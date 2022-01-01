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*Лидер MEGADETH назвал имя басиста 34
*HYPOCRISY расстались с барабанщиком 18
*IHSAHN: «THE WEEKND мрачнее большинства современных металлис... 18
*Умер барабанщик FOO FIGHTERS 13
*TED NUGENT — о случившемся на Оскаре: «Сделай так белый, он ... 10
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Ted Nugent

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7 апр 2022 : 		 TED NUGENT ответил тем, кому не понравились его слова про Тейлора Хокинса

30 мар 2022 : 		 TED NUGENT — о случившемся на Оскаре: «Сделай так белый, он бы сел»

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13 фев 2022 : 		 TED NUGENT о транс-спортсменах: «Это оружие Сатаны!»

10 фев 2022 : 		 TED NUGENT: «Сегодня музыканты уже не так преданы своему делу»

8 фев 2022 : 		 TED NUGENT не будет требовать COVID-паспорта на шоу

2 фев 2022 : 		 TED NUGENT: «Удивительно, что меня ещё на забанили»

27 янв 2022 : 		 TED NUGENT: «Буш тот еще ...ист!»

25 янв 2022 : 		 TED NUGENT хвалит BRUCE'a SPRINGSTEEN'a

20 янв 2022 : 		 TED NUGENT: «Мне ровно на ЗСРнР»

14 янв 2022 : 		 TED NUGENT: «Какой хейт в адрес Joan? Я же хвалил её!»

11 янв 2022 : 		 TED NUGENT — о событиях шестого января

6 янв 2022 : 		 TED NUGENT: «Я люблю лесбиянок — это коктейль из чудес!»

31 дек 2021 : 		 TED NUGENT: «Гнилые людишки правят бал в ЗСРнР!»

24 дек 2021 : 		 TED NUGENT: «Новый сингл отправил Байдену»

23 дек 2021 : 		 TED NUGENT — Алеку Болдуину: «Гнить тебе в тюрьме вечность!»

22 дек 2021 : 		 TED NUGENT о победе над COVID-19: «Я слушал правительство и делал наоборот»

21 дек 2021 : 		 TED NUGENT: «Я встречался с DAVID'ом LEE ROTH'ом, но он был не в себе»

17 дек 2021 : 		 TED NUGENT: «Именно веганы виноваты в большинстве смертей животных»

17 дек 2021 : 		 TOM MORELLO о дружбе с TED'ом NUGENT'ом

14 дек 2021 : 		 TED NUGENT — о DEE SNIDER'е: «Как можно в один прекрасный день просто решить и стать м*даком?»
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TED NUGENT ответил тем, кому не понравились его слова про Тейлора Хокинса



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TED NUGENT в рамках "The Nightly Nuge" ответил тем, кому не понравились его слова про Тейлора Хокинса:

«Это великолепный барабанщик, а я так понимаю, что он был отличным, весёлым парнем, любящим мужем и любящим отцом. Когда умер Тейлор Хокинс из FOO FIGHTERS, мы сделали ему трибьют в эфире "The Nightly Nuge", и я исполнил очень эмоциональную песню о любви, которая была написана для моего брата Джона, когда я потерял его, продемонстрировав огромное сострадание, проявив огромное сочувствие к группе, к его семье, к его поклонникам, не показав ничего, кроме любви, но определив намеренное злоупотребление веществами как эгоизм. Ну, а цунами нападок на меня за то, что я проявил сострадание, сочувствие, поддержку и идентифицировал соринку в чьём-то глазу, обозначенную как "язык ненависти", просто невероятно. Если эта речь не была "речью любви", я не знаю, что может быть речью любви. Но речь о любви, в которой искренне и неподдельно критикуется или даже идентифицируется то, с чем вы не согласны или что является опасным и безответственным, как речь о ненависти, — это проявление полного культурного отказа от доброй воли, порядочности и искренней поддержки ближнего, на чём мы с вами были воспитаны.

Так что все, кто здесь собрался, высказывайте свои соображения, будьте критически мыслящими людьми, излагайте свои мысли честно, и если они называют это "языком вражды", то они — ненавистники. Те, кто обвиняет нас в разжигании ненависти, — настоящие хейтеры. И я в этом уверен на все 100 %».

TED NUGENT Defends His Comments About TAYLOR HAWKINS








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