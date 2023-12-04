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Ted Nugent

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TED NUGENT: «Свиней лучше всего расстреливать с вертолета!»



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TED NUGENT был недавним гостем программы "Jesse Watters Primetime" и заявил, что прекрасно знает, как остановить нашествие свиней из Канады на американские земли:

«Все очень просто, Джесси. Во-первых, спасибо, что пригласили меня, потому что я - ваш папаша со свиными отбивными, и я знаю, как справиться с нашествием свиней. Вам нужно убить их и зажарить на гриле. Все очень просто.

Я сейчас нахожусь здесь, в Техасе. Я только что спустился с дерева с моим верным луком Mathews, и если свинья окажется в 50 ярдах от меня, то это будет ужин с на копытах.

Речь действительно идет об охоте и рациональном природопользовании. Именно этим мы занимаемся здесь, в Техасе, Алабаме и Флориде. На Гавайях я убивал свиней ножом. Я охочусь на них с собаками, луком и стрелами, атлатлями, мачете, 10-миллиметровыми пистолетами, винтовками и пулеметами с вертолетов.

Джесси, ты не жил, пока не поохотился с дядей Тедом с вертолета с пулеметом и не убил свиней!»

На вопрос ведущего, "так ли нужно охотиться на этих тварей с вертолета", музыкант ответил:

«Да. Мы легализовали это в Техасе, когда губернатор Перри был губернатором, а Грег Эбботт — генеральным прокурором. Мы легализовали охоту на свиней с вертолета, и теперь это стало многомиллиардной индустрией. И это единственный по-настоящему эффективный метод снижения продуктивности свиней. Свиньи - настоящие чемпионы по объемам производства. И вы правы в своем представлении — они опустошают окружающую среду, уничтожают диких животных, разрушают сельское хозяйство, распространяют болезни. Поэтому конечный способ — увеличить количество убийств, то есть отменить все нормы и позволить нам это делать.

Кстати, я люблю свинину, а мясо диких свиней — лучшая свинина в мире!»

На вопрос о том, "что произошло в Канаде" и "просто ли они не справились с этим должным образом, и теперь [свиньи] все идут через границу", Ted ответил:

«Боже, Джесси, это вопрос года, не так ли? Что случилось в Канаде? Без шуток. Мы сейчас говорим о свиньях или о Трюдо? Дело в том, что в Канаде охотники ограничены правилами, которые не имеют ничего общего с научными данными, устойчивым урожаем или продуктивностью дикой природы. Но здесь, в Техасе, мы расширяем возможности. В Мичигане (Гранд-Рапидс), штате, занимающем первое место в стране по охоте с луком, бюрократы говорят: "Что нам делать с перенаселением оленей?". Пусть охотники увеличивают добычу, жертвуют оленину в суповые кухни и приюты для бездомных. Я почти как мать Тереза с луком и стрелами. Просто позвольте мне убивать больше дичи, и я смогу накормить голодных людей всего мира. Это моя работа, Джесси!»

По данным Independent, вышеупомянутые "суперсвиньи" появились в Альберте, Саскачеване и Манитобе после скрещивания диких евразийских кабанов и домашних свиней, в результате чего они приобрели форму суперсвиней.

Свиньи, которых называют "экологической катастрофой", очень быстро размножаются и способны распространять болезни, уничтожать посевы и диких животных.




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4 дек 2023
ElectricRetard
DORO PESCH: «Все животные для меня священны»
TED NUGENT:

просмотров: 105

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