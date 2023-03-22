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Ted Nugent

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|||| 22 мар 2023

TED NUGENT: «Имеет ли женщина право на аборт?»



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TED NUGENT в программе DrydenWire высказался на тему абортов:

«Когда речь заходит о правах на аборты, я хотел спросить, кто-нибудь из слушателей спрашивал, можно ли брать наши налоговые доллары и платить "Planned Parenthood" за убийство людей? Потому что дети — это люди. И теперь [губернатор Калифорнии] Гэвин Ньюсом — он из команды Джо Байдена, который также является протеже [либерального кандидата в Верховный суд Висконсина, судьи] Джанет Протасевич — он принял закон о том, что вы можете убить ребёнка, когда он рождается. Вы можете ударить его в затылок и высосать его мозги. Это законно в Калифорнии, и Гэвину Ньюсому аплодировали стоя. Это Джанет Протасевич. Она в это верит [Примечание: Калифорния запрещает большинство абортов после жизнеспособности плода, определяемой в законе штата как момент беременности, когда существует "разумная вероятность выживания плода вне матки", обычно около 24 недель. Аборты в третьем триместре редки, а в Калифорнии разрешены только в случае угрозы жизни или здоровью матери"]. И я не давал разрешения на то, чтобы мои деньги шли на Украину или на оплату талибам нашей военной техники или на убийство младенцев в Planned Parenthood. Но без нашего разрешения либералы и демократы берут наши с трудом заработанные налоговые доллары и убивают младенцев в момент их рождения. Найдите мне кого-нибудь, кто сможет рационально объяснить это. Найдите мне человека, который скажет: "Я за. Это хорошая идея, это правильная идея".

А если молодая женщина забеременеет и не родит ребёнка, должна ли она иметь право сделать аборт? Хорошо... Я так не думаю; это живое существо. Что случилось с материнскими инстинктами? Что случилось с материнством? Что случилось с уважением к жизни? Но если она собирается это сделать, не берите с меня денег и не делайте этого в день рождения ребёнка. Вы хотите поспорить со мной об этом? Вы думаете, что можете ударить ребёнка ножом в затылок? Почему бы вам просто не застрелить его на велосипеде по дороге в школу? Это одно и то же».

Когда ведущий заметил, что найти золотую середину в вопросе абортов оказалось непросто, Ted ответил:

«Я никогда не встречал никого, кто бы сказал: "Да, мне очень нравятся аборты. Не могу дождаться, когда увижу, как у ребёнка вывалятся кишки. Мне нравится, когда вы вытаскиваете его мозг из затылка". Я никогда не встречал таких людей, за исключением тех случаев, когда я вижу протесты демократов в Нью-Йорке, на которых они в действительности говорят то, что я только что осудил.

Но да, есть и золотая середина. Конечно, если женщина изнасилована и... Это её храм, но в её храме растёт новый храм.

Я всегда говорил, что всё зависит от конкретной женщины... Когда женщина беременеет, и по какой-то причине она, её врачи и её духовные наставник решают, что она не хочет быть матерью; она не готова...

У меня были дети, которых я не был готов воспитывать, и мы отдали их на усыновление — ещё в 1960-х годах. Поэтому я понимаю психологическую борьбу, которая возникает, когда внезапно человек становится ответственным за существование другого человека. Это весьма эмоционально тяжёлое испытание. Я согласен с этим. И я бы никогда не стал вмешиваться в чужое эмоциональное движение, пока ребёнок не начнёт реагировать на раздражители в утробе матери, пока его пальчики не начнут шевелиться, и вы уже будете придумывать ему имя и цвет его спальни.

Если женщину изнасиловали или она не хочет ребенка, и если она ответственный человек и принимает решение на ранних стадиях... Это не комок клеток, это уже жизнь в момент зачатия. Но я не собираюсь вмешиваться... Если кто-то решает сделать аборт из-за инцеста, изнасилования — это его личное решение, я считаю, что должны быть ограничения по срокам развития ребёнка. И если они захотят сделать аборт, я не буду за это платить. Это произошло по твоей вине... Даже при инцесте. Я полагаю, что при инцесте и изнасиловании, когда есть жертва насилия, я допускаю, что общество должно в какой-то степени помочь.

Я бы предположил, что нет более травматичного, эмоционального духовного испытания в жизни, чем момент, когда женщина беременеет. Мы с вами можем только предполагать, каково это... Ну а когда ребёнок растёт внутри женщины, он никогда не будет таким беспомощным. И я хотел бы думать, что сочувствие и сострадание... Вот почему, когда я слышу термин "за аборт"... Нужно быть каким-то диким дьяволом, чтобы быть "за аборт", чтобы любить этот процесс, и именно так поступают протестующие».




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22 мар 2023
Tomahawk
А от вас, дарксайдеры, кто-нибудь беременел?
22 мар 2023
father
Tomahawk, доподлинно известно, что кое у кого тут есть дети, т.е. всё-таки пару раз в жизни секс с женщиной был, что конечно же является зашкваром и активно порицается
22 мар 2023
грозакоммунистов
father, учитывая твои песенки - это совсем не сарказм для тебя :)
22 мар 2023
P
Petrovich Sexyy
Тэда надо к Скабеевой, выступать дуэтом с депутатом Журавлёвым.
Like!2
22 мар 2023
graillyc
Petrovich Sexyy, есть и другие профильные учреждения, куда он довольно органично впишется
22 мар 2023
Dimas
Ничего удивительного или нового Ньюджент не сказал. Он как был старым дегенератом, так и остался)
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