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TED NUGENT: «Не хочу я больше жить в отелях!»



TED NUGENT в программе "Drew And Mike Show" ответил на вопрос, действительно ли он поехал в последний тур:



«Я буду продолжать заниматься музыкой, буду давать отдельные концерты, но я больше никогда... Я ясно дал понять, что больше не поеду в турне. Я ненавижу путешествия. Я не хочу останавливаться в гостиницах. Это как тюремное заключение — жестокое и необычное наказание.



У меня 12 внуков. Я должен научить их целиться и попадать в цель, превращать животных в семейные блюда. У меня есть собаки, которые меня очень любят. Моя жена Шемане — я не могу себе представить, что прощаюсь с ней больше чем на 24 часа. Этого не будет!»







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