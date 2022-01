сегодня



TED NUGENT хвалит BRUCE'a SPRINGSTEEN'a



TED NUGENT похвалил «мешок с г...м» Bruce'a Springsteen'a за то, что тот всегда нанимает лучших музыкантов для исполнения своих песен на концертах.



Springsteen'a можно назвать полной политической противоположностью Nugent'а, он неоднократно выступал против бывшего президента США Дональда Трампа. В августе 2020 года Bruce разрешил использовать свою песню "The Rising" в видеоролике, который транслировался во время первой ночи Демократической национальной конвенции.



Ted, которого многие считают одним из самых политически консервативных музыкантов в роке, высказал своё мнение о «Боссе» во время "That Jamieson Show" 18 января:



«Идеологически, политически или с точки зрения истины, логики и здравого смысла мы с Bruce'ом Springsteen'ом очень далеки друг от друга, но здесь я проявлю немного любви к Bruce'у. Мне довелось выступать на шоу "Conan" со E STREET BAND, что оказалось одним из самых ярких и радостных моментов в моей жизни. Меня всегда окружали лучшие музыканты, и это идеальный пример. Мы играли "Jenny Take A Ride" Mitch'a Ryder'a, и Max [Weinberg] и ребята исполнили её с невероятной точностью, совершенством и душевностью. Так что я отдаю ему должное за то, что у него есть виртуозы, которые исполняют его музыку.



Вместо того чтобы преследовать Bruce'a за то, что он был отбросом и поддерживал таких коммунистов, как [Джо] Байден и [Барак] Обама, людей, которые разрушили качество жизни, особенно для меньшинств, — как он может этого не видеть, я не знаю, — я хотел бы отдать должное Bruce'у Springsteen'у, потому что он всегда поддерживал Mitch'a Ryder'a и THE DETROIT WHEELS, основополагающий, укреплённый A-10 Warthog музыкального авторитета в жизни всех великих групп... И если уж на то пошло, если бы я встретил Bruce'a, я бы не врезал ему. У меня всегда с собой Майк Тайсон, и я даю ему сто баксов, чтобы он поколотил засранцев. И я бы не дал Майку ударить его. Я бы сказал: "Майк, отдохни минутку. Пойди найди другого м*дака для битья". Но я скажу "спасибо" Bruce'у, потому что у нас общее почтение и восхищение музыкальной целостностью, энтузиазмом. И вы должны признать, что карьера Bruce'a основана на его музыкальном сердце и душе. Подача и содержание его текстов, с которыми я не согласен в большинстве случаев, однако я бы поблагодарил его за то, что он обогащает жизнь сильной музыкой. Я не стал бы углубляться в его коммунистические пристрастия. Я бы также поблагодарил его за то, что он отдал дань памяти 11 сентября. Так что он обладает великим, прекрасным характером!»













