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Ted Nugent

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TED NUGENT: «OZZY OSBOURNE свалил в тираническую Англию из адской дыры»



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Ted Nugent высказался по поводу недавнего решения Ozzy Osbourne'a вернуться в Великобританию после более чем 20-летнего пребывания в Лос-Анджелесе.

На прошлой неделе Ozzy рассказал газете Observer, что насилие с применением огнестрельного оружия в США — одна из причин, побудивших его вернуться в Великобританию на постоянное место жительства.

Nugent ответил на комментарии Ozzy во время недавнего эфира "The Nightly Nuge" — выпуска новостей, в котором он предлагает свой взгляд на новости мира. Отвечая на вопрос соведущего Кита Марка о недавнем сообщении о том, что в 2024 году избиратели Лос-Анджелеса примут решение о том, должны ли будут гостиницы предлагать свободные номера бездомным людям, Тед сказал:

«Даже мой друг Ozzy сваливает из Лос-Анджелеса, потому что он предпочёл жить в тиранической Англии, а не в зоне стрельбы, которая срежиссирована. Зона стрельбы, столица убийств, которая инспирирована судебной системой, окружным прокурором, прокурорами округа Лос-Анджелес.

Мы с моей женой Шемане проводим лучшее время своей жизни, когда ездим в Лос-Анджелес. Я не был там несколько лет, потому что я не езжу в адские дыры. Я не езжу в зоны убийств с высоким уровнем преступности, где приходится обходить фекалии и иглы на улицах и видеть людей, испражняющихся прямо на тротуаре. И я не имею в виду иногда — я имею в виду, что это становится обыденностью.
Так что это ещё одно проявление культуры отмены, культурной депривации, которая явно организована партией демократов и всеми их приспешниками. Это левая, социалистическая, бездумная сатанинская программа, которая прославляет непристойность, жестокость, преступность, опасные условия. Они прославляют опасные условия, в то время как лучшие из лучших покидают Калифорнию, Нью-Йорк, Иллинойс и Нью-Джерси. Хорошие трудолюбивые, добросовестные, нравственные семьи, которые находятся в колонке активов этих юрисдикций, уезжают. Люди переезжают в Техас и Южную Дакоту под руководством великого губернатора Кристи Ноэм. Совестливые семьи, уважающие Бога, семью, страну, Конституцию, Билль о правах, Десять заповедей, Золотое правило, трудовую этику, закон и порядок, эту мантру качества жизни, уезжают, чтобы убраться к чертям собачьим из этого места, где нет фекалий, иголок, где растёт уровень насильственной преступности, где их налоговые доллары будут сжигаться ещё больше, и где они собираются поселить опасных бездомных — большинство из них досрочно освобождены — опасных преступников в гостиничных номерах за наш счёт. Просто безумие, что я ещё должен платить за какого-то парня, который курит дурь, нюхает кокс, ходит в Starbucks, имеет пирсинг и татуировки, и я должен платить за его студенческий кредит? Это "Планета обезьян"».




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