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TED NUGENT выступил против призыва ряда законодателей в Техасе и за его пределами повысить минимальный возраст для покупки штурмовых винтовок с 18 до 21 года.

Согласно федеральному закону, американцы, покупающие огнестрельное оружие у лицензированных дилеров, должны быть не моложе 21 года, что не позволило бы стрелку, виновному в массовом убийстве, произошедшем на прошлой неделе в городе Увальде, штат Техас, приобрести этот тип оружия через несколько дней после своего 18-летия (стрелок из Увальде использовал для совершения нападения винтовку AR-15, популярную серию полуавтоматического оружия, которая была куплена в магазине спортивных товаров). Это противоречит закону Техаса, который требует, чтобы покупатели любого вида огнестрельного оружия были не моложе 18 лет.

Ted прокомментировал:

«Один мой приятель, которого я уважаю, сказал: "Может быть, нам стоит сделать так, чтобы для покупки штурмового оружия вам был 21 год". Я ответил: "Стоп. Это не штурмовое оружие". Никто не использует штурмовое оружие ни в одном преступлении".

AR-15 — это не штурмовые винтовки. Нападение — это не железо. Нападение — это действие. Нападение — это то, что делают люди, а не то, что делает техника. А когда их называют штурмовым оружием — АК-47. Давайте поговорим об этом на минутку, хорошо? Ни один АК-47 никогда не был использован в преступлении в Соединенных Штатах Америки. "Ну, это смешно. Они повсюду. Нет, это не так. АК-47 — это автомат Калашникова". "А как же ограбление банка в Голливуде?" Это был СКС, который был незаконно переделан для стрельбы в автоматическом режиме. Само обладание им, обладание спусковым механизмом, обладание курком было уголовным преступлением.

Примите закон, который остановит убийства — не с помощью оружия. Внедорожниками в Ваукеше, тракторными прицепами в Майами, кадиллаками в Лос-Анджелесе. Каждый год куда больше людей убивают молотками!»

Кроме того, Ted затронул тему решения губернатора Техаса Грега Эббота и лейтенанта-губернатора Дэна Патрика отменить своё выступление на ежегодном съезде Национальной стрелковой ассоциации в Хьюстоне в прошлую пятницу. Он сказал:

«Почему они отказались от участия в съезде Национальной стрелковой ассоциации в Хьюстоне после убийства беса в Увалде, штат Техас... Почему они отказались от своего обязательства выступить в организации номер один в мире по защите гражданских прав, Национальной стрелковой ассоциации, отмечая наше данное Богом индивидуальное право, гарантированное Конституцией США, правдой, логикой и исключительно здравым смыслом, что отдельные человеческие существа имеют право хранить и носить оружие для защиты от зла, особенно во времена, когда зло управляет нашей страной?»

Затем он повторил, что не существует такого понятия, как «штурмовая винтовка», объяснив, что его «винтовка на белок» 22 калибра не является штурмовым оружием:

«Итак, [президент США] Джо Байден оставил миллиарды и миллиарды долларов самого современного военного оружия в руках талибов, включая тысячи прекрасных пулеметов, — пулеметов M4 — в руках талибов, но они хотят отобрать наши винтовки на белок. "Это же не винтовки на белок. Это оружие войны". Нет, это не так. Язык запрета на штурмовое оружие включает и винтовки на белок". "Ну это смешно". Не так ли? Потому что дело не в калибре или чём-то ещё.

Знаете, AR-15 — большинство из них, хотя они бывают разных калибров — у меня они разных калибров — но основной калибр AR-15 — 22. Угадайте, с чем мы охотимся на белок? Пулями 22-го калибра!»




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