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TED NUGENT: «Америка тупеет»



TED NUGENT прокомментировал результаты выборы, которые оказались не таким, как ожидали или надеялись многие республиканцы



«Люди, которые голосовали за демократов, они голосовали за ввоз фентанила, чтобы убивать своих соотечественников. "Ну, я не голосовал [за это]". Нет, голосовали. Это то, что они сделали. Они голосовали за то, чтобы мы были подчинены Китаю. 'Ну, я не голосовал [за это]'. Да, голосовали. И вам нужно привлечь своих друзей и сказать: "Знаете, если вы не регистрировались для голосования, Китай, коммунистический Китай, хотел бы поблагодарить вас". Это так очевидно.



Отупление Америки идет быстрыми темпами с 1950-х годов. Я имею в виду, что буквально то, чему не учат в школе, и то, что внушается в школе, — это намеренное отупление, чтобы люди были менее осведомлены, менее умны и менее подозрительны к авторитетам. Кроме того, людям все равно. Так что у нас апатия и невежество. И добавьте к этому, что процесс выборов резко несовершенен — опасно несовершенен — и пока мы не исправим это, мы никогда не узнаем, каково настоящее сердцебиение Америки».







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