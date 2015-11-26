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Ted Nugent

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30 сен 2021 : 		 TED NUGENT: «БэЛэМэ — террористы!»

31 авг 2021 : 		 TED NUGENT: «Байден не может подобрать слова, а если и подбирает, то это глупость»

25 авг 2021 : 		 TED NUGENT: «Маски не работают!»

17 авг 2021 : 		 TED NUGENT: «Я был рождён с правом хранить и носить оружие»

16 авг 2021 : 		 TED NUGENT предлагает 5 000 за стрелка по оленям

15 авг 2021 : 		 TED NUGENT об уходе из NRA

10 авг 2021 : 		 TED NUGENT: «Технологии отваживают людей от практики на гитаре»

5 авг 2021 : 		 TED NUGENT ушел из NRA

29 июл 2021 : 		 TED NUGENT: «Не хочу я вашей дозы!»

25 июл 2021 : 		 TED NUGENT: «Любое слово Байдена не имеет отношения к правде»

19 июл 2021 : 		 TED NUGENT считает, что в США не существует проблем с оружием

5 июл 2021 : 		 TED NUGENT: «Ну камон, какой я расист!»

1 июл 2021 : 		 TED NUGENT: «В ЗСРнР меня не берут из-за NRA»

23 июн 2021 : 		 TED NUGENT: «Те, кто меня хейтят, просто сатанисты!»

19 июн 2021 : 		 TED NUGENT — о Боне Скотте: «Вечно молодой, вечно п..»

17 июн 2021 : 		 TED NUGENT планирует запись альбома

16 июн 2021 : 		 TED NUGENT: «Люди постоянно спрашивают: Что, чёрт возьми, творится в Америке?»

15 июн 2021 : 		 TED NUGENT: «Если вы за Байдена, то точно с гнильцой»

13 июн 2021 : 		 TED NUGENT: «Почему я не поеду в туры в 2021 году»

11 июн 2021 : 		 TED NUGENT: «Это БэЛэМэ лезли в Капитолий!»

10 июн 2021 : 		 TED NUGENT: «В США нет системного расизма!»

31 май 2021 : 		 TED NUGENT — о том, как избежать массовой стрельбы

26 май 2021 : 		 TED NUGENT: «Мы опасно скользим по краю марксизма»

24 май 2021 : 		 TED NUGENT хвалит Такера Карлсона

19 май 2021 : 		 TED NUGENT — о трансгендерах в спорте

14 май 2021 : 		 TED NUGENT: «Как я победил COVID»
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|||| сегодня

TED NUGENT: «БэЛэМэ — террористы!»



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TED NUGENT вступил в перепалку с мужчиной из Мичигана после того, как консервативный рокер назвал движение Black Lives Matter «террористической организацией».

Согласно WWMT, стычка произошла 17 сентября в центре города Centreville, штат Мичиган, где Nugent выступал в рамках тура "Jack Coleman Presents Ted & Shemane Nugent Constitution Tour", в котором участвовали различные республиканские кандидаты на выборные должности штата Мичиган.

«Нет ли здесь панков из BLM, которые хотят подойти и домогаться до меня?»

Через несколько секунд к сцене подошел Джален Браун, чтобы бросить вызов певцу.

«Что не так с Black Lives Matter?» — потребовал ответа Браун.

«"Black Lives" плевать хотели на жизни чернокожих. Они стоят в стороне, пока чёрные режут друг друга. Black Lives Matter — это террористическая организация!»

Браун взял микрофон и обратился к толпе, скандируя: «Жизни чёрных тоже имеют значение».

«Мы здесь не по своей воле», — сказал Браун.

Один человек в толпе крикнул: «Мы вас не приводили».

Несколько десятков человек начали скандировать: «США» и «Все жизни имеют значение» и оскорбляли Брауна, когда он покидал сцену.

Позже Браун сказал WWMT, что его оскорбило, когда Nugent назвал Black Lives Matter террористической организацией.

«Я люблю Конституцию, я люблю права, которые она должна отстаивать. Есть люди, которые берут их, неправильно истолковывают и направляют не в то русло, в котором они должны быть», — заявил Браун.

TED NUGENT Spars With Michigan Man Over











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