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TED NUGENT ответил тем, кому не понравились его слова про Тейлора Хокинса



TED NUGENT в рамках "The Nightly Nuge" ответил тем, кому не понравились его слова про Тейлора Хокинса:



«Это великолепный барабанщик, а я так понимаю, что он был отличным, весёлым парнем, любящим мужем и любящим отцом. Когда умер Тейлор Хокинс из FOO FIGHTERS, мы сделали ему трибьют в эфире "The Nightly Nuge", и я исполнил очень эмоциональную песню о любви, которая была написана для моего брата Джона, когда я потерял его, продемонстрировав огромное сострадание, проявив огромное сочувствие к группе, к его семье, к его поклонникам, не показав ничего, кроме любви, но определив намеренное злоупотребление веществами как эгоизм. Ну, а цунами нападок на меня за то, что я проявил сострадание, сочувствие, поддержку и идентифицировал соринку в чьём-то глазу, обозначенную как "язык ненависти", просто невероятно. Если эта речь не была "речью любви", я не знаю, что может быть речью любви. Но речь о любви, в которой искренне и неподдельно критикуется или даже идентифицируется то, с чем вы не согласны или что является опасным и безответственным, как речь о ненависти, — это проявление полного культурного отказа от доброй воли, порядочности и искренней поддержки ближнего, на чём мы с вами были воспитаны.



Так что все, кто здесь собрался, высказывайте свои соображения, будьте критически мыслящими людьми, излагайте свои мысли честно, и если они называют это "языком вражды", то они — ненавистники. Те, кто обвиняет нас в разжигании ненависти, — настоящие хейтеры. И я в этом уверен на все 100 %».



















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