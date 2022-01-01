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*ROB HALFORD: «Глэм открыл нам маленькую щель» 58
*Умер Дэн Маккаферти 49
*CORONER начнут запись зимой 32
*BLAZE BAYLEY — об альбомах IRON MAIDEN с ним: «Фанатам не оч... 13
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Ted Nugent

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TED NUGENT: «Америка тупеет»



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TED NUGENT прокомментировал результаты выборы, которые оказались не таким, как ожидали или надеялись многие республиканцы

«Люди, которые голосовали за демократов, они голосовали за ввоз фентанила, чтобы убивать своих соотечественников. "Ну, я не голосовал [за это]". Нет, голосовали. Это то, что они сделали. Они голосовали за то, чтобы мы были подчинены Китаю. 'Ну, я не голосовал [за это]'. Да, голосовали. И вам нужно привлечь своих друзей и сказать: "Знаете, если вы не регистрировались для голосования, Китай, коммунистический Китай, хотел бы поблагодарить вас". Это так очевидно.

Отупление Америки идет быстрыми темпами с 1950-х годов. Я имею в виду, что буквально то, чему не учат в школе, и то, что внушается в школе, — это намеренное отупление, чтобы люди были менее осведомлены, менее умны и менее подозрительны к авторитетам. Кроме того, людям все равно. Так что у нас апатия и невежество. И добавьте к этому, что процесс выборов резко несовершенен — опасно несовершенен — и пока мы не исправим это, мы никогда не узнаем, каково настоящее сердцебиение Америки».




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