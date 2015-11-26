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TED NUGENT : «БэЛэМэ — террористы!»



TED NUGENT вступил в перепалку с мужчиной из Мичигана после того, как консервативный рокер назвал движение Black Lives Matter «террористической организацией».



Согласно WWMT, стычка произошла 17 сентября в центре города Centreville, штат Мичиган, где Nugent выступал в рамках тура "Jack Coleman Presents Ted & Shemane Nugent Constitution Tour", в котором участвовали различные республиканские кандидаты на выборные должности штата Мичиган.



«Нет ли здесь панков из BLM, которые хотят подойти и домогаться до меня?»



Через несколько секунд к сцене подошел Джален Браун, чтобы бросить вызов певцу.



«Что не так с Black Lives Matter?» — потребовал ответа Браун.



«"Black Lives" плевать хотели на жизни чернокожих. Они стоят в стороне, пока чёрные режут друг друга. Black Lives Matter — это террористическая организация!»



Браун взял микрофон и обратился к толпе, скандируя: «Жизни чёрных тоже имеют значение».



«Мы здесь не по своей воле», — сказал Браун.



Один человек в толпе крикнул: «Мы вас не приводили».



Несколько десятков человек начали скандировать: «США» и «Все жизни имеют значение» и оскорбляли Брауна, когда он покидал сцену.



Позже Браун сказал WWMT, что его оскорбило, когда Nugent назвал Black Lives Matter террористической организацией.



«Я люблю Конституцию, я люблю права, которые она должна отстаивать. Есть люди, которые берут их, неправильно истолковывают и направляют не в то русло, в котором они должны быть», — заявил Браун.













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