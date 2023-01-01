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*CHRIS POLAND: «Кто думал, что Peace Sells... But Who's ... 43
*GEEZER BUTLER: «Не ем мясо после восьми» 30
*Барабанщик IRON MAIDEN перенес инсульт 29
*Новое видео DOKKEN 19
*Обновленное видео DISMEMBER 17
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Ted Nugent

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10 авг 2023 : 		 TED NUGENT: «Не хочу я больше жить в отелях!»

1 авг 2023 : 		 Видео полного выступления TED NUGENT

30 июл 2023 : 		 TED NUGENT: «Мы должны бороться со всяким злом типа Вупи Голдберг»

29 июл 2023 : 		 TED NUGENT словил бан

26 июл 2023 : 		 TED NUGENT поддержал JASON'a ALDEAN'a

23 июл 2023 : 		 TED NUGENT пишет мемуары

14 июл 2023 : 		 TED NUGENT открыл тур

4 июл 2023 : 		 TED NUGENT — о современной американской музыке

5 июн 2023 : 		 TED NUGENT — о Тине Тёрнер

30 май 2023 : 		 TED NUGENT против транс-монашек

24 май 2023 : 		 DEREK ST. HOLMES: «Риторика TED'a NUGENT'a влияет на его наследие»

20 май 2023 : 		 На TED NUGENT подают в суд за дикого русского

16 май 2023 : 		 TED NUGENT: «Фигу вы меня отмените!»

8 май 2023 : 		 От TED NUGENT ушёл басист

7 май 2023 : 		 TED NUGENT ответил на отмену концерта

6 май 2023 : 		 TED NUGENT стал жертвой транс-нетерпимости

16 апр 2023 : 		 TED NUGENT поедет в прощальный тур

11 апр 2023 : 		 TED NUGENT против Bud-транса

27 мар 2023 : 		 TED NUGENT почтил память политических заключенных

23 мар 2023 : 		 TED NUGENT: «Сатана сделал свой ход, теперь очередь Архистратига»

22 мар 2023 : 		 TED NUGENT: «Имеет ли женщина право на аборт?»

13 мар 2023 : 		 TED NUGENT почтил память Гари Россингтона

31 янв 2023 : 		 TED NUGENT: «Мы можем победить дьявола, если начнем молиться и обратимся к Богу»

18 дек 2022 : 		 TED NUGENT получил награду за защиту свободы

16 ноя 2022 : 		 TED NUGENT — о кавер-версиях MOTÖRHEAD и PANTERA

15 ноя 2022 : 		 TED NUGENT хочет сообразить на троих
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TED NUGENT: «Не хочу я больше жить в отелях!»



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TED NUGENT в программе "Drew And Mike Show" ответил на вопрос, действительно ли он поехал в последний тур:

«Я буду продолжать заниматься музыкой, буду давать отдельные концерты, но я больше никогда... Я ясно дал понять, что больше не поеду в турне. Я ненавижу путешествия. Я не хочу останавливаться в гостиницах. Это как тюремное заключение — жестокое и необычное наказание.

У меня 12 внуков. Я должен научить их целиться и попадать в цель, превращать животных в семейные блюда. У меня есть собаки, которые меня очень любят. Моя жена Шемане — я не могу себе представить, что прощаюсь с ней больше чем на 24 часа. Этого не будет!»




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